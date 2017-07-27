Спасти планету за 360 минут

Самое глубокое озеро на планете. 80 % российских и 20 % мировых запасов пресной воды. Уникальный природный памятник, которому больше двадцати миллионов лет – всё это мы знаем о Байкале со школы. Но Байкал в настоящее время деградирует. 2017 год в России был объявлен Годом экологии, и в официальный список мероприятий Года экологии включён и главный всероссийский волонтёрский экологический марафон En+ Group «360 минут». Когда-то это была небольшая акция с сотней участников, а теперь – крупнейшая экологическая акция страны по спасению природы. Корреспондент Сиб.фм разобрался, какие проблемы накопились у знаменитого озера и как ему помогают волонтёры.

Иллюстрация Надежды Максиной

Проблема № 1

Обмеление озера и изменение климата

Проблема, заметная невооружённым взглядом — байкальский запас воды стремительно сокращается.

В 2015 году уровень воды в озере впервые за 60 лет упал на 40 см за год, достигнув критической отметки – 456 метров над уровнем моря.

1642 метра — наибольшая глубина Байкала

Серьёзная проблема тепло- и водоснабжения появилась у жителей ближайших населённых пунктов. Например, города Ангарска с населением более 230 тысяч человек.

Причиной такого резкого снижения уровня воды эксперты считают аридизацию — глобальное изменение климата. Так головная боль всей планеты – глобальное потепление — активно влияет на жизнь нашего озера, засушивая климат вокруг него.

«Долгое время вода на Байкале была достаточно холодной, что препятствовало развитию инородных организмов, — объясняет президент Благотворительного Фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова.

— При повышении температуры условия начали меняться, и это критично сказывается на состоянии местной уникальной флоры и фауны.

Появляются новые теплолюбивые организмы, которые несвойственны для озера. В том числе, это одна из причин быстрого развития токсичных водорослей спирогира».

Проблема № 2

Токсичные водоросли

Спирогиру наблюдают в водах Байкала не первый год, но со временем эта водоросль угрожает озеру всё больше. Спирогира провоцирует размножение ядовитых цианобактерий, смертельно опасных для местных губок, рыб, ракообразных и других обитателей озера.

Предполагалось, что озеро справится с водорослями самостоятельно, но шесть лет назад в Байкале были обнаружены огромные пласты спирогиры.

Исследователи 30 раз погружались в разных частях озера и убедились: воздействию токсинов подверглись от 30 % до 90 % губок.

Зелёные стебли водорослей (иногда вековой давности) со временем превращаются в безжизненные коричневые ветки, которые гниют и засоряют водоём.



Спирогира образует большие ватообразные скопления, которые плавают на поверхности воды или стелются по дну

Основная причина цветения коварной спирогиры — загрязнение воды из-за действий человека, считают в Лимнологическом институте РАН. Жители прибрежных районов активно пользуются фосфатосодержащими моющими средствами, щедро подкармливая спирогиру соединениями фосфора и азота.

Проблема № 3

Монгольские ГЭС на Селенге

В 2012 году Монголия анонсировала строительство сразу трёх ГЭС в бассейне главного притока Байкала — реке Селенге. Экологи считают эту идею губительной для Байкала. Заполняя монгольские водохранилища, Селенга неизбежно обмелеет. Значит, и уровень воды в озере понизится.

Существенно сократится популяция ценных видов рыб, нарушится естественный процесс фильтрации воды в дельте реки.



Как пожары помогают австралийскому эвкалипту

Формально Монголия имеет полное право перегородить реку. Согласно соглашению между Россией и Монголией о трансграничном использовании рек, которое подписано в 1995 году и продлевается каждые пять лет, каждая страна сама решает, как использовать водные ресурсы. По этому соглашению стороны обязаны сотрудничать и согласовывать мероприятия, влияющие на воды — правда, Монголия полностью соглашение не ратифицировала.

Потенциальный кредитор проекта – Всемирный банк – пообещал учесть все экологические аспекты проектов ГЭС и тщательно изучить их влияние на озеро Байкал. Кроме того, за этим следит ЮНЕСКО. Но при этом Всемирный банк — не единственный кредитор. Деньги на строительство трёх ГЭС даёт также Китай.

Проблема № 4

Пожары и вырубка деревьев

Только в 2015 году в Бурятии горело более 130 тысяч гектаров леса. Немецкий гидролог Франк Эдом утверждает, что пепел и зола, которые распространяются по воздуху во время пожаров, негативно влияют на уникальную фауну озера.

И не только. «Сокращение леса сокращает количество воды, которое аккумулируется деревьями и через водосток поступает в озеро. Бесконтрольная вырубка и ежегодные пожары только усугубляют проблему маловодья», — поясняет Елена Творогова, президент Благотворительного Фонда «Возрождение Земли Сибирской».

Проблема № 5

Туристы

Туристов на Байкале всё больше и больше. А в планах правительства увеличить этот поток в разы.

2 тысячи километров — длина береговой линии Байкала

Согласно проекту «Байкал — великое озеро великой страны» к 2025 году на озеро должно приезжать до пяти миллионов человек за лето. Беда в том, что пока инфраструктура не справляется даже с нынешним количеством отдыхающих, и популярность Байкала приносит ему только вред. В 2017 году поток туристов резко снизился.

Например, туристов катают по озеру около тысячи частных судов, но работают они фактически бесконтрольно, сливая подсланевые нефтесодержащие и фекальные воды прямо в озеро. А отдыхающие интенсивно замусоривают побережье и загрязняют прибрежные воды.

Именно с этой проблемой борется Главный всероссийский волонтёрский экомарафон En+ Group «360 минут». За шесть лет работы волонтёры акций «360 минут» собрали, вырыли и даже достали со дна Байкала 4 800 кубических метров мусора. Весь он утилизирован и частично переработан. А ещё волонтёры (в том числе и звёзды – например, Николай Дроздов и Елена Летучая) сооружают экологические тропы, обустраивают станции кольцевания птиц, очищают от надписей вандалов скалы и высаживают деревья.

Что за марафон и зачем он нужен Байкалу

Организовала экомарафон компания EN+ Group – российская индустриальная группа компаний, работающих в сфере цветной металлургии и горнорудной промышленности, энергетики, а также стратегически связанных с ними отраслях.

Она вкладывает сотни миллионов в экологическую модернизацию своих предприятий, а шесть лет назад запустила акцию «360 минут».

Мероприятия экомарафона являются частью комплексной программы, проводимой En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий.

Дайверы, убирающие дно Байкала

Сначала это было небольшое мероприятие. В 2011 году 101 доброволец — сотрудники компании — шесть часов разбирали стихийную свалку на побережье Байкала, собрав почти 500 мешков мусора. Постепенно акция одного дня превратилась в масштабный марафон – каждый год серия мероприятий продолжается несколько месяцев. Сейчас точек уборки десятки, а участников – тысячи.

Кроме уборки, ремонта и посадки деревьев проводятся экоуроки, семинары, экоквесты, конкурсы – почти на каждый день полугодия запланировано новое мероприятие. Теперь они охватывают не только озеро Байкал. Волонтёры работают в Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Мурманской области и ещё десятке субъектов РФ. Самые масштабные «спасательные операции» традиционно запланированы на начало сентября.

Посмотреть план мероприятий, изучить онлайн-карту загрязнений Байкала и других природных объектов и даже нанести на неё информацию об обнаруженной свалке мусора можно на сайте экомарафона 360minutes.ru. А ещё можно найти (или создать) там ближайшую точку и потратить свои 360 минут на спасение планеты.