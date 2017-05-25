Будущее уже наступило, а человек живёт в прошлом и прошлым

В Новосибирске 20 мая прошла конференция TEDx, посвящённая человеку будущего. Корреспондент Сиб.фм побывал на конференции, послушал спикеров и сжато изложил самое интересное из их выступлений.

Виктор Вахштайн

Роботы спасут этот мир, если депутаты к тому времени его не погубят

Именно так переформулировал знаменитый вопрос Филипа Дика «Мечтают ли андроиды о справедливом обществе?» социолог Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) и философско-социологического факультета РАНХиГС. Он рассказал о феномене делегирования — фактически доверительной передачи тех или иных функций другому человеку, а в последние годы — машине. Мы делегируем память, сохраняя телефонные номера в память телефона, делегируем решения, доверяя автомобильному навигатору выбор хорошего маршрута. В самых оптимистичных обществах люди готовы делегировать даже очень сложные и важные решения, в пессимистичных — наоборот.

А вот Россия, по словам Вахштайна — удивительная страна, в которой, по данным исследования «Евробарометр в России», политический пессимизм сочетается с технологическим оптимизмом.

Люди не очень верят в добрые намерения политиков, зато готовы довериться искусственному интеллекту.

И порой у них есть для этого основания. Ведь робот-судья не ошибается в приговоре, а беспилотный автомобиль хотя бы не сядет за руль навеселе. «Роботы спасут этот мир, если депутаты к тому времени его не погубят» , — резюмировал социолог.

Леонид Каганов

Наше будущее связано с криптографией

Писатель-фантаст Леонид Каганов, сменивший знаменитую бритую голову на степенную седую шевелюру, прочитал самую краткую в мире лекцию об истории криптографии от римлян до биткойнов — и дальше. Из нехитрого метода сохранения секретов — шифр Цезаря сегодня расколет любой пятиклассник — криптография стала одной из основ современной жизни.

Криптовалюты, защищённые браузеры, целые скрытые сегменты сети делают наш мир свободнее, но одновременно, по мнению некоторых людей, и менее предсказуемым. К привычным физическим и юридическим лицам, по словам Каганова, прибавилось ещё одно — криптолицо, которое никому не подчиняется и не действует ни в чьих интересах. И что бы ни случилось с нашим будущим, оно уже непременно связано с криптографией.

Иван Трухачёв

Как воспитать человека будущего?

Так педагог Иван Трухачёв поставил обезоруживающий своей скромностью вопрос.

Технологии развиваются всё быстрее с каждым годом, а человек едва за ними поспевает. Можно сказать, что будущее уже наступило — это мы всё ещё живём в прошлом. Растёт и поток информации — а ведь нас никто не учил работать с такими массивами, анализировать и систематизировать их. В итоге человек постоянно пребывает в состоянии неуверенности.

И если мы хотим догнать этот поезд, который всё время ускоряется, мало бежать быстрее. Нужно менять само сознание человека.

Сознание современного человека — адаптивное, ищущее простых решений. И именно оно не позволяет нам эффективно действовать в меняющемся мире.



Инженер будущего: об инновационной активности в Сибири, современном инжиниринге и будущем России

Одна из адаптивных техник — это тесты, на которых построена современная система образования. Они формируют мозаичный взгляд на мир: все предметы отделены друг от друга, объём колоссален, и в единую систему ученик эти знания привести не способен. И если мы хотим, чтобы наши дети эффективно жили в новом мире, нужно учить их иначе. Нужно учить анализировать, ставить задачи, планировать — и учить учиться. А главное — не пускать всё на самотёк, а общаться с детьми, взаимодействовать и помогать им постигать этот шумный и быстрый мир.

Вспомните технологии всего 10 лет назад. Смартфоны были на этапе зарождения, о 3D-принтерах никто не слышал, а о многих, ныне бытовых изобретениях думали лишь крупные лаборатории. Мир стремительно меняется, и темп этих изменений растёт с каждым днём.

Как найти место в бурном водовороте? К такому миру просто невозможно адаптироваться, потому что изменения происходят огромными темпами и, самое главное — непредсказуемо. Будущее уже наступило, а человек живёт в прошлом и прошлым. В непрерывных изменениях он не находит себе места.

