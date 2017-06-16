В поисках лета

Летние выходные — самое время для того, чтобы устроить дружной компанией пикник на Обском море или совместить садово-огородные работы с шашлыком на даче. Хороший отдых требует тщательной подготовки. Однако совсем не обязательно тратить целый день на походы по магазинам в поисках свежих продуктов и всего необходимого для комфортного времяпрепровождения на природе. Среди широкого ассортимента в магазинах формата «у дома» есть деликатесы и летние товары на любой вкус. Узнаем, что может предложить сеть «Пятёрочка» в дачный сезон.

Набор для шашлыка



В Черкесске в 2009 году был приготовлен 120-метровый «Шашлык дружбы»

В магазинах «Пятёрочка» — большой выбор мяса, в том числе уже замаринованного, и полуфабрикатов для жарки на углях. Если вы хотите приготовить маринад самостоятельно, на полках универсама найдётся множество приправ и специй. В «Пятёрочке» большой выбор свежих овощей, зелени, фруктов, солений. Здесь же вы сможете купить соки, минеральную воду, хлеб, кетчуп.

Кроме того, федеральный ритейлер позаботился о том, чтобы приготовление шашлыков было максимально удобным. Покупателям предлагаются уголь, жидкость и стружка для розжига, шампуры. Добротный одноразовый мангал стоит 120 рублей и, несмотря на название, может прослужить не один сезон.

В вашем списке обязательно должна быть одноразовая посуда.

22232 человека приняли участие в самом большом пикнике в мире. Рекорд был установлен 20 июня 2009 года в Португалии

В «Пятёрочке» представлены несколько вариантов «походных» наборов. Например, набор пластиковой посуды вместе с салфетками для шести человек стоит 32 рубля. Упаковки салфеток и стаканчиков отдельно стоят по 10 рублей — их не бывает слишком много, а низкая цена позволит приобрести достаточное количество приборов. Для шашлыка или порезанных овощей могут понадобиться глубокие миски, лучше пластиковые. Стоят они 46 рублей. Здесь же можно найти удобные контейнеры для перевозки и хранения продуктов.

Если вы едете на пикник большой компанией — например, с коллегами — пригодится и ведро для шашлыка на 4,5 литра за 109 рублей, и металлический чайник, в котором можно кипятить воду на костре. Такой чайник обойдётся в 479 рублей, а прослужит долгие годы. Металлические кружки вы найдёте там же.

Планируете использовать на отдыхе скатерть? В отделе бытовых товаров можно приобрести одноразовую скатерть размером 140 на 110 сантиметров по цене всего 24,95 рубля.

Наконец, ещё один важный вопрос: что делать с мусором после пикника.

Об этом стоит позаботиться заранее: самые большие мусорные мешки в «Пятёрочке» стоят 187 рублей (10 штук на 110 литров).

Опрометчиво и небезопасно будет выезжать на природу без специальных средств защиты от укусов насекомых. Для борьбы с комарами и клещами универсам предлагает большой выбор репеллентов — мазей, гелей, пластинок, спиралей, липких лент от мух. Есть даже специальные антимоскитные браслеты для детей.

Дача, сад и огород



Самый высокий в России подсолнух вырастил на своей даче Денис Петросян из Москвы в 2015 году. Его высота составила 3,96 метра

Для тех, кто предпочитает проводить лето на даче, в «Пятёрочке» есть огромный выбор семян — и овощей, и зелени, и цветов. Кроме того, здесь есть всё для работы на огороде: материал для укрывания растений, соединители для шланга, разбрызгиватели, оросители, тяпки, грабли, лопатки, всевозможные фиксаторы, подвязки, колышки, термометры. Для цветочных луковиц вы найдёте специальные корзинки.

В универсаме можно приобрести уличный светильник со светодиодами на солнечных батарейках или садовые фигуры для украшения участка.

Позаботилась «Пятёрочка» об одежде и обуви для дачников. Панамки, боты, сланцы, удобный трикотаж — всё это найдётся в универсамах сети. Перчатки для работы тоже есть: и самые простые, матерчатые (упаковку из пяти пар можно взять за 56 рублей), и прочные, обливные с цветочным рисунком.

Кстати, для удобства покупателей, в каждом зале есть считыватель штрихкода, который сообщит стоимость покупки.

И, конечно, вы можете обратиться к сотрудникам магазина с любыми вопросами. Вам всегда придёт на помощь директор по свежести. Его рабочее место — торговый зал, а одна из основных задач, наравне с ежечасной проверкой качества продукции, — общение с покупателями. Этот человек знает всё об ассортименте универсама и может дать вам стоящий совет по поводу того, что выбрать.

Подведём итог: универсам приятно удивил нас широким ассортиментом, свежестью продуктов, сервисом и демократичными ценами. В следующий раз, собираясь на дачу или на шашлыки, загляните в «Пятёрочку» и убедитесь сами, что эти универсамы полностью готовы к лету, а вместе с ними готовы и вы.