Дом, который треснул

Жители 12-этажного дома № 19/2 на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске не на шутку обеспокоены: из-за ремонтных работ в подвале на стенах совершенно нового дома появились трещины, которые грозят разрушением. В этом доме стало страшно жить, но и съехать с этих квартир люди тоже не могут. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.

Дом сложится — даже выбежать не успеем

— Мы с тремя детьми живём на втором этаже. У нас дома на стенах и в подъездах появились трещины, — рассказала Ольга Енцелева. — Это подвальное помещение хотят разделить на несколько частей и сделать отдельно к каждой вход. У нас один ребёнок — инвалид. Ему нужна тишина и покой. Если, не дай бог, дом сложится, мы даже выбежать не успеем с ребёнком-инвалидом.

— И в нашей квартире по потолку пошли две большие трещины и уходят на стены, — вторит ей жительница квартиры на седьмом этаже Нина Жаворонкова.

Фотография Анны Таркиной

— В большом зале трещина проходит по стене от пола до потолка — в центре дома, — описала ситуацию на девятом этаже Наталья Ахундова. — Рано утром стали ремонтные работы проводить — в подвале они кладут стены, сверлят, перекладывают кирпичную кладку. Они могут закрыться там и прорубить проёмы.

Вообще, пусть они там делают, что хотят.

Главное — чтобы не делали проёмов в несущих стенах. Потому что это основание дома.

Причиной появления трещин, по мнению жителей, стал ремонт на цокольном этаже дома, который проводит компания «Дискус плюс» — собственник этих нежилых помещений.

Фотография Анны Таркиной

— Их целью является расширение оконных проёмов в несущих стенах цокольного этажа до величины дверных — разумеется, без согласования данного процесса реконструкции с жильцами дома, а также без документального подтверждения, которое бы разрешало им производить данный вид работ, — пояснила жительница дома Анна Таркина. — С момента первого распила прошло чуть больше недели, но в плите уже появились трещины: и внизу, и сверху. Разумеется, жители дома в панике, ведь под угрозой человеческие жизни!

Маячок треснул

С просьбой разобраться в ситуации жители дома обратились в мэрию. По словам Анны Таркиной, приезжала комиссия от мэрии — поставили специальные «маячки» на трещины, чтобы оценить динамику. «Сказали, что будут наблюдать за ними: идут ли трещины на расширение. А один "маячок" уже треснул в подъезде», — добавила она.

Фотография Анны Таркиной

Обеспокоенные жители написали немало жалоб в различные инстанции города, но их проблемой пока никто всерьёз не начал заниматься. Тогда они вышли на митинг — уже с обращением к Путину и Медведеву.

— Согласно документам, дом сдан в эксплуатацию 30 декабря 2013 года. После этого проводит незаконную реконструкцию нежилых помещений на цокольном этаже дома собственник «Дискус плюс», — разъяснил ситуацию юрист Марат Ахмеров, представляющий интересы жителей дома. — Мы обратились к документам, которые предоставила нам мэрия Новосибирска, где указано, что разрешение о реконструкции дома никому не выдавалось.

Тем временем «Дискус плюс» проводит распил для того, чтобы построить крыльцо с отдельным входом.

Стеноограждающие конструкции принадлежат всем собственникам этого дома. И если эти стены подвергаются воздействию, то необходимо получить разрешение в установленном законом порядке в мэрии. А его нет. Руководитель управления архитектурно-строительной инспекции Новосибирска Анатолий Мотыга ответил на наше обращение, что, по его мнению, строительство крылец не является реконструкцией. Мы же считаем иначе.

Фотография Алёны Мартыновой

На митинг в Первомайском сквере вышли около 30 человек, проживающих в проблемном доме. Рядом появились несколько десятков людей, которые смешались с митингующими в единую толпу.

Сфотографировать отдельно жителей с их плакатами не получалось — кадр загораживали высокие и пузатые дяди, не желающие сходить с места.

— Это начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями мэрии города Сергей Полянский пытается сорвать наш митинг, в открытую, — прокомментировал Ахмеров. — Полиция ему не позволяет — говорит, что наш митинг проходит законно, и к нам претензий нет. Полянский как представитель мэрии, которую мы обвиняем в нарушениях, хочет помешать проведению нашего митинга.

