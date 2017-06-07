8 оттенков лета

Редакция Сиб.фм рассказывает, как провести незабываемое лето в городах, куда легко добраться из Новосибирска прямыми рейсами S7 Airlines.

Лето уже началось, а значит, пришло время паковать чемоданы и составлять график отпускных путешествий. Опытные туристы заранее планируют маршрут, чтобы не пропустить ничего интересного и запастись впечатлениями на год вперёд. Для этого они листают многочисленные путеводители и общаются на форумах в интернете. Но гораздо проще воспользоваться проверенными советами. Мы подскажем, чем заняться в тех городах, куда из Новосибирска этим летом отправляются прямые рейсы авиакомпании S7 Airlines. Здесь есть отдых на любой вкус — от пляжей до исторических музеев. Так что вперёд!

По Анапе в белой шляпе

Думаете, что хорошо отдохнуть на пляже с детьми можно только в Турции, где аниматоры, солнце и вечный праздник? А вот и нет!

Чистое море и горячий песок из России никуда не делись.



В 2011 году Анапа получила звание города воинской славы

Поэтому если вы ещё не решили, где всей семьёй послушать шум прибоя, смело отправляйтесь в Анапу. Этот курорт расположен в 170 км от Краснодара и прекрасно подойдёт для отдыха с детьми. Бухта здесь отлично прогревается, а на мелководье можно не бояться оставлять малышей прыгать на волнах и строить песочные замки.

Санаториев, пансионатов и баз отдыха в Анапе столько, что выбрать подходящий не составит труда. Кроме того, в городе туристов ждут два аквапарка, дельфинарий, океанариум и морской аквариум. А по вечерам в Анапе советуют прогуливаться вдоль поющих цветомузыкальных фонтанов — романтично и красиво. Так что на этом курорте есть где провести время и вне пляжа, если вдруг он вам надоест. Этим летом улететь в Анапу из Новосибирска можно практически ежедневно, так что проблем с дорогой не возникнет.

Фотография с сайта fotokto.ru

Славное море — священный Байкал

Не хотите лежать на пляже? И вообще вы сторонник активного образа жизни? Вам бы куда-нибудь уехать с палаткой — встречать рассвет и петь песни у костра? Не вопрос. Тогда ваш выбор — Иркутск. Прямой перелёт S7 Airlines из Новосибирска до Иркутска займёт всего 2 часа 25 минут. Для начала можно побродить по самому Иркутску, ведь это старинный сибирский город, основанный как острог ещё в XVII веке. Его исторический центр внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так что прогулка точно будет занимательной.

А потом вас ждёт Байкал. Добраться из Иркутска до Байкала проще простого: на рейсовых автобусах, маршрутках, электричках или на быстроходном теплоходе. Всего каких-то 60 км — и вы окажетесь в другом мире, наполненном спокойствием и красотой великого Байкала. Остановиться здесь можно в Листвянке или в Малом море, заехать в село Сахюрта или выбрать остров Ольхон и бухту Песчаная.

А можно разбить палатку и жить дикарями, чтобы отдохнуть от городской суеты и понять, каково это — чувствовать природу.

И не только чувствовать, но и пробовать: ведь никак нельзя уехать домой, не оценив вкуса настоящего байкальского омуля или хариуса. А уж если поймать его самому, то на один рассказ для друзей у вас станет больше.

Фотография из архива Сиб.фм

Город двух частей света

Всё же природа — это не ваше? Вам бы город, но чтобы недалеко и современно? Тогда отправляйтесь в Екатеринбург. Как-то незаметно этот город превратился в один из туристических центров страны. В столицу Урала едут со всей России. Понять, что привлекает в этом городе, несложно. Он не только интересен сам по себе, но и насыщен музеями, театрами, выставочными центрами.

Начать знакомство с Екатеринбургом местные жители советуют со смотровой площадки бизнес-центра «Высоцкий», которая находится на 52-м этаже небоскрёба. Оттуда открывается захватывающий вид на город.

Говорят, место настолько романтическое, особенно на закате, что можно не удержаться и признаться спутнику в любви, так что на всякий случай будьте осторожны!

186 метров — высота смотровой площадки «Высоцкого»

В Екатеринбурге нельзя не побывать в Президентском центре Бориса Ельцина. Это подходящее место для того, чтобы вспомнить недавнюю историю, пережить драматические события 90-х годов и по-новому взглянуть на нашу страну. Туда специально приезжают гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Интеллектуалам Сибири это тоже будет интересно, тем более что, по сути, современная история России началась именно здесь.

Фотография с сайта youtube.com

Солнце, воздух и вода

Но, может, всё-таки на море? После музеев и культурных центров? Ещё один из вариантов пляжного отдыха — Симферополь. Окрестности этого города в центре Крымского полуострова в последние годы стали очень популярны среди жителей Новосибирска. В Симферополе моря нет, и до него придётся ехать, но по сибирским меркам расстояние в 40 км — это и не крюк вовсе. Но зато какой-то час дороги — и вы окажетесь под лучами тёплого солнца на берегу Чёрного моря. Например, в Алуште, где летом почти не бывает дождей, а море не штормит, поэтому семьям с детьми там будет особенно комфортно.

