Здесь вам не Мальдивы!

Время жары ещё не окончательно ушло, синоптики прогнозируют очередную волну тепла над Сибирью. Корреспондент Сиб.фм предпочёл подойти к тепловому удару во всеоружии и лично проверил, какие пляжи в нашей области заткнут за пояс океанические курорты, а от каких осталось лишь название.

Климат в Сибири, как известно, суров, но справедлив. А лето холодное, зато короткое. Но это не более чем стереотипы и шутки юмора – на самом деле в летний сезон погода может быть не хуже, чем на французской Ривьере. Но не каждый год, правда. В этом сезоне погода в Новосибирске и окрестностях выбирается небесной канцелярией наугад. То жара, то сразу циклон с градом и похолоданием. Тем не менее лето ещё в разгаре и тепло не уходит.

Большинство новосибирцев предпочитают спасаться от палящего зноя вполне традиционным способом – на берегах местных рек, озёр и других водоёмов.

Пляжный отдых, откровенно говоря, — не самый сильный козырь Сибири.

И всё же валяться на песочке возле берега мы любим и хотим. Для этого в пределах городской черты и ближайших окрестностей раскинулось с полтора десятка пляжей на любой вкус и цвет. В общем, я отправился в вояж по пляжам, чтобы выяснить, далеко ли нашим берегам до Мальдив и где же лучшее место для отдыха в области.

Наутилус или вредный Кракен?

Фотография Ильнара Салахиева

Пляж «Наутилус»

Локация: левый берег, рядом с Коммунальным мостом

Как добраться: на авто — повернуть с улицы Горской на Стартовую. Ближайшая остановка общественного транспорта – «Горский жилмассив», также можно дойти пешком от Речного вокзала через мост

Роспотребнадзор 22 июня сообщил, что проба воды на самом популярном пляже города, «Наутилусе», не соответствует микробиологическим нормативам. Что означает, согласно их комментарию, что в воде были найдены бактерии, которых там быть не должно. Тем не менее, ничего опасного нет, просто небольшие превышения нормы.

Уже через неделю инспекционный орган поменял своё мнение.

Я специально побывал на самом значимом рекреационном месте левобережья дважды – во время действия запрета и после. Чтобы не очернять законопослушность наших горожан, отмечу, что в закрытом режиме посетителей было действительно меньше, хотя одиноким сталкером я себя совершенно не почувствовал. Почему сограждане манкируют запретом?

Вышедший из воды студент Андрей объяснил:

— Не знаю, про запрет я даже не слышал. Я каждый год здесь отдыхаю и ничем не заразился вроде. Сам я из Барнаула, в Новосибирске не живу, учусь заочно. Сессия закончилась, ну я и остался.

А раз на улице такая жара, почему не сходить, не искупаться? – совершенно невозмутимо объяснил он.

100 рублей стоит въезд на парковку пляжа «Наутилус»

По поводу альтернатив «Наутилусу», Андрей высказался вполне логично и лаконично:

— Ну да, знаю, что где-то в Академе и на Обском море есть ещё где позагорать. Но туда надо на автобусе или электричке ехать, а при такой погоде это ад. К тому же, это полдня только добираться, так что смысла нет.

Две девушки – спутницы алтайца мало что могли добавить, только безостановочно смеялись. Но, судя по всему, их точка зрения была такой же.

Кроме молодой и весёлой компании я пообщался с Мариной, которая пришла на побережье со своей пятилетней дочкой. Я было подумал, что ей безразлично здоровье ребёнка, но женщина развеяла мои подозрения:

— Да, мы в курсе, что здесь вода грязная. Но мы и не купаемся, а приходим, чтобы полежать на солнышке, чтобы дочке побегать по песочку. Здесь единственный доступный, благоустроенный и комфортный пляж города. Всё есть: кафе, шезлонги, можно легко доехать на своей машине.

