«Победа.док»: реальное кино

Вы привыкли думать, что лето — это сезон сугубо развлекательного, броского и крупнобюджетного кино про дерущихся роботов и супергероев? «Победа» ломает стереотипы: в июле и августе 2017 года в новосибирском центре культуры и отдыха можно будет посмотреть сразу несколько новых документальных фильмов, добившихся признания на международных смотрах. Кинообозреватель Сиб.фм внимательно изучил программу фестиваля «Победа.док» и утверждает: к осени мы будем знать об окружающей нас реальности, людях и культуре гораздо больше.

«Плацкарт» (Россия, 2017)

Кто мы, откуда, куда мы едем?



Полная программа «Победа.док»

Программу «Победа.док» в этом году 13 июля откроет фильм «Плацкарт», целиком состоящий из коротких интервью множества людей, путешествующих по самой длинной железной дороге в мире. Это новая документальная работа режиссёра, сценариста и продюсера Родиона Исмаилова («Кочевье», «Моя родня»). Уроженца Азербайджанской Республики Исмаилова определённо волнует тема многонациональности общества. Зрителей и критиков тоже — в мае картину очень тепло приняли на Международном фестивале документального кино «ДОКер».

Фотография с сайта twimg.com

9288 километров — протяжённость пути Москва — Владивосток

Кажется, пассажирский поезд «Москва — Владивосток» — это воплощённая в жизнь мечта документалиста, который хочет снять всеобъемлющее кино о России. За 82 минуты «Плацкарта» авторы представляют нам нескольких героев, бок о бок движущихся в пространстве и времени. Попутчики разных поколений делятся своими личными историями, взглядами на жизнь, любовь и политическую ситуацию в мире. Камера захватывает дух времени. Это и есть современная Россия — необъятная, как путь от столицы до Дальнего Востока, но в то же время тесная, словно плацкартный вагон.

«Потерянный город» (Чили, 2016)

20 июля с безграничных просторов России зрители перенесутся на юго-запад Южной Америки — в Чили. Чилийская Патагония — это область размером с современную Англию (только вот в Англии живёт примерно 55 миллионов человек, а на территории чилийской Патагонии удастся разыскать не больше 90 тысяч человек). Люди здесь разбросаны и затеряны посреди величественных, поистине грандиозных пейзажей.

Фотография с сайта fotki.yandex.ru

Гипнотический и немного пугающий фильм «Потерянный город», посвящённый отрезанной от внешнего мира области в Чили, задумал и снял режиссёр и продюсер Франциско Херв. Это опытный постановщик, уже успевший поработать на телевидении и в документалистике. Его дебютный фильм «Сила речи» (2009) посмотрели зрители сразу нескольких стран, а «Потерянный город» показали на фестивалях Visions du Reel в швейцарском городе Ньон и «ДОКер» в Москве.

Новая картина Франциско Херва то и дело оборачивается почти мистической драмой: неописуемая красота природы наполнена скрытой и таинственной угрозой.

Южная Америка — край магического реализма, реальность здесь неустойчива и будто постоянно готова впустить в себя нечто потустороннее.

Прошлое и настоящее смешиваются, тень древних цивилизаций падает на современных жителей Патагонии: герои документального фильма верят, что где-то за горизонтом прячется Золотой город, построенный 500 лет назад. Нужно его лишь хорошенько поискать.

«Счастливый» (Германия, Таиланд, 2016)



Каролин Генрайт изучала телевизионное производство и журналистику в Берлине

Молодая немецкая постановщица Каролин Генрайт ворвалась в мир документального кино с лентой «Те, кто танцуют танец живота» в 2009 году. Фильм имел успех: его показали на Берлинале, а затем выпустили в прокат. «Счастливый» — это уже третья работа Генрайт. Картину отобрали для показов на фестивалях в Лейпциге, Касселе, Хельсинках и в Москве, и вот теперь она добралась до Новосибирска — в «Победе» её можно будет увидеть с 3 августа.

«Счастливый» начинается с того, что 60-летний отец Каролин Генрайт по имени Дитер пишет ей из Таиланда, куда ежегодно ездит отдыхать. Мужчина признаётся, что влюбился в таиландку, которая младше его на 30 лет. С этого момента жизнь семьи резко меняется: вернувшийся домой Дитер каждый день созванивается с возлюбленной по имени Тикту, посылает денег ей и её сыну и, кажется, планирует жениться. В фильме присутствует настоящая интрига: чисты ли помыслы Тикту? Чего она на самом деле хочет от немолодого гражданина Германии?

