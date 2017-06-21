Десять по-настоящему летних событий

Коротким сибирским летом нужно успеть воспользоваться по полной. Все мы знаем, как быстро солнце и тепло сменяют дожди и промозглый ветер. Поэтому нельзя пропускать ни одних выходных, ни одного мероприятия. Даже если лень, берите ноги в руки, друзей и детей в охапку и отправляйтесь развлекаться. Сиб.фм составил для вас короткий гид по тем мероприятиям, на которых обязательно нужно побывать в этом сезоне, чтобы зимними вечерами не было мучительно больно. Так что вперёд!

День города

Где и когда: 24–25 июня во всём городе

Что происходит: Новосибирск празднует 124-й день рождения

Почему надо сходить: День города — один из любимых летних праздников в Новосибирске. В этом году — как обычно — программа рассчитана на два дня. На субботу 24 июня запланированы в основном официальные мероприятия, разве что в 17:00 в сквере возле оперного можно уютно посидеть и послушать Новосибирский городской духовой оркестр.

Основной праздник пройдёт 25 июня.

Торжественное открытие — ровно в полдень на площади Ленина. После этого гулять можно

всем и везде.



В 20:00 в сквере у Оперного театра начнётся выступление группы «Несчастный случай»

Молодёжь соберётся у «Глобуса» на площадке экстремальных видов спорта. Любители зрелищ в 14:00 в Центральном парке увидят фестиваль цветного дыма, а поклонников вкусной еды на улице Максима Горького ждут блюда национальных кухонь. Спортсмены смогут развлечься на соревнованиях по велоспорту, кросс-фиту и армрестлингу, а ещё оценить свои силы на фестивале ГТО.

За музыку в этом году отвечает группа «Несчастный случай», а за красоту — фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города!» в парке «Городское начало» и фейерверк на площади Ленина. Первый начнётся в 22:30, а второй — в 22:50. Так что «бабахов» хватит на всех.

XIX фестиваль «На ступенях»

Где и когда: 19–20 и 23–25 июня на ступенях Дома Ленина. Начало программ в 18:00, 25 июня — в 16:00

Что происходит: Звуки музыки под звуки шумного города

Почему надо сходить: Если День города будет только в выходные, то успеть побывать на традиционном предпраздничном фестивале «На ступенях» можно уже сейчас. Каждый вечер на этой неделе на ступенях Дома Ленина выступают музыканты филармонии. Зрители рассаживаются в импровизированном зале прямо на тротуаре и внимают прекрасному посреди городской суеты.

Сходите посмотреть, как элегантно бабушки обмахиваются старинными веерами,

а дедушки приглашают их танцевать.

Вас ждут ансамбль медных духовых «Сибирский брасс», концертный духовой оркестр, «Маркелловы голоса» и вокальный ансамбль Павла Шаромова. А 25 июня пройдёт гала-концерт всех участников фестиваля, к которым присоединится и любимец публики — джаз-оркестр «Сибирский диксиленд».

Наш фестиваль красок

Где и когда: 1 июля на площадке перед аэропортом «Северный» с 15:00 до 21:00

Что происходит: Красочное безумие под открытым небом



Миссионерский отдел Челябинской епархии РПЦ назвал фестивали Холи «грехом и изменой Богу» в 2015 году

Почему надо сходить: Различные фестивали красок стали популярными сравнительно недавно, поэтому пока продолжают удивлять и радовать. Оно и понятно: когда ещё можно раскрасить себя всеми цветами радуги? Ближайший такой праздник под названием «Наш фестиваль красок» пройдёт под девизом «Сияй», потому что кроме красок обсыпать друг друга здесь будут и блёстками.

Организаторы уверяют, что гостей ждёт масса всего интересного, в том числе красочный забег, игры в гигантской песочнице и водная битва. Говорят, что для влюблённых построят красочный загс. Как это будет выглядеть — пока загадка, но сходить проверить повод есть.

Байк-фестиваль «Обская волна»

Где и когда: 28–30 июля в Новосибирском биатлонном комплексе, улица Биатлонная, 1

Что происходит: Тусовка настоящих байкеров и их подруг

Почему надо сходить: Хочется драйва? Не вопрос. В этом случае есть смысл побывать на традиционном байк-фестивале «Обская волна». Утверждают, что это самый крупный за Уралом слёт мотоциклистов и всех, кто это увлечение разделяет. В этом году, например, ждут сразу семь тысяч человек со всей страны. Удобно, что фестиваль пройдёт практически в городе, так что далеко ехать не придётся.

В программе — как всегда — чисто байкерские развлечения, на которые надо взглянуть хоть один раз даже тем, кто не влюблён в мотоциклы. Например, на фестивале регулярно проходят конкурсы на самую медленную езду или на самый громкий мотоцикл.

