Пять причин приехать на «Стрелку» этим летом

Очередной материал проекта Сиб.фм «Городской конструктор» в партнёрстве с Институтом «Стрелка» с подробностями о летней публичной программе института.

Институт «Стрелка» запустил летнюю публичную программу — серию образовательных мероприятий длиной в четыре месяца. За это время во дворе Института обсудят современные формы жилья и обновление микрорайонов, организацию транспортных систем и мобильности, влияние информационных технологий и блокчейна на развитие общества, пройдёт несколько кинопоказов и конференций. «Городской конструктор» выбрал пят ключевых мероприятий, которые стоят того, чтобы на них приехать.

Лекция Спенсера Уэллса

8 июня

Лекция «Сторителлинг ДНК» Спенсера Уэллса, объединившего генетику и антропологию, амбассадора новой теории миграции, пройдёт при поддержке сервиса momondo в рамках кампании «Путешествие по следам ДНК». Вы точно видели это видео:

В 2002 году Уэллс выпустил книгу «Генетическая одиссея». Согласно его теории все люди произошли от одного человека, который жил в Африке 60 тысяч лет назад. Автор редко выступает на публике, поскольку последние несколько лет занят разработкой приложения, которое позволит пользователям анализировать собственную ДНК. Не пропустите.



Впервые ДНК выделил Иоганн Фридрих Мишер в 1869 году и назвал полученное вешество нуклеином

Конференция Machines Can See

9 июня

Эксперты в области компьютерного зрения и глубинного обучения выступят на международном саммите Machines Can See, организованном по инициативе компании VisionLabs в партнёрстве с венчурным фондом Sistema Venture Capital. Важное событие для всех, кто интересуется одними из самых быстроразвивающихся технологий, которые меняют мир уже сейчас. В списке выступающих — представители крупных исследовательских организаций со всего мира, включая FAIR — Facebook AI Research.

Конференция The New Normal

3–4 июля

Конференция продолжит тему образовательной программы Института 2017 года. Смешанная и дополненная реальность, машинное зрение, алгоритмическое управление, технология блокчейн, искусственный интеллект, визуализация данных, разработка сценариев и футурологических прогнозов в контексте современного развития городов — темы, вокруг которых будут строиться обсуждения и доклады преподавателей The New Normal, приглашённых экспертов и студентов Института.

Впервые у студентов «Стрелки» удлинённый учебный год, благодаря чему они могут участвовать в публичной программе, — отличный шанс для тех, кто интересуется образованием на «Стрелке», из первых рук узнать о программе The New Normal, которая продлится ещё два года.



Вперые термин «блокчейн» — цепочка блоков транзакций — был применён как название распределённой базы данных, реализованной в криптовалюте «Биткойн»

За два дня здесь выступят несколько преподавателей The New Normal:

Бенджамин Браттон, социолог, теоретик дизайна и архитектуры, профессор UCSD и SCI-Arc, директор образовательной программы «Стрелки»;

Лиам Янг, архитектор и футуролог, руководитель программы Fiction and Entertainment в SCI-Arc, создатель Tomorrow’s Thoughts Today;

Лев Манович, эксперт теории новых медиа, профессор CUNY и директор лаборатории Software Studies;

Основатели исследовательской студии дизайна Metahaven Даниэль ван дер Велден и Винка Крюк;

Келлер Истерлинг, архитектор, писатель и профессор Йельского университета.

Лекция Джаретта Уокера, эксперта в области транспортных систем

6 июля

Джаретт Уокер считает: чем проще горожанам передвигаться по городу, тем лучше они относятся к администрации. Он консультировал администрации более 100 городов Северной Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии, а его блог Human Transit считается одним из самых влиятельных ресурсов о транспорте.

В прошлом году Уокер стал одним из авторов новой системы общественного транспорта Екатеринбурга.

Он предложил сократить число маршрутов, оставив количество транспорта неизменным.

Благодаря этому время ожидания любого вида транспорта сократится до пяти минут и с улиц исчезнут переполненные маршрутки: ставка сделана на большие автобусы и трамваи. Хотя эксперты рекомендовали внедрять систему уже в этом году, местные власти перенесли внедрение на 2019 год: изменения показались городской администрации слишком радикальными.

На лекции Джаретт Уокер расскажет, как сделать городскую транспортную сеть более привлекательной для горожан.

Кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival

19–28 июля

Ежегодный кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival при поддержке Mastercard и банка «Открытие» — это маленькие Канны прямо в центре Москвы.

В 2016 году здесь состоялась российская премьера «Неонового демона» датчанина Николаса Виндинга Рефна и «Джульетты» Педро Альмодовара.

Куратор фестиваля, кинокритик Стас Тыркин, так описывает общий принцип выбора картин: «Кино нового поколения: не боящееся новых реалий и новых форм воздействия на подсознание современного зрителя, знающее, каким образом в него „запасть“, избегающее навязших в зубах стереотипов „культурности“ и „духовности“, стилистически и содержательно дерзкое, ни на секунду не скучное, не смущающееся того эффекта, иногда шока, которое может произвести и производит на ретроградов».