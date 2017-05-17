 

Дэвид Линч: 10 фактов о великом и ужасном режиссёре

 Кандидат в депутаты ростовской Госдумы, не снявший «Звёздные войны»  17 мая, 07:00

Елена Каратун
журналист
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центр культуры и отдыха
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Дэвид Линч: 10 фактов о великом и ужасном режиссёре
Иллюстрация Антона Разуваева

Третий сезон легендарного сериала «Твин Пикс» стартует 21 мая. Кинотеатр «Победа» предлагает зрителям краткий путеводитель по киновселенной Дэвида Линча. На большом экране можно будет посмотреть три полнометражных фильма режиссёра-сюрреалиста: шокирующий дебют Линча «Голова-ластик», приквел к сериалу «Твин Пикс: Сквозь огонь» и нуаровый триллер «Шоссе в никуда». Корреспондент Сиб.фм выбрал 10 самых любопытных фактов о Линча и его пугающем кино.

Факт № 1
Линча выдвигали на пост депутата городской думы Ростова-на-Дону

В рамках избирательной кампании неизвестные расклеили по всему городу плакаты с лозунгом «Дэвид Линч — наш кандидат». Изображение режиссера-сюрреалиста красовалось рядом с листовками, изображавшими не очень радостные лица реальных кандидатов в городскую думу. В региональной избирательной комиссии шутку оценили. Её председатель заметил: «Возможно, авторы хотели сказать, что выборы в некоторых городах и районах нашей области похожи на американские триллеры.

И в этом смысле они, возможно, не ошибаются».

Факт № 2
Михаил Горбачёв — фанат Линча

Есть даже легенда: в начале 1990-х годов страстный поклонник «Твин Пикса» и президент СССР пытался выведать через Джорджа Буша-старшего, кто же убил Лору Палмер. А Линч не стал раскрывать секрет, заявив, что и сам пока не знает. Получить ответ, который не выпытали политики, можно 19 мая в «Победе» на сеансе фильма «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».

Факт № 3
Линч был влюблён в Лору Палмер

По собственному признанию, Линч был по-настоящему влюблён в героиню Шерил Ли из «Твин Пикса».

Да, именно в ту, что мертва и завёрнута в полиэтилен.

Ни эффектная Патрисия Аркетт в «Шоссе в никуда», ни великолепная Изабелла Росселини в «Синем бархате» не оказались достаточно странными для того, чтобы так полюбиться режиссёру.

Факт № 4
Первый фильм Линча назывался «Шесть блюющих мужчин»

Полвека назад юный Линч участвовал в конкурсе по живописи и лепке. Он создал скульптурированный экран и примерно минуту анимации, которая должна была проецироваться на этот экран. Так появилась очень странная короткометражка с участием анимированных статуй и рисунков-персонажей. Под беспрерывные звуки вопящей сирены им становится плохо, и по названию фильма легко догадаться, чем всё заканчивается.

Факт № 5
Один из ключевых персонажей «Твин Пикса» — случайно попавший в кадр участник съёмочной группы

5 лет Дэвид Линч снимал свой полнометражный деют «Голова-ластик». Он вышел в 1976 году

В одной из сцен в комнате Лоры Палмер в кадр случайно попал декоратор фильма, отразившийся в зеркале. Другой режиссёр переснял бы дубль, но Линч не просто оставил все как есть, но и доверил декоратору одну из важнейших ролей в сериале. Из случайного персонажа Боб, злой дух из другого мира, вскоре превратился в главного антагониста сериала. Логично — кому ещё проникать в реальность через зеркала как не потустороннему существу?

Факт № 6
В фильмах Линча заметно сильное влияние художника Эдварда Хоппера

До того, как прийти в кино, Линч увлекался живописью и фотографией, и получал образование в Пенсильванской академии искусств. Ему всегда был близок Хоппер с его парадоксальностью и опасной неопределённостью самых простых повседневных сцен. Линч находит проявления потустороннего в повседневных и бытовых ситуациях. Ту же зыбкость реальности можно наблюдать и на картинах Хоппера.

Факт № 7
Линч всерьёз увлекается трансцендентальной медитацией

Его духовный учитель — Махариши Махеш Йоги, величайший Гуру современности. Этого индийца считают своим наставником участники «Битлз», Донован, Клинт Иствуд, «Бич Бойз» и Голди Хоун. А Дэвид Линч даже посвятил идеям Гуру свою первую книгу — «Поймать большую рыбу». Как объяснил сам режиссёр, идеи подобны рыбам:

«Если хотите поймать мелкую рыбёшку, оставайтесь на мелководье. Но если вам нужна крупная рыба, придётся идти на глубину».

Факт № 8
Линч мог бы снять один из эпизодов «Звёздных войн»


Четыре раза был Дэвид Линч был женат. От каждго брака у него есть по ребёнку: два сына и две дочери

Лента «Голова-ластик» так впечатлила Джорджа Лукаса, что он предложил Дэвиду стать режиссёром шестого эпизода саги — «Возвращения Джедая». Но Линч наотрез отказался, решив, что Лукас не даст ему воплотить в реальность свое видение фильма. Впрочем, несколько лет спустя ему довелось поработать над другим фантастическим проектом — «Дюной».

Факт № 9
Дэвид Боуи был близким другом Линча и его двойником из мира музыки.

Если брат Линча в литературе — это Франц Кафка, то в музыке сложно не отметить его родство с Боуи. К сожалению, в третьем сезоне «Твин Пикс» музыкант сняться не успел, но вновь увидеть его на большом экране можно в «Шоссе в никуда», который будет показан в «Победе». В фильме Дэвид Боуи, как обычно, неуловим и непостижим — он является в виде некоего духа, реальность которого зафиксировали лишь камеры видеонаблюдения, а потом растворяется в пространстве. Роль небольшая, но очень запоминающаяся — в лучших традициях сюрреализма Линча.

Факт № 10
Главный герой фильма «Голова-ластик» очень похож на режиссёра Сергея Эйзенштейна

Во время создания образа никакой отсылки не предполагалось, но позже сам Линч признал удивительное сходство пышных причёсок «головы-ластика» и советского режиссёра. «Совершенно особый тип волос, — пояснял Линч, — если их взбить, а потом причесать, они будут торчать сами».

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