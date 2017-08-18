Непостановочная жизнь

Ежедневно в мире снимается огромное количество фотографий. Большинство из них имеет малое отношение к фотоискусству: любительские фото в современности делаются всё больше для собирания лайков в соцсетях. Однако вcе мы знаем, что фотография — это настоящее искусство. С 2009 года 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Мы поговорили с шестью сибирскими фотографами, попросили их ответить на несколько вопросов и пожелать что-нибудь всем фотографам мира.

Сами вопросы не заслуживают большого внимания, но остаться без них эта статья не может:

1. Когда и как была сделана ваша первая фотография? Что на ней изображено?

2. Что самое главное в хорошей фотографии (в широком философском смысле)?

3. Есть ли у вас фотография, которой вы гордитесь? Почему? Что на ней изображено?

4. Что вы любите снимать больше всего и что вы не будете снимать никогда? Почему?

5. Что вам хотелось бы пожелать всем фотографам мира?

Антон Уницын

1. Моя первая фотография была сделана во время учёбы в университете, в 2006 году. На ней самолёт, летящий на фоне синего неба. Из за необычного угла съёмки возникает ощущение, что он, подобно ракете, устремляется куда-то вверх, к звёздам. Снимок был абсолютно случайный, я просто направил камеру в небо не глядя.

2. В хорошей фотографии самое главное — чтобы изображённое не было изображаемым.

То есть с помощью снимка должно быть передано больше смыслов, чем несёт сама по себе его фактура.

Хорошую фотографию может сделать сегодня каждый. Не каждый может понять, что он её сделал.

3. Эту фотографию мне ещё предстоит сделать. Да и вообще, гордость — не то чувство, которое стоит испытывать, глядя на свои работы. Нужно видеть слабые места, только так можно мотивировать себя к росту. С вершины путь только вниз.

4. Больше всего я люблю снимать непридуманную, непостановочную жизнь. Потому что она удивляет. Это главная причина, по которой для себя я выбрал репортажную фотографию основным жанром. При этом репортаж я вижу шире, чем просто фотожурналистику или документальную фотографию. Репортаж — это непостановочный подход, и он может быть использован почти на любой съёмке. То, чего не буду снимать — это жанр ню, потому что с моей точки зрения это фотография факта, причём довольно тривиального.

5. Фотографам я бы пожелал быть не только операторами, но и режиссёрами своей фотографии. Не в смысле ставить свои снимки, а понимать, о чём и зачем они сделаны. Один из самых титулованных фотожурналистов России Владимир Вяткин как то сказал:

«Снимок без названия сделан не вами, а вашим фотоаппаратом».

Я полностью с ним согласен. Название в этом плане — отличный критерий. Когда мы не знаем, про что наш снимок, придумывать название для него — пытка. Если же мы заложили в снимок мысль, идею, название придёт легко и само собой.

Фотография Антона Уницына Фотография Антона Уницына Фотография Антона Уницына Фотография Антона Уницына

Андрей Шапран

1. Первую свою работу, конечно, не вспомню: она точно была сделана, когда учился в восьмом классе (фотоаппарат «Смена 8м» был подарен родителями, снимал исключительно на плёнку, нигде не учился фотографии, исключительно по книгам), речь о чёрно-белой фотографии, конечно.

2. В самом широком смысле — возможно — простота.

3. Таких фотографий нет. В последнее время есть ощущение, что работы живут своей жизнью и фактическое авторство номинально.

4. Люблю снимать стихию, безлюдье.

5. Вот здесь ничего не отвечу, фотографов в мире — великое множество: профессионалы и любители, дети и старики... Сколько людей, столько и предпочтений.

Владимир Коробов

1. Лет в 12-13, обычная советская семья, двор и школьные друзья. Фотография, к сожалению, не сохранилась.

2. Самое главное — сама Фотография (не нынешние «фотки»).

3. Есть с десяток достойных и признанных кадров, но главный, надеюсь, впереди.

4. Документальная фотография, социальный репортаж, жанровый портрет — любимые темы.

Никогда не стал бы снимать

псевдохудожественную галиматью,

граничащую с кичем.

5. Всем фотографам мира — добра, удачи и Фотографий.

Фотография Владимира Коробова. Из серии «Другая жизнь» Фотография Владимира Коробова. Из серии Doomed to live Фотография Владимира Коробова. «Её первомай»

Олег Кугаев

1. Фотографией занимался с детства. Отец работал на заводе, увлекался фотографией. И всегда давал мне фотоаппарат. Мы с ним ночами проявляли плёнку при свете красного фонаря. Первая фотография, которую помню: я сидел на крыше дачи зимой, ждал, когда вдалеке проедет поезд, на фоне заснеженной Сибири. Дождался, сфотографировал и поехал в город проявлять плёнку. А когда проявлял, кто-то включил свет в ванной.

Фотография не вышла, я был сильно расстроен. И завязал с фотографией.

Заново начал заниматься, только когда появилась цифра

2. На мой взгляд, самое главное — рассказать свою историю. Правдивую, с чувствами, с эмоциями. Чтобы каждый человек смог бы сказать: «Да, я чувствую энергетику». Он всё поймёт по-своему, но ему эта фотография должна быть близка эмоционально.

