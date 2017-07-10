О чём говорят депутаты

Депутаты новосибирского городского совета ушли на каникулы. Впрочем, лето — это не только отдых. Сейчас самое время подвести итоги и посмотреть, что удалось сделать за прошедший парламентский год. Корреспондент Сиб.фм вместе с народными избранниками разбирался в решениях, постановлениях и документах, которые читали, дополняли и исправляли депутаты за прошедшие месяцы.

Позади — 18 сессий, почти 350 рассмотренных вопросов и больше 50 часов заседаний. Таков официальный итог работы совета депутатов города Новосибирска шестого созыва в этом парламентском сезоне. За это время народные избранники успели не раз поспорить как друг с другом, так и с коллегами из законодательного собрания области, встретиться с жителями своего округа и принять важные для города решения.

Деньги счёт любят

Бюджет Новосибирска на 2017 год депутаты утвердили во втором чтении в конце декабря. Уже тогда народные избранники понимали: предстоящий год будет непростым. Доходы в главном финансовом документе города были запланированы на уровне 36,1 млрд рублей, расходы — на 36,9 млрд рублей. То есть ожидаемый дефицит — 789 млн рублей.

Так что в целом этот бюджет тогда назвали сложным, не подходящим под категорию развития.

Но несмотря на финансовые сложности, главное в бюджете депутаты постарались учесть. А главное — это социальная направленность. Как говорили во время обсуждения параметров расходов и доходов, исполнение этих обязательств никогда не ставилось под вопрос:

50 депутатов входит в шестой созыв

— Бюджет города остаётся социально ориентированным. Порядка 70 % расходов бюджета идёт на социальную сферу: образование, культуру, социальную поддержку, физическую культуру и спорт, — отметил тогда председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев. — Мы делаем акцент на программу строительства школ. Если говорить о других изменениях: в дорожный фонд добавлено почти 28 млн рублей на ремонт муниципальных дорог, добавлены средства на новый бизнес-инкубатор. Также бюджет дополнен семью новыми муниципальными программами, в результате их стало 15 с общим объёмом финансирования порядка 31 млрд рублей.

Не обошли вниманием депутаты и конкретные вопросы. Народные избранники просили учесть в бюджете на 2017 год пожелания самих новосибирцев, которые чаще всего касаются проблем благоустройства города и развития инфраструктуры:

— Понятно, что масса проблем, понятно, что бюджет сложный, надо его ещё будет исполнить, — говорил во время обсуждения Игорь Кудин, председатель комиссии по городскому хозяйству.

— Хотелось бы, чтобы следующий год прошёл под эгидой горэлектротранспорта.

Потому что подписано с белорусами замечательное соглашение, будут новые вагоны, но будут на старые пути, на старые контактные сети и амортизированные тяговые подстанции, и толку от этого будет совсем не много. Это сложный вопрос, и клубок нужно вместе разматывать.

Предлагали депутаты и рассмотреть возможности повышения доходов в бюджет города. Например, Наталья Пинус, член комиссии по бюджету и налоговой политике, выступила с обращением усилить работу по взысканию задолженности за аренду земли:

— Значительную долю неналоговых поступлений в казну города составляют платежи за аренду земельных участков. На первое октября сумма задолженности составила 3,418 млрд рублей. При этом в исполнительных листах уже отсуженные суммы составляют около 1,5 млрд рублей в этом году. Из них только 109,9 млн рублей были взысканы службой судебных приставов.

Иными словами, эффективность работы составляет 7,5 %, — уточнила Наталья Пинус.



Наталья Пинус — самовыдвиженец, член комиссий по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности

В итоге бюджет города на ближайшие годы депутаты утвердили и вошли в 2017 год хоть и со сложным, но сбалансированным финансовым документом, позволяющим Новосибирску жить и работать.