Фотография с сайта karofilm.ru

Фильм во многом напоминает эксцентричную комедию.

Кажется, в любую секунду ткань документального повествования разорвётся, и герои признаются, что разыгрывают нас — настолько забавно выглядит происходящее.

Вместе с тем это очень личная история. Автор впускает зрителей в свою жизнь, знакомит со своим неунывающим отцом и констатирует: нет ничего плохого в том, что мы иногда совершаем глупости и влюбляемся.

«Люмьеры!» (Франция, 2016)

Сколько фильмов первооткрывателей кино Луи и Огюста Люмьер вы знаете? «Прибытие поезда» вам, конечно, известно. Может быть, вы видели «Политого поливальщика», «Завтрак младенца» и «Выход рабочих с фабрики»? Безусловно, это важные исторические документы, запечатлевшие Францию начала XX века. Но наследие братьев ими не ограничивается.

Многие удивляются, узнав, что до настоящего времени сохранилось 1 417 короткометражных фильмов братьев Люмьер.

Тьерри Фремо, который с 2008 года является директором Каннского фестиваля, для своей первой документальной ленты «Люмьеры!» отобрал и отреставрировал 108 из них. Фремо понемногу создавал своё произведение на протяжении 20 лет.

Фотография с сайта festivalfilm.ru



Луи Жан Люмьер — младший брат — изобрёл аппарат «Синематограф»

Основная мысль, которую директор Каннского фестиваля пытается донести с помощью своего фильма: Луи и Огюст не были обычными изобретателями киноаппарата. По мнению Фремо, Люмьеры — это настоящие авторы, которые придумали и отточили множество приёмов, используемых другими режиссёрами до сих пор. Миссия фильма — показать значимость и красоту находок первых французских режиссёров, снова открыть миру творчество братьев во всей его полноте. Некоторые параллели действительно впечатляют: Фремо комментирует короткометражки и поясняет, что из них взяли на вооружение Сергей Эйзенштейн, Джон Форд, Акира Куросава и другие именитые постановщики.

Посмотреть другими глазами на короткометражки изобретателей кинематографа и увидеть в них настоящих авторов и художников сможем и мы: фильм «Люмьеры!» выходит в прокат 10 августа.

«Чао, дорогой, я иду в бой» (США, Италия, Таиланд, 2016)

Главная героиня картины «Чао, дорогой, я иду в бой», итальянка Шанталь Уги, успела поработать в кино («Попутчица», «Хроники третьего тысячелетия», «Большое яблоко»), сделать карьеру фотомодели в Японии и певицы в США, а затем, пережив в Нью-Йорке болезненное расставание со своим парнем, отправилась в Таиланд. Там в попытке разобраться в себе она приняла решение заняться тайским боксом. Сначала были изнурительные тренировки, затем — более 50 профессиональных боёв, годовой перерыв и новое возвращение на ринг.

Фильм об удивительной судьбе Шанталь Уги пытались создать многие режиссёры, но все они потерпели неудачу.

В чём же секрет выпускника Итальянской национальной киношколы Симоне Манетти, который до этого работал монтажёром и успел снять всего одну короткометражку? Возможно, ему удалось сделать фильм, отмеченный наградами на фестивалях в Италии и Мексике, потому что Шанталь доверила ему свой личный дневник.

Фотография с сайта pronline.ru

«Чао, дорогой, я иду в бой», который появится на экранах «Победы» с 17 августа, — это вдохновляющая история о крепости человеческого духа. Поразительная судьба Шанталь Уги ещё раз доказывает: реальная жизнь подчас невероятнее самого смелого вымысла.

«Вавилонские мечтатели» (Германия, Израиль, 2016)

«Вавилонские мечтатели» дебютанта Романа Шумунова — ещё один документальный фильм, во многом посвящённый спорту, на этот раз танцам. Увидеть в «Победе» его можно будет с 24 августа.

Главные герои «Вавилонских мечтателей» — танцоры брейк-данса из Ашдода, одного из отдалённых и неблагополучных районов Израиля. Ребята, выросшие в семьях мигрантов из бывшего СССР, выиграли чемпионат Израиля по брейк-дансу и мечтают теперь оказаться на чемпионате мира. Для этого им необходимо не только старательно тренироваться, но и преодолеть множество личных и семейных проблем.