А ещё музыка, выступления профессионалов мотоспорта, световое огненное шоу и даже стриптиз. Впрочем, куда тут без него.

Пикник Сиб.фм

Где и когда: 29 июля в зоне отдыха «Пикниковый рай» с 14:00

Что происходит: Самый крутой летний оупен-эйр музыкальный фестиваль Новосибирска

Почему надо сходить: Пикник Сиб.фм — это всегда весело, крафтово и зажигательно. В этом году гостей пикника ждут девять часов счастья: живая музыка, развлечения, выставки, мастер-классы, эффектные шоу, активные игры.

Не будем забывать про бургеры и стейки, пиво и смузи, раф-кофе и домашние лимонады, а ещё про гриль и барашка на вертеле.



Всё о Пикнике Сиб.фм на сайте

Хедлайнером фестиваля станет Найк Борзов с программой «45 лет в Космосе». Кроме того, выступит новосибирская группа «Проверено», а за диджейским пультом будут Bogdan Ra, Leonid US и Hesoyamjhithi. Короче, всё для того, чтобы расслабиться и получить удовольствие.

Летний фестиваль от «Электронного берега»

Где и когда: 5 августа на пляже «Звезда» с 10:00 до 22:00

Что происходит: Песни, танцы и прочие радости на берегу Обского моря

Почему надо сходить: Идеальное лето для многих — это море, солнце и песок. Так что без пляжных развлечений никак не обойтись. Мы, конечно, не на Лазурном побережье Франции, но и у нас есть где почувствовать себя настоящими звёздами. Например, на пляже «Звезда» во время фестиваля пляжного спорта и отдыха, который в этом году пройдёт во второй раз.

В прошлом году на празднике собрались больше 10 тысяч человек. Как говорят организаторы, они выпили 3 500 бутылок воды, получили 249 призов, забили 4 328 мячей в различных спортивных турнирах, прослушали 7 часов 20 минут живой музыки и даже использовали по назначению 2 000 леденцов. В этот раз рекорды хотят побить, так что во всех этих безумствах можно поучаствовать.

Фестиваль летнего отдаха «Leto»

Где и когда: 12 августа в коттеджном посёлке «Соловьиная роща» с 12.00 до 18.00

Что происходит: лэндарт, релакс-тренинги, музыка

Почему надо сходить: Возможность провести летний день всей семьёй: взрослые могут участвовать в мастер-классах по йоге и танцам, пока дети заняты на анимационной площадке. Тем, кто предпочитает более медитативные практики, можно попробовать себя во флористике среди объектов лэнд-арта или побеседовать с психологами тренинг-марафона «Подъём». Будет музыка: выступят группы Garret Band и Swing Time.

Фестиваль косплееров «Siberia Otaku Saiten»

Где и когда: 19–20 августа в ДКЖ с 12:00

Что происходит: Странно одетые молодые люди собираются вместе и изображают из себя героев аниме и манги

Почему надо сходить: Пожалуй, любителям всего азиатского и необычного обязательно нужно побывать на ежегодном региональном фестивале современной и традиционной культуры Восточной Азии. Правда, непосвящённым людям надо подготовиться к странным нарядам, непонятным конкурсам и разговорам о японских мультиках и комиксах, которые будут вести люди в нарядах из параллельной вселенной.

Но зато это точно будет запоминающееся зрелище.

«Белый фестиваль» в филармонии

Где и когда: 15–17 августа в Государственном концертном зале имени Каца

Что происходит: Все в белом слушают музыку



Государственный концертный зал имени Арнольда Каца открылся в сентябре 2013 года

Почему надо сходить: Хотите себя почувствовать девушкой из высшего общества? Или настоящим джентльменом? Тогда вам прямая дорога на «Белый фестиваль», который проводит филармония. Все коллективы и солисты филармонии одеваются в белое, да и слушателям предлагают не отставать. Белый дресс-код совсем не строгий: даже если белым будет лишь аксессуар, этого будет вполне достаточно. Так что можно заранее осмотреть свой гардероб и придумать наряд для выхода в свет.

Ночь кино

Где и когда: С 26 на 27 августа в кинотеатрах Новосибирска

Что происходит: Киноманы смотрят российское кино и радуются

Почему надо сходить: Новосибирск вновь присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино». Кинотеатры в этот день — или ночь — ставят в прокат лучшие российские фильмы. Так что если вы уверены, что такие у нас снимают, то можно отправляться в кино. К тому же в перерывах обещают ещё развлекать зрителей конкурсами и викторинами. Всю программу ночи пока уточняют, но известно, что точно покажут мультфильм «Смешарики», фильмы «Батальон» и «Легенда № 17». Причём покажут, что немаловажно, совершенно бесплатно.