В поисках доходов

Впрочем, вопрос поиска дополнительных средств оставался для депутатов актуальным в течение всего сезона. В том числе поэтому они задумались о возвращении части отчислений налога по доходу физических лиц из бюджета области. По мнению народных избранников, город ежегодно недополучает порядка 3,5 млрд рублей из-за того, что 10 % налога после 2014 года уходит в региональный бюджет:

— Из 119 млрд рублей налога, которые собирает Новосибирск, к нам поступает 16 млрд рублей.

Таким образом, автоматически растёт внутренний муниципальный долг, и сейчас он приблизился уже к 85 %. То есть у города практически отсутствует возможность заниматься долгосрочными инвестиционными проектами, — говорил Валерий Черных, председатель депутатской комиссии по бюджету и налоговой политике.



Город недополучил: депутаты горсовета хотят вернуть Новосибирску 3,5 млрд рублей

Можно ли вернуть эти деньги в город и как это лучше сделать, сейчас решает специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители горсовета, регионального правительства и законодательного собрания области. Вполне возможно, что вместо возврата НДФЛ Новосибирск получит дополнительные субсидии из областного бюджета, которые позволят решить часть острых вопросов:

— У нас сейчас остаётся 30 % от НДФЛ, при этом есть муниципальные образования в стране, где в бюджете остаётся всего 16 % от этого налога, — обращает внимание Дмитрий Асанцев, спикер горсовета. — Конечно, городу необходимы средства на капитальное развитие, строительство школ, детских садов, для дорожной отрасли. И мы видим, что у правительства и наших коллег из законодательного собрания есть понимание того, что городу необходимо дополнительное финансирование для решения этих задач. Надеемся, что нам будут выделены дополнительные средства.

Мой дом — моя крепость

На сессии горсовета в марте депутаты обсудили вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья. Законодатели выступают за продление мер финансовой поддержки — это программы со стороны вышестоящих бюджетов, так что обращение к председателю Государственной Думы России, председателю правительства Дмитрию Медведеву и спикеру регионального Законодательного собрания с этой просьбой было принято единогласно.

Такое единодушие понятно: проблема ветхого жилья — одна из самых острых, и без поддержки Новосибирску её не решить.

За 10 лет в городе было расселено 242 ветхих и аварийных дома. На эти цели было потрачено больше 4 млрд рублей: почти поровну из федерального и регионального бюджетов. Чтобы убрать все бараки, Новосибирску нужна ещё такая же сумма. Но федеральная целевая программа официально завершается в сентябре этого года — и, как считают депутаты, совершенно напрасно. Положение усложняет и тот факт, что некоторые управляющие компании просто отказываются управлять ветхими домами. По словам Игоря Салова, председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, это вполне очевидно:

— Думаю, мы все эту проблему понимаем одинаково, она носит системный характер и силами департамента мэрии эту проблему не решить никогда.

Ветхим и аварийным фондом управлять невозможно, его надо сносить и расселять.

Никогда частные компании, управляющие компании качественно содержать и управлять этим жильём не будут — по определению это невыгодно, — отметил Игорь Салов.

128 домов внесены в список аварийного жилья, по данным портала «Реформа ЖКХ»

Как говорили депутаты, необходимо рассмотреть все варианты работы с управляющими компаниями, чтобы они не бросали аварийные дома. Возможно, в будущем это окажутся дополнительные субсидии для тех, кто соглашается обслуживать жильё с большим процентом износа.

Земельный порядок

В феврале депутаты обсудили ещё один важный законопроект, который так или иначе касается всех новосибирцев. Точнее, поправки в закон о правилах землепользования и застройки Новосибирска.

Согласно изменениям, город делится на зоны, в каждой из которых определяется точное количество квартир, парковок и детских площадок.

С одной стороны, новые правила помогают застройщикам при планировании новых микрорайонов, с другой — учитывают интересы жителей.

Как уверены депутаты, закон позволит в будущем избежать беспорядочной застройки и гарантирует наличие инфраструктуры для новосёлов. В перспективе городские депутаты смогут даже согласовывать архитектурный облик жилых зданий, что также может быть полезным при формировании единого стиля Новосибирска.