Фотография с сайта karofilm.ru

В Израиле сейчас живёт около полутора миллионов выходцев из русскоязычного мира. Режиссёр Роман Шумунов, сам переехавший сюда в возрасте 17 лет, анализирует проблемы ассимиляции и пытается разгадать загадку русского менталитета.

«Вавилонские мечтатели» — это одновременно и остросоциальное кино, и картина, посвящённая современной культуре.

В Израиле её оценили по достоинству, вручив приз за лучший дебют на Международном Кинофестивале DocAviv.

«Танцовщик» (Великобритания, Россия, Украина, США, 2016)

Невозможно не отметить и «Танцовщика». Премьера фильма случилась в Новосибирске ещё в мае, но он до сих пор находится на экранах «Победы». Этот международный документальный хит посвящён судьбе артиста балета Сергея Полунина, который уже в 17 лет состоял в труппе лондонского Королевского балета, а затем принял решение отказаться от всего. Кстати, фильм в нашем городе представлял его главный герой.

Фотография с сайта styleinsider.com.ua

Это киноразмышление о природе успеха срежиссировал популярный американский документалист Стивен Кантор, о котором заговорили ещё в 1994 году, когда он номинировался на «Оскар». В чём секрет невероятной популярности «Танцовщика»? Зрителей влечёт балет или история о необычной судьбе того, кто его танцует?

Так или иначе, фильм уже стал феноменом.

Сборник короткометражных фильмов со всего мира

Кроме всего прочего, в рамках программы «Победа.док» с 28 июля можно будет увидеть самые любопытные документальные короткометражки, снятые в мире за последнее время.

«Ракияда» — картина сербско-швейцарского режиссёра Никола Илича о небольшой деревушке Праньани в Сербии. Люди здесь спокойно живут и работают в своё удовольствие. Но раз в год, в мае, в деревне наступает праздник Ракияда.

Жители соревнуются в варке волшебного самогона, пьют его и спорят, кто дольше удержится на деревянном столбе.

Это весело и немного безумно. Обычаи сербов понравились иностранцам: «Ракияду» с восторгом смотрели на кинофестивалях в Швейцарии, Финляндии, Литве, Испании, США и России.

Фотография с сайта lendoc.ru

«Родина» — это фильм, любопытный уже тем, что его снял студент (американец Сэм Питерс сейчас обучается документалистике в Королевском институте театра, кино и звука в Брюсселе). Это не помешало крупным кинофестивалям Бельгии и Эстонии отобрать его для своих программ. В Москве, на фестивале «ДОКер», «Родину» тоже показывали. Приехав в Старый Свет, Сэм Питерс обнаружил, что тихие фламандские районы очень сильно подвержены правой пропаганде. Неужели национализм и впрямь снова вернулся в Европу? Попробуем разобраться вместе с Сэмом.

Фотография с сайта syg.ma

«Черничные души» — фильм популярной латвийской постановщицы и публицистки Астры Золднере, предыдущие фильмы которой были показаны на десятках международных кинофестивалей. Новая короткометражка посвящена судьбе цыганской семьи, каждое лето собирающей ягоду в латвийских лесах, чтобы заработать себе на пропитание.

Фотография с сайта minipedia.org.ua

«Волосы Ахмада» — короткометражный фильм современного классика голландской документалистики Сьюзан Коенен, предыдущие работы которой («Я девочка», «Красное яблоко») завоевали десятки наград на сотнях кинофестивалей по всему миру. Мимо темы сирийских беженцев Коенен, конечно, пройти не смогла: новый её фильм посвящён жизни 12-летнего мигранта, оказавшегося в Нидерландах. Сможет ли он найти друзей в чужой пока для него стране? «Волосы Ахмада» уже успели оценить на международных смотрах в Москве, Греции, Португалии и даже Южной Корее.

Фотография с сайта karofilm.ru

«Мне было всего 14» — пронзительный экспериментальный фильм молодой голландской постановщицы и киноведа Фроуке ван Венгерден.

Фотография с сайта syg.ma

Фроуке и её оператор всматриваются в глаза 86-летней женщины, пережившей Вторую мировую войну, и современных 14-летних девочек, на жизненном пути которых пока не было потрясений.