Возможно ли изменить эту ситуацию? Возможно! Иван Трухачёв знает, за кем стоит будущее. Иван — учитель истории, педагог Образовательного комплекса «Наша Школа», концепция которого строится на развитии способностей человека с самого раннего детства («Мыследеятельностная педагогика»). Руководит проектом «Школьное Телевидение» «Нашей школы» и первого детско-взрослого телеканала со звучным названием Praxis-TV. Главная задача этих проектов — связать взрослых, обладающих богатым опытом, и детей-учеников. Связать в реальной производственной деятельности, сделать их по-настоящему учителями друг для друга, создать среду развития для всех её участников. Проще говоря, Иван взращивает новое поколение, способное быстро адаптироваться под изменяющуюся информационную среду, а его проекты — это инкубатор для людей будущего.

Человек будущего — это деятель с сознанием преобразующего типа. Ведь адаптация к непрерывным скоростным переменам — вопрос не столько развития науки, IT, экономики или политики, сколько сознания человека. Сознания, способного к преобразованию себя и мира.

Дмитрий Карпов

Как воспитать в себе и своих детях человека нового поколения?

Дмитрий Карпов, куратор и автор учебных программ в Британской высшей школе дизайна и Школе компьютерных технологий Scream School, рассказал гостям TEDxNovosibirsk о главных идеях креативной педагогики.

В какой-то степени это выступление стало сиквелом предыдущего: Дмитрий тоже поведал о различиях между знаниями, которые требуют системности, и фрагментарными, которые в наше время встречаются всё чаще. Фрагментарные знания хорошо подходят, если человеку нужно быстро переучиваться, переходя от одной несложной работы к другой.

Тот слой людей, который раньше называли пролетариатом, по словам Карпова, превратился в прекариат — людей, готовых к тому, чтобы долго оставаться в стабильном положении. При этом прекариат очень зависим от государства и стандартной системы обучения.

А новое поколение ищет информацию в других местах, и поэтому для них учебники должны жить в телеграме, инстаграме, социальных сетях.

Какое же правило эффективного обучения для молодых людей в новом веке? По Карпову, минимальное условие несложно: 12 минут без отвлечения от предмета обучения вечером могут быть полезнее, чем утренний час, когда студент не может толком проснуться. А ещё нужно развивать себя физически: бегать с аудиокнигами, плавать с подкастами и непременно заниматься любовью — потому что в этом радость и счастье.

Олеся Ильина

Самое время человечеству повзрослеть

Едва выйдя на сцену, биолог и капитан Олеся Ильина предупредила: её спич будет печальным, но в конце всё будет хорошо.

— Я ещё в детстве решила: вот есть я, и есть море, мы вместе будем дружить«, — рассказала Олеся и заметила, что море — это совсем не страшно (в отличие от советских яхт). Собрав команду и обогнув мыс Горн, Олеся решила поставить перед собой более амбициозную задачу — так родился проект «Берега России», в ходе которого уже была организована экспедиция на Байкал, где биологи воочию увидели, как человек своими руками загрязняет водоём.

Байкал — озеро древнее, которое пережило много катаклизмов и переживёт новые. Поэтому, загрязняя его, люди портят жизнь не озеру, а самим себе: мы как состояли преимущественно из воды, так и состоим, и лишать себя крупнейшего источника чистой воды — идея не очень дальновидная.

Что же может сделать человек, чтобы передать будущим поколениям более чистый Байкал — и вообще мир? Можно рассказывать друзьям об экологических инициативах.

Можно потреблять как можно меньше пластика: 86 % его не перерабатывается и становится проблемой, которую унаследуют наши дети.

Можно покупать более долговечные вещи, которые не требуют замены каждые несколько лет, подстёгивая производство всяческих вредных веществ.

Человек, как говорит Ильина — очень молодой по меркам нашей планеты вид. И, пожалуй, сейчас самое время человечеству повзрослеть и наконец научиться жить в нашем общем доме, не загрязняя его и содержа в порядке.

Юсеф Хесуани

Когда мы платим врачам, мы покупаем у них время

Считается, что время, в отличие от энергии, времени и денег — это невосполнимый ресурс. Но учёный Юсеф Хесуани сомневается: так ли это на самом деле?

Продолжительность жизни в последние десятилетия растёт благодаря увеличению уровня жизни, отсутствию глобальных войн, а главное — прорывам в области медицины.

Фактически, когда мы платим врачам, мы покупаем у них время.

Здоровье зависит не только от наших усилий или окружающей среды, но и от генетической предрасположенности. Даже такой страшной болезнью, как СПИД, люди болеют по-разному. Поэтому каждый человек нуждается в индивидуальном подходе — а как же обеспечить индивидуальный подход для всех?

