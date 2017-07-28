Всё, что нужно знать о Пикнике Сиб.фм-2017

Лучшее событие этого лета состоится 29 июля, в субботу, с 14:00 до 22:00; мы собрали самое важное о предстоящем Пикнике Сиб.фм: проезд, билеты, фудкорт, развлечения, расписание мастер-классов и музыкальную программу.

Площадкой проведения фестиваля в этом году стала база отдыха «Пикниковый рай», расположенная у съезда с Октябрьского моста на берегу речной лагуны. Соорганизаторами Пикника Сиб.фм-2017 стало агентство маркетинговых решений «Команда А».

БИЛЕТЫ



Узнать подробнее о билетах

Стандартный билет включает восемь часов развлечений от партнёров Пикника, концерт популярных диджеев и рок-групп Новосибирска, часовой концерт Найка Борзова, зоны отдыха и прохладительные напитки. На месте можно будет доплатить 450 рублей за место на парковке «Пикникового рая».

VIP-билет стоимостью 3 000 рублей включает в себя фирменную футболку от маркета «Сделано в Сибири», доступ в лаунж-зону в «Пикниковом раю», свежие фрукты и крафтовые напитки от партнёров.

Компании от 10 человек, которые хотят провести вечеринку на Пикнике Сиб.фм, могут приобрести корпоративный билет. Для этого нужно подать заявку на почту picnic@sib.fm. Такие билеты можно оплатить по безналичному расчёту. На площадке компании выделяется отдельная беседка с крафтовыми напитками от партнёров Пикника.

Дети до 10 лет могут пройти на Пикник Сиб.фм бесплатно по билету родителя.

ЕДА



Больше информации о мастер-классах и дегустациях на фестивале

Около 20 партнёров Пикника будут угощать всех участников самой разнообразной едой: от бургеров до фалафеля. Фудкорт будет расположен на большой поляне вокруг сцены.

Всех участников Пикника компания «Гроспирон» угостит мороженым из натурального молока. А латиноамериканские холодные напитки можно будет попробовать на площадке ресторана «Мехико».

Чайхана «Курагадиван» привезёт на Пикник блюда восточной кухни. «Академия кофе» проведёт для гостей Пикника мастер-класс по альтернативным способам приготовления кофе. Кафе здорового питания Bottva предложит вниманию гурманов уникальную авторскую кухню. В основе меню будут представлены блюда вегетарианской и сыроедческой кухни, морсы собственного производства, травяной чай, фалафель, вегбургеры, а также плов с адыгейским сыром и сабджи.

В жёлтом фургоне Jolto Bus бывший бармен Friends Лиза угостит гостей не только хот-догами, но и мороженым и молочными коктейлями. А бар-коптильня «Цех» зажарит на Пикнике целого барашка на вертеле. Бары «ГУСИ» и Rock City Bar организуют продажу крафтовых напитков. Холодную питьевую воду для гостей фестиваля предоставит «Росинка Сибири».

На Пикнике будет работать служба доставки Zavezu, с их помощью можно будет сделать заказ еды с фудкорта, не отрываясь от концерта или книги в лаунж-зоне.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ВОРКШОПЫ И ЛАУНЖИ



Больше информации о развлечениях на площадке

Гости Пикника Сиб.фм смогут погрузиться в альтернативную реальность на стендах магазина компьютерной техники «е2е4» и клуба виртуальной реальности VR Club.

Художник Татьяна Петровская будет рисовать песком быстрые портреты гостей Пикника. Центр бескаркасной мебели «Ай Диво» устроит состязания, в которых участники будут биться мешками-животами и, оседлав пуфики, примут участие в скачках.

В 14:30 начнётся мастер-класс по танцу кизомба, он продлится до 15:00. А в 15:20 участники Пикника смогут принять участие в мастер-классе по линди-хопу и рок-н-роллу от школы танцев Swing Time, он закончится в 15:50.

Также участники Пикника смогут расслабиться и отдохнуть в лаунж-зоне проекта «Библиотека на траве». Там можно будет отправить открытку другу или нарисовать собственную на тему отпуска и пикника, повесить её на прищепку, а взамен забрать любую понравившуюся фотографию или рисунок.



Купить билет!

Врачи-неврологи из клиники «Сибнейромед» помогут гостям Пикника проверить память, внимание и эмоции. Тестирование поможет определить слабые и сильные стороны, обнаружить снижение настроения или чрезмерную тревогу. Также на территории «Пикникового рая» посетители смогут прокатиться по реке на вейкборде по специальной цене от компании «Wake City» и отдохнуть в открытом бассейне.

Для маленьких гостей Пикника будет работать детская площадка с аниматорами и детскими развивающими играми. А «Мегафон» и СДЭК установят станции зарядки для телефонов.

СИБИРСКИЙ МАРКЕТ



Подробнее про маркет-зону

Традиционный набор «сибирских» футболок, обложек для паспорта, наклеек и кейсов для телефонов представит проект I'm Siberian. Дегустацию варенья из шишек организует бренд «Сделано в Сибири», созданный командой Сиб.фм ещё в 2012 году. Марка 383 (Made in Siberia), представит одежду и аксессуары, подходящие обитателям индустриальных дебрей.

Сеть студий маникюра и педикюра 4hands предложит гостям Пикника пройти процедуры парафинотерапии, которые усиливают приток крови в организме, очищая клетки от токсинов. Попробовать на себе воздействие натуральной пробиотической косметики можно будет на площадке компании «Микролиз» из наукограда Кольцово. А создатели бренда «Иголкин Shop» представят футболки и толстовки с авторскими принтами.

МУЗЫКА



Послушать, что вас ждёт на музыкальной сцене Пикника

Одна из главных составляющих Пикника Сиб.фм — насыщенная музыкальная программа: для гостей целый день будут играть новосибирские группы и диджеи, а кульминацией станет выступление рок-музыканта Найка Борзова с программой «45 лет в космосе».

14:10-14:30 — DJ LeOnid_US

16:20-17:05 — DJ Mankoni

17:20-17:50 — VOYAGERS

18:00-18:45 — He called her Jen

19:00-19:45 — «Проверено»

20:00-21:20 — Найк Борзов

21:20-22:00 — DJ Secret C.

КАК ПРОЕХАТЬ



Подробно о том, как добраться до Пикника

В этом году фестиваль состоится на базе отдыха «Пикниковый рай» недалеко от Горского жилмассива; приехать на Пикник можно будет на личном автомобиле, общественном транспорте и даже прийти пешком. Мы подробно описали, как сделать это, если вы отправляетесь с площади Ленина, станции метро «Студенческая» и из Академгородка. Главный ориентир — городской пляж «Наутилус».

По любым вопросам, касающимся Пикника, можно звонить по телефону (383) 310-72-14.