Фотография Алёны Мартыновой

После начавшейся перепалки между митингующими и «мешающими» сотрудники полиции с некоторой леностью прошли в гущу толпы и попросили «мешающих» соблюдать дистанцию — так называемый «коридор».

Над головами люди держали портреты Путина и Медведева и плакаты с обращением: «Путин, наведи порядок в мэрии», «Единая Россия, останови незаконную реконструкцию дома!»

Фотография Алёны Мартыновой

Это просто дом «дышит»

— Приезжал Джулай (директор «Дискус плюс» — прим. Сиб.фм) и сказал, что мы зря панику наводим: мол, стены снаружи не трескаются, — рассказала жительница Нина Жаворонкова. — Но несущая-то стена находится внутри! И трещины уже изнутри идут! А наружные стены — вроде как для утепления.

— Нам говорят, трещины оттого, что дом «дышит». Полной грудью дышит.



В 2000 году Алексей Джулай организовал предприятие ООО «Дискус плюс»

Сам Джулай это сказал — добавила Евгения Сапрунова. — У меня семья, двое детей. Страшно находиться в доме, где пилят стены.

— А вы не думали о том, чтобы продать эту квартиру и переехать в другой дом? — интересуюсь я.

— Сейчас в этом доме квартиру никто не купит, понимаете?

— Мы отстаиваем права нашего дома, чтобы нам не пилили стены, — едва не срывается на крик другая жительница Анастасия Скорина. — Всё, что нас волнует, — чтобы оставили стены целыми. Если их будут пилить — дом сложится.

Шесть крылец в двухподъездном доме — это разве допустимо?

Мало в России ситуаций, что дома просто складываются, гибнут мирные люди? Когда мы квартиры покупали, нам никто не говорил, что такой беспредел будет твориться. Новый дом, четыре года, мы все собственники. А вот на каком основании он стал собственником подвального помещения, где проходят коммуникации? Джулай документы не показывает. Я пыталась добиться от него этих документов, он только улыбается мне в лицо, и всё.

Фотография Алёны Мартыновой



Алексей Джулай с 2010 года является депутатом Совета депутатов Новосибирска

— Сейчас мы ведём оборону дома. Практически живём на улице — к подвалу никого не пускаем, — рассказала Анна Таркина.

У нас такие же права

Директор ООО «Дискус плюс» Алексей Джулай прокомментировал ситуацию корреспонденту Сиб.фм.

— В этом доме 100 квартир. Строительство девяти из них, а также четырёх помещений общественного назначения проинвестировала наша организация, — отметил он. — Мы являемся такими же инвесторами, как и люди, которые купили квартиры в этом доме, у нас такие же права и обязанности.

Все помещения оформлены согласно действующему российскому законодательству.

Нами предоставлялись документы на право собственности. Подвал этого дома состоит из двух частей: общедолевой собственности и помещений общественного назначения площадью 323 квадратных метра, принадлежащие «Дискус плюс». Эти помещения были предусмотрены проектом жилого дома. Он так и называется — жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Поэтому в данном случае речь не идёт о реконструкции, когда нужно согласовывать свои действия с жителями и получать их согласие на эти действия.

Фотография Алёны Мартыновой

Фактически выполняются гарантийные обязательства по завершению строительства помещений общественного назначения.

6 месяцев ареста — максимальное наказание по статье 330 УК РФ («Самоуправство»)

По мнению Джулая, безопасность этих работ не вызывает сомнений, якобы тому есть подтверждения уполномоченных ведомств.

— Вызывает вопрос другой момент: почему мы, являясь законными собственниками помещения, не можем распоряжаться им по своему усмотрению? — рассуждал Алексей Джулай. — Более того, есть люди, которые препятствуют нам в доступе к своим же законно оформленным площадям.

Мне хочется задать вопрос, почему кто-то решил, что право собственности, оформленное в соответствии с законом, не даёт права распоряжаться своим имуществом? В УК РФ есть статья «Самоуправство», то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либо действий — так вот, в данном случае нам кажется правомерным классифицировать действия некоторых жителей именно таким образом.

Фотография Алёны Мартыновой

Юрист Марат Ахмеров рассказал, что они с жителями дома намерены делать дальше:

— Будем добиваться, чтобы была прекращена реконструкция дома, — сказал он. — Джулай с нами подписал соглашение о том, что до решения суда он не будет проводить реконструкцию. У нас будет прямое обращение к Путину и к Медведеву, чтобы они навели порядок в мэрии. На кону — безопасность людей.