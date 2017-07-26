Советы для экономных покупателей

Почти половина семейного бюджета россиян уходит на покупку продуктов. В условиях кризиса многие ищут способы сэкономить: кто-то сознательно приобретает более дешёвые аналоги привычных продуктов, кто-то вычёркивает деликатесы из своего меню. Однако есть способ тратить меньше, не отказываясь от свежих и качественных товаров. В этом мы убедились, побывав в универсаме «Пятёрочка».

Всё внимание — на ценники

Недавно открытый в Первомайском районе магазин встречает прохладой: кондиционеры работают как надо, так что можно спокойно пройтись по рядам и определиться, что же нужно прикупить вкусного и недорогого. Доступность покупок — главный козырь «Пятёрочки». Торговая сеть стремится завоевать доверие покупателей и чутко откликается на их запросы. Сегодня один из актуальнейших — экономия.

На самые востребованные товары «Пятёрочка» устанавливает минимальные цены, а на ряд продуктов социально значимой группы вводит нулевую наценку.

Для удобства покупателей жёлтым цветом промаркированы товары, участвующие в промоакциях.

72 часа — максимальное время хранения пастеризованного молока при температуре не более 6 °C

Чтобы не растеряться среди многообразия продуктов, лучше заранее спланировать траты, воспользовавшись специальными каталогами, в которых указано, что и в какой период можно приобрести по самым выгодным ценам. Акционный ассортимент обновляется каждую неделю, в нём не менее ста позиций. Выгодные цены устанавливаются на самые востребованные продукты: например, к майским праздникам дешевели шашлыки, к 1 июня — детское питание. При этом за качеством здесь следят строго.

В торговой сети сделан акцент на товары категории «фреш»: овощи-фрукты, охлаждённую мясную и молочную продукцию. Поэтому директор по свежести (он руководит работой каждой «Пятёрочки») проверяет сроки годности несколько раз в сутки. А на доступном всем покупателям графике в молочном отделе стоят ежечасные отметки о контроле качества и свежести.

Продолжаем внимательно читать ценники.

«Покупай сибирское» — так отмечена продукция местных производителей.

«Пятёрочка» стремится увеличивать долю локальных поставщиков, чтобы предлагать покупателям лучшее и родное.

Самая «Красная цена»

Для тех, кто следит за семейным бюджетом и предпочитает качественные продукты, универсамы «Пятёрочка» предлагают широкий ассортимент товаров под собственной торговой маркой «Красная цена».

За счёт отсутствия наценки на рекламу и брендированную упаковку они значительно дешевле аналогов. При этом ничуть не уступают в качестве.

Ещё один совет для экономных: отправляясь в «Пятёрочку», выбирайте время для похода в магазин. Пенсионерам выгоднее всего делать покупки в понедельник, в первой половине дня. Тогда продуктовая корзина обойдётся на 10 процентов дешевле. В другие дни, с 9:00 до 13:00, скидка для пожилых людей составляет пять процентов.

Молодым родителям лучше идти в «Пятёрочку» в среду, с 9:00 до 17:00. Для покупателей с детьми до 12 лет действует 10-процентная скидка в рамках акции «Семейная среда».

Если же у вас возникли вопросы, то обратитесь к директору по свежести — этот сотрудник даст вам квалифицированный ответ на любой вопрос. Он всё знает об ассортименте магазина и поможет разобраться в названиях, ценниках и спецпредложениях. Так что есть смысл отправиться тестировать «Пятёрочку» уже сейчас, захватив с собой домашних, чтобы помогли донести все покупки. Ведь их наверняка будет много.