Общая площадь застройки Горского жилмассива составляет 55 гектаров

В этом плане показательным стал вопрос перезонирования участка под строительство ледового комплекса в районе Горского жилмассива. Потенциальный инвестор готов взяться за постройку арены, если ему будет позволено возвести там же новый жилой микрорайон, чтобы покрыть убытки. Депутатский корпус не поддержал такое решение в связи с тем, что этот участок не готов к многоэтажной застройке. Потому что это не только приведёт к дополнительным неудобствам для жителей Горского микрорайона, но и отразится на городском бюджете:

— При том количестве жителей, которые в теории будут жить на этой территории, нам придётся построить как минимум две большие школы и пять детских садов. Потом придётся укреплять дамбу реки Обь и плюс строить дополнительные дорожные развязки.

Это очень большие затраты, которые лягут на муниципальную власть, а не на инвестора.

В бюджете Новосибирска таких средств даже в обозримой перспективе нет, — пояснил позицию коллег председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

Как альтернативную площадку для строительства ледовой арены депутаты предлагают район Экспоцентра — по их мнению, это будет удобнее и эффективнее с точки зрения логистики. В любом случае, главное — не сделать людей заложниками строительства, подчёркивают в горсовете.

Избиратель наказал — депутат сделал

Ещё одна актуальная тема как для депутатов, так и для жителей Новосибирска касается исполнения наказов избирателей.

По сути, это такой мандат доверия, который выдали депутатскому корпусу на выборах.

Чаще всего жители просят депутатов отремонтировать дворы, установить детские площадки, снести аварийные деревья, починить уличное освещение — одним словом, благоустроить жизнь.

Идея такая: жители просят — депутаты делают. Конечно, всё упирается в деньги. Их всегда не хватает.

И на выполнение наказов тоже. В прошлом году на выполнение наказов ушло 930 млн рублей. Причём больше всего денег потратили на строительство школы на Горском микрорайоне: она обошлась в 400 млн рублей. В этом году депутаты хотят реализовать более 1 000 наказов. На какие-то из них деньги уже есть, на какие-то средства ещё предстоит найти.

По словам председателя постоянной комиссии по наказам избирателей Антона Тыртышного, работа по внесению изменений в план реализации наказов ведётся постоянно. Так, удалось добавить 10 млн рублей на строительство детских площадок:

20853 брака было заключено в Новосибирске в 2016 году

— План — это живой документ, бывает так, что при поступлении дополнительных денег мы меняем сроки выполнения наказов, чтобы в первую очередь реализовать более приоритетные задачи. Так произошло и в этом случае: было принято решение добавить денег районным администрациям, которые являются заказчиками строительства детских площадок. Так что все наказы в этой сфере будут реализованы уже в этом году, а не растянуты на несколько лет, — сказал Антон Тыртышный.

Отдых заслужили

Общие итоги работы в этом политическом сезоне депутаты подвели на последней сессии в июне. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, многого в городе удалось добиться благодаря плодотворному сотрудничеству муниципалитета и депутатского корпуса:

— На мой взгляд, главный итог, которого мы достигли, — это попадание в федеральные программы. Это результат большой подготовительной работы, причём в ряд программ мы вошли гораздо быстрее, чем наши коллеги из соседних городов, из крупных городов-миллионников. В условиях ограниченных собственных бюджетных возможностей для нас это крайне важно.

Федеральные программы — это такие палочки-выручалочки, которые позволяют нам решить накопившиеся проблемы, чтобы не доводить вопрос до крайности.

Важным стало включение города в программу «Безопасные и качественные дороги», которая позволит в текущем году потратить на дороги 1 млрд рублей. Кроме того, реализация программы по благоустройству зелёных зон и дворовых территорий увеличена в четыре раза — и это, по словам градоначальника, произошло также благодаря активности депутатов.

— Вопросы комфортной городской среды очень актуальны для нас, поэтому основной акцент сделан сейчас на благоустройство внутриквартальных территорий. В основном это связано с наказами, многие из которых будут выполнены с опережением и в сжатые сроки, — заявил председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев, подводя итоги работы перед отпуском, из которого народные избранники вернутся уже в конце лета.