Здесь поможет технологическая революция, которую мы переживаем сейчас и которая даёт каждому человеку возможность творить. Символом этой революции стал 3D-принтер. Сегодня 95 % слуховых аппаратов печатается на 3D-принтерах с учётом анатомических особенностей пациента. Но и это не предел развития технологий. Следующим шагом стала 3D-биопечать, позволяющая печатать индивидуальные импланты из живых клеток. Такие тканевые и органные конструкты будут лучше приживаться. По словам Хесуани, первые полноценные органы мы сможем печатать уже к 2030 году. Сначала будут напечатаны кожа и хрящи, дальше дело дойдёт до более сложных органов: трахей, мочевых пузырей и даже почек. И это тоже позволит нашим детям жить дольше и проводить это время с пользой.

Евгений Павловский

Машины освободили нам время, которое мы тратим на социальные сети

Евгений Павловский руководит лабораторией по проблемам искусственного интеллекта. Он рассказал о том, что умеет искусственный интеллект и какую ответственность несём мы за его обучение. Умеет он многое: распознаёт объекты, превращает наши рисунки в сложные конструкции, даже пишет научные статьи (правда, пока что довольно дурацкие). Одна новосибирская компания тестирует сервис, который будет распознавать вас, когда вы заходите в магазин, чтобы продавцы сразу могли догадаться, что вы хотите купить.

В 80-е годы люди надеялись, что машины научатся решать задачи, как человек. Тридцать лет спустя оказалось, что благодаря развитию науки и увеличению мощностей машины научились решать многие задачи лучше, чем человек. Машины освободили нам огромное количество времени, которое мы, правда, тратим на чтение новостей и социальные сети. Но даже здесь искусственный интеллект может сделать нашу жизнь немного лучше — если мы будем ставить перед ним важные задачи и помогать ему учиться.

Дмитрий Жарков

Люди будут менять свой генетический код, как мы сегодня выбираем очки

За последние тысячи лет человек практически никак не изменился. Но эта ситуация уходит в прошлое: мы наконец начинаем понимать, как строить живые организмы. И учимся мы очень быстро. Доктор биологических наук Дмитрий Жарков рассказал, что ещё в 1930-е годы учёные могли выращивать головастиков с тремя глазами — правда, третий глаз не был соединён с мозгом и потому не видел.

А в этом году удалось получить головастика со зрячим глазом на хвосте: это значит, что мы начинаем понимать, как работает организм на самом тонком уровне.



Раскодируй мне ген: почему одни считают биоинформатику наукой будущего, а другие — занятием для неудачников

Геномная революция — одно из главных событий в развитии биологии. Человек получил инструменты геномного редактирования, которые позволяют вносить тончайшие изменения в генетическую структуру организма. Потенциально это поможет нам излечивать практически все генетические заболевания. Сегодня подобные операции на человеке почти всюду запрещены — но учёные работают над созданием новых, более полезных и здоровых животных. А когда наука убедится в безвредности и полезности такого воздействия на животных — она начнёт работать над улучшением человека.

Конечно, менять себя навсегда, пускай и ради собственного здоровья и здоровья детей, страшно. Но ведь и прививок люди когда-то боялись, и рисовали карикатуры, на которых человек превращается в корову. Но поняв, что эта процедура действительно помогает победить страшные болезни, люди очень быстро привыкли к вакцинации, и сегодня это одна из самых безопасных медицинских процедур.

Другой пример — ЭКО, «дети из пробирки». Сперва никто не знал, смогут ли дети, зачатые таким способом, прожить здоровую жизнь. Теперь мы знаем: они ничем не отличаются от прочих людей, и их дети тоже растут совершенно нормально.

Итак, в будущем — хотя, возможно, и не в ближайшем — люди будут менять свой генетический код с такой же лёгкостью и спокойствием, с какими сегодня мы выбираем очки.

Юлия Булгакова

Человек будущего — это тот, кто ловит кайф от настоящего

Бизнес-коуча, байкера и тренера Юлию Булгакову всегда волновал вопрос способности испытывать счастье.

Она рассказала о мышлении ученика и мышлении мастера. Ученик старается всё сделать правильно — и потому не станет мастером, пока не научится чувствовать свободу. Подтверждение этому Юлия нашла и в устройстве мозга. В нём есть линейная часть и корковая. Первая часть отвечает за спокойствие, стабильность, пошаговость, правильные и понятные поступки, за правила, рамки и стандарты.