Каждый зритель найдёт что-то своё в фотографии, и это прекрасно.

3. Они все мои любимые, всеми ими я горжусь. Озеро, птицы, горы — я фотографию ещё не видел на компьютере, но уже влюблён в неё. Я уже горжусь ей. Есть фотографии, которые занимают какие-то места в конкурсах, но это не означает, что их я люблю больше, чем все остальные.

4. Я люблю природу, животных, путешествия, всё, что с этим связано. Когда я наедине со степями, пустынями, горами, с животными, которые неизвестно как поведут себя. Ты не знаешь, что будет сегодня или завтра, и как раз это меня подкупает. А снимать свадьбы, праздники, корпоративы не очень люблю.

Как-то я снимал свадьбу, но, кажется, никто, в том числе и я, доволен не остался.

Фотография должна приносить больше удовольствия, чем неудовлетворённости.

5. Всем фотографам мира я бы хотел пожелать одного: рассказывать свои правдивые истории.

Никого не копировать, ни на кого не смотреть, быть самими собой.

И тогда фотографии будут уникальными и прекрасными, которыми хочется поделиться. Вот это прекрасно.

Сергей Мордвинов

1. Думаю, первый в жизни снимок у большинства моих ровесников примерно одинаковый — фотография родителей на плёночную «мыльницу» на фоне какой-нибудь достопримечательности или ковра. Ну а если вспоминать первый кадр, за который я получил приличный гонорар, то это ночной пейзаж Новосибирска с крыши недостроенного БЦ «Манхэттен».

В феврале 2012 года мы нелегально забрались на крышу одного здания, в итоге попались охране и оказались в РУВД.

На нескольких снимках из тех, что я выложил в блог, в кадр попал один из известных новосибирских отелей, чьи маркетологи каким-то образом наткнулись на фотографии и предложили выкупить их за очень хороший по тем временам (да и по нынешним тоже) прайс.

2. Никогда не считал себя творцом или художником. Работаю я в основном с бизнесом, поэтому и философия у меня соответствующая: хорошая фотография — это та, которая нравится заказчику и выполняет его требования. Если рассуждать в более широком смысле, то я бы сказал так:

если зритель обратил внимание на фотографию, если ему захотелось рассмотреть снимок подробнее — значит, фотограф сделал своё дело хорошо.

3. Насчёт прямо-таки гордости не знаю. Конечно же, приятно, когда твой снимок побеждает на конкурсах, попадает на выставки и так тиражируется, как это получилось с кадром с прошлогодней Монстрации. Но если честно, мои фотографии, которые побеждали на том же Best of Russia в прошлые годы, мне самому нравятся больше.

4. Больше всего я люблю снимать то, что связано с индустриальной составляющей жизни страны: промышленные объекты, строительство, заводы, электростанции. ГЭС и ТЭЦ — ван лав! При этом я принципиально не снимаю свадьбы (изредка делаю исключения для знакомых) и фотосессии/лавстори. Кстати, пришло время совершить каминг аут: шесть лет назад по просьбе молодожёнов я снял невесту «на ладошке» у жениха.

Но тогда я ещё был глупым юнцом, не зарабатывал фотографией деньги и вообще — один раз, как известно, не...

5. Как и всем людям, в принципе: не делать херни.

Фотография Сергея Мордвинова. Вид улицы Ленина с крыши БЦ «Манхэттен» Фотография Сергея Мордвинова. Победитель Best of Russia Фотография Сергея Мордвинова. Победитель Best of Russia Фотография Сергея Мордвинова. Победитель Best of Russia Фотография Сергея Мордвинова Фотография Сергея Мордвинова

Евгений Иванов

1. Самую первую фотографию, я уже, конечно, не помню. Она сделана была, наверное, в 72-м году, когда я в фотокружке «Сменой 8» снимал. Там я первый раз сам лично фотографировал, проявлял и печатал.

А знакомство с фотографией состоялось в ванной. Отец фотографировал семейные праздники на память, а потом проявлял плёнки и печатал.

Вся магия фотографии в обыкновенной ванной комнате...

Это впечатление на всю жизнь: проявляли плёнки, печатали, накатывали на стекло, они отлипали или не отлипали... Эти фотографии до сих пор в семейном альбоме хранятся.

Профессионально начал заниматься фотографией в январе 1977 года, когда бросил институт. Каждый день чего-то снимал, печатал. Каждый день по плёнке, в основном уличные сцены.

2. Каждая фотография — это некий продукт для определённого момента пользования. Хорошая фотография — та, которая формально сделана безупречно: видно, что снимал мастер, который понимает композицию, свет.

Но самое главное — содержательная сторона. Мне важно, чтобы фотография рассказала мне что-то новое, чего я не знал никогда до этого.

3. У меня есть одна мечта, сделать «выставку одной фотографии». От выдающихся фотографов для выставки взять одну фотографию, которую они выберут сами. И от любителей. При этом понятно, что выбрать одну фотографию практически нереально!

У меня самого есть знаковая фотография, которая стала переломным моментом. Кодовое название — «Шляпа». Снята сидящая, согнувшись, балерина, видно только пачку и спину.