А до Ялты, мечты советского отпускника, вообще можно доехать из Симферополя на троллейбусе. Между прочим, эта троллейбусная линия — самая длинная в мире! А воздух в Ялте такой, что его хочется пить. Местные жители говорят, что это всё из-за лёгкого бриза, который приносит ароматы с близлежащих гор. Ещё и «Ласточкино гнездо», самый известный символ Крыма, под боком. Отдыхай — не хочу.

Фотография с сайта zoryanika.ru



В хорошую погоду из Минеральных Вод видны вершины Эльбруса. По автомобильной дороге до него — 250 км

Кавказ подо мною

Если же вы хотите в отпуске заняться здоровьем, то отправляйтесь на воды, как делали герои и писатели романов XIX века во главе с Лермонтовым. И в этом случае вам идеально подойдут Минеральные Воды. Именно отсюда может начаться путешествие по знакомым со школьной программы городам: и Пятигорску, и Кисловодску, и Ессентукам.

С одной стороны, регион кавказских Минеральных Вод окружён горами, а с другой — степями.

Такое соседство даёт особый лечебный климат, о котором нам в Сибири можно только мечтать.

В регионе больше 130 минеральных источников, так что напиться полезной водой вы сможете впрок. Здесь и «Нарзан» в Кисловодске, и знаменитые «Ессентуки», и радоновые воды в Пятигорске.

Кроме того, из этих курортных городков легко можно съездить на короткие экскурсии, чтобы увидеть Медовые водопады в Кисловодске, посмотреть древний город Магас или Успенский Второ-Афонский мужской монастырь.

Фотография с сайта komanda-k.ru

Амурские волны

Впрочем, махнуть летом можно не только на юг. Почему бы не на восток? Начать можно с Хабаровска. Этот город стоит на реке Амуре, на границе с Китаем. Представляете, до ближайшего китайского городка всего 65 км! С высокого берега Амура, кстати, можно увидеть заграничных соседей. И это в пяти часах полёта от Новосибирска на прямом рейсе S7 Airlines!

В Хабаровске нужно обязательно проехаться по главному мосту. Вы его точно уже видели, даже дома, потому что именно он изображён на пятитысячной купюре. Его не зря называют амурским чудом: мост построили ещё в начале прошлого века, а он до сих пор считается одним из самых больших в России.

Романтичным натурам обязательно нужно прогуляться по набережной и подняться на Амурский утёс, который стал одним из символов города, так как с него открывается лучший вид на Хабаровск. Ну и заглянуть в любой из ресторанчиков, чтобы попробовать местную рыбу.

Фотография с сайта primgazeta.ru

Северный край

Хочется ещё чего-нибудь необычного? Тогда отправимся в Якутск. Сложно представить себе там отпуск? А зря. Это самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. И вы думаете, что там летом холодно? Вовсе нет! Средняя температура июля в Якутске — 19 градусов, а иногда жара достигает и 40. Так что замёрзнуть летом там не получится.

В Якутске есть что посмотреть. Например, можно сходить в Музей мамонта, в котором хранится скелет этого самого мамонта, найденный ещё в XVIII веке. И обязательно нужно съездить на Ленские столбы — в уникальный природный заповедник в 200 километрах от Якутска. Каменные изваяния в форме столбов и башен тянутся вдоль берега Лены на десятки километров!

Это так величественно, что бывалые туристы настоятельно рекомендуют выделить день-два на поездку.

И не стоит забывать о золоте и бриллиантах: нельзя же уехать из Якутии без золотого кольца с алмазом! Местные жители шутят, что купить драгоценности у них едва ли не проще, чем хлеб. Так что с этим сложностей у вас не возникнет.

Фотография с сайта russia.ksio.ru

Жемчужина Тянь-Шаня

И, в конце концов, за экзотикой можно отправиться, например, в Бишкек — город в Чуйской долине у предгорий Тянь-Шаня. До столицы Киргизии всего за 2 часа 40 минут вас доставит прямой рейс S7 Airlines. Раз — и вы в Бишкеке. Знаете, как переводится название города? «Мешалка для взбивания кумыса». В этой «мешалке» можно провести такие дни, что забыть их вы не сможете.

688 километров — протяжённость береговой линии озера Иссык-Куль

Даже если Бишкек станет только начальной точкой путешествия на Иссык-Куль, обязательно загляните на Ошский базар за национальными мелочами, зайдите в Исторический музей или съездите до ущелья Ала-Арча. И уже потом отправляйтесь на Иссык-Куль — в это поистине сказочное по красоте место. Доехать из Бишкека до одного из самых больших солёных озёр мира можно за пять часов на маршрутке, автобусе или поезде. И там уже можно забыть о своих проблемах: на Иссык-Куле есть и тёплые песчаные пляжи, и термальные источники, и заснеженные горы, и альпийские луга. Одним словом, настоящая жемчужина Тянь-Шаня, как его называют местные жители.

Фотография с сайта zaleskiy.com

Так что выбор за вами. Неизведанных маршрутов ещё много. Главное, помните: отдыхать нужно с удовольствием. И в этом вам поможет S7 Airlines.