Корковая же часть не хочет, чтобы всё было правильно — она хочет, чтобы вы были счастливы.

Секрет успешной жизни, по словам Юлии — в том, чтобы найти баланс между этим профессионализмом и мастерством. А человек будущего — это тот, кто ловит кайф от настоящего, может пользоваться всем, что у него есть под рукой, и может ответить на вопрос «Кто я и как я могу проявиться в этой ситуации?» Вот за таким гибким и полифоничным человеком — будущее.

Пётр Боев

Иногда нужно лишиться того, что держит тебя в прошлом, чтобы отправиться в будущее

Блез Паскаль однажды сказал, что все люди в каждый момент своей жизни всегда стремятся к счастью. Порой нам кажется, что более счастлив тот человек, кто с детства знает свою цель и идёт к ней. Но счастливыми нас делают не только наши достижения и обретения, но и наши потери.

Пётр Боев рассказал свою историю: он с детства знал, что станет священником. Но став им, увидел, что старые способы общения с прихожанами не всегда работают. Пётр стал выходить из храма — и в реальности, и в интернет. Он начал устраивать семинары в публичных пространствах, квартирники, приглашать музыкантов, менять формат в меняющемся мире. Но для своей церкви он оказался чересчур динамичным, и в итоге ему запретили заниматься священнослужением.

И в этот момент, когда его лишили любимого дела, а многие коллеги отвернулись от него, Пётр подумал:

«А что если моя детская мечта теперь ближе, чем когда-либо?»

Он с другом организовал «Школу осознанного мышления», где объединил светские и духовные знания, полученные за годы. Будучи изгнанным за пределы храма, он стал свободнее, а люди стали доверять ему больше. Иногда нужно лишиться того, что держит тебя в прошлом, чтобы отправиться в будущее

Евгений Черешнев

Как остаться личностью в матрице?

В последние году появилось такое понятие, как цифровая амнезия. Люди, родившиеся в 1980-е, запоминают, систематизируют информацию, превращая мозг в подобие компьютера. Дети нового поколения не запоминают, а индексируют, как гугл: они часто не знают, но понимают, где узнать. И это лишь верхушка айсберга из умных домов, интернета вещей и прочей интеграции всего со всем.

На конференции по кибербезопасности Евгений повстречал человека, живущего с «умной» инсулиновой помпой, который показал: любой хакер может взломать эту помпу и убить человека, уйдя от наказания. Именно тогда Евгений решил вживить себе под кожу первый биочип.

«Меня в кулуарах спрашивали, в чём разница между моим биочипом и чипом Леонида Каганова. Разница простая: у меня длиннее».



Что такое свобода в интернете, зачем сливаться с машиной и как при этом остаться человеком

Сделал он это не для того, чтобы стать киборгом, а чтобы понять, как будет житься детям и внукам, которые уже никогда не будут отключаться от интернета. И он провёл эксперимент: Евгений живёт обычной жизнью, пользуется ноутбуком, смартфоном, автомобилем, но никогда не отключается от сети и записывает все действия, наблюдая оставляемый им цифровой след. Такой след есть не только у людей, но и у любой сущности, подключённой к сети, — например у компаний. Это аналог ДНК, только описывающий не наш организм, а скорее нашу психологию. И если ты знаешь, как человек вёл себя в прошлом, то можешь предсказать, как он станет вести себя в будущем. И вот такие данные о трёх миллиардах человек сейчас есть у Facebook, Google и других компаний. И разумеется, они используют их, чтобы продавать нам то, что продают. Нельзя заставить человека сделать что-то насильно, но можно подтолкнуть его к определённому решению, используя те доводы, которые сработают лично для него.

Поэтому сейчас мы должны добиться права на собственность на личные данные: человек должен самостоятельно решать, какие данные и на каких условиях он согласен отдавать — точнее, продавать — корпорациям. А главное: в будущем деньги и товар не должны быть единственным мерилом эффективности человека.

Таким предстал Человек будущего и его мир на конференции TEDxNovosibirsk. Следующий TEDx состоится в Новосибирске через год.

А у человечества есть все шансы на успех. Главную мысль всей конференции в шести оптимистичных словах резюмировал ведущий Егор Задереев: «Человек в будущем будет продолжать думать».