Пот, песок, блаженство

Фотография Ильнара Салахиева

Центральный пляж Академгородка, он же «Сан-Сити»

Локация: побережье Обского водохранилища, Советский район

Как добраться: пешком из Академгородка, автомобиль, электричка, остановка «Обское море»

Электричка от станции «Речной вокзал» ходит часто и достаточно быстро. Но я просто не могу не сказать пару слов об этом филиале ада на сибирской земле при 30 градусах и выше: масса людей, детей и полное отсутствие свежего воздуха – вот что ждёт вас в железной коробке на колёсах, особенно на обратном пути.

— Это просто какой-то ужас! – громко жалуется женщина, выходя из вагона на перрон; её маленькой дочке от духоты стало плохо. – Не думают совсем о людях.

Ещё один минус: люди и машины движутся по одной дороге, что очень неудобно, порой приходится показывать чудеса маневрирования.



В Геленджике находится самый большой аквапарк в России, площадью 154 тысяч м²

Центральный пляж огромен, я не знаю в нашей области рекреационного побережья крупнее. По количеству людей он, может, и отстаёт от Геленджика, но в хороший день здесь яблоку негде упасть. Тем не менее сама территория отдыха, как и вода, чиста, разве что иногда попадаются смятые пластиковые бутылки из-под «пивасика» — неизменный элемент русского ландшафта.

Спасаться от палящего небесного светила практически негде. Либо плати и снимай деревянную беседку, либо сиди в кафе, где воздух прогревается ещё сильнее. Ещё одна аналогия с Геленджиком – у нас цены на еду и напитки повыше будут, пусть и не сильно. Из инфраструктуры и развлечений, кроме вышеупомянутых беседок и заведений общепита, есть различные аттракционы, туалеты, старые кабинки для переодеваний и несколько строений не совсем понятного назначения.

Два совета: перед поездкой на «Центральный» обязательно запаситесь водой. И, если возможно, захватите шезлонг или хотя бы зонтик. Поверьте, пригодится.

«Звезда» по имени Солнце

Фотография Ильнара Салахиева

Пляж «Звезда»



Парк отдыха «Звезда» этим летом отмечает юбилейный 20-й сезон

Локация: побережье Обского водохранилища, Советский район

Как добраться: на автомобиле — до конца улицы Бердский тупик (въезд 250 рублей), либо до остановки ТЦ «Гигант» на автобусе № 36 или маршрутках № 331, 332, 321

«Звезда» выглядит более компактно, но имеет не менее развитую инфраструктуру. На пляже проводятся различные праздники и корпоративы. Я пообщался с Натальей, которая как раз принимала участие в деловой вечеринке:

— Мне здесь очень нравится. Гораздо лучше, чем на городском пляже. И чище, и вода теплее. Конечно, нужно ехать за город, но с этим проблем нет, если выбрать удачное время. К тому же, здесь всё так благоустроено, практически цивилизация. У нас торговая компания, а сегодня вот такой летний праздник. Никто не видит смысла сидеть в душном помещении — вот будет зима, тогда и пойдём по ресторанам.

— А почему именно «Звезда»? Чем не понравился Центральный или любой другой пляж?

— Да, мы такой вариант тоже рассматривали, и про «Бумеранг» думали, и про другие.

Но «Звезда», откровенно, —

самый оптимальный выбор.

Он не в черте Новосибирска, не на Оби, значит, чище. Но он всё равно достаточно близко, проблем с дорогой и парковкой нет. На нём меньше людей, чем на Центральном, но обстановка и сервис на высоком уровне.

Альтернативы и варианты

Вкратце о том, где ещё неподалёку от города можно славно искупаться и позагорать.

Фотография Ильнара Салахиева

Пляж у Бугринской рощи

Локация: Бугринская роща

Проезд: до ПКИО «Бугринская роща», на общественном транспорте одноимённая остановка, ходят автобусы № 9, 11 20 и маршрутки № 15, 317, 331

Этот пляж – слегка одичавший «Наутилус».

Добраться на общественном транспорте непросто, у меня ушло два часа. Из них час я ждал автобуса на остановке у ГУМа. Была ещё набитая битком маршрутка, но я решил, что оно того не стоит. Сам пляж – скорее продолжение одноимённого прогулочного парка. Там есть где зайти в воду или загорать, любуясь видами Бугринского моста. Но территория не ухожена, а таблички «Купание запрещено» могут дополнительно охладить любой знойный разум. Тем не менее горожане активно используют рощу как курорт. Правда, качество воды вызывает ряд вопросов.

Пляж базы «Локомотив»

Локация: Заельцовский парк

Проезд: на автомобиле можно проехать почти до бассейна, оставив машину на бесплатной парковке. До остановки общественного транспорта «ПКИО Заельцовский», автобус № 95 и маршрутки № 19, 25, 28

Нет, на самом деле, на базе «Локомотив» в Заельцовском парке есть песчаная береговая линия.

Но купаться в реке запрещено, а расположиться на песке – за плату.

Лучшие места – в шезлонгах, на лавочке дороже. Если вы не видите смысла идти на пляж, то к вашим услугам бассейн, тоже не бесплатный. Для активного уикенда в наличии роликовые коньки, велосипеды, детская железная дорога и другие развлечения. Естественно, за отдельный донат. Кстати, от остановки транспорта минут двадцать пешком.

Пляж «У моря Обского», он же «Бумеранг»

Локация: Советский район, ОбьГЭС

Проезд: на авто по улице Софийской до поворота с указателем (въезд 250 рублей). Общественный транспорт – остановка ПКИО «У моря Обского», автобусы № 45, 48, 115 и маршрутки № 5, 327.

Парк культуры и отдыха «У моря Обского» оканчивается небольшой и не самой чистой, но развитой и популярной береговой линией.

Песок выглядит грязнее, чем на пляжах по другую сторону водохранилища, примыкающие к зоне купания бетонные конструкции не слишком симпатичны. Тем не менее плавать и загорать здесь вольготно – есть платная парковка, кабинки, кафе и водные развлечения, от зорбов до гидроциклов. Всё это умещено на миниатюрной, особенно по сравнению с «Центральным», территории. По словам одного из постоянных «клиентов» Бумеранга, к середине августа море здесь приобретает не самый приятный внешний вид и запах. Рядом присутствует база отдыха.

Пляжи Бердского залива

Фотография Ильнара Салахиева

18 пляжей официально открыто в Новосибирске на 1 июля 2017 года

Бердск по количеству пригодных для отдыха квадратных километров лидирует. Если есть целый выходной и желание провести его в Бердске, можно посетить несколько пляжей в один день. По мнению местных жителей и пляжных завсегдатаев, самые популярные из них следующие:

«Ремикс» — платный, ухоженный, с бассейном. Остановка улица Попова, дом 35. Имеет большое количество развлечений, особенно для детей.

«Дюны» — диковатый, но бесплатный пляж, где никогда нет толпы.

«Пристань» — присутствуют минимальные удобства и развлечения, но близость к дороге снижает уровень комфорта.

«На камнях» — небольшой, но очень приятный с интересной природной инсталляцией в виде больших валунов. Улица Зелёная роща, остановка «Юбилейный».

Пляжи пансионатов «Былина» и «Сосновка». В моём детстве, если не изменяет память, в этом месте существовал очень красивый и благоустроенный пляж около летнего лагеря.

Территория несколько одичала,

но не потеряла своей красоты.

Ближайшая остановка общественного транспорта – станция электропоездов «Речкуновка».

Краткие выводы этого экспресс-исследования новосибирских пляжей: минусов много. Где-то страдает инфраструктура, где-то безопасность, где-то неудобный проезд, где-то отдыхающего стремятся ободрать как липку. В общем, это вам не Мальдивы. Тем не менее, можно выбрать место по душе и по карману, пока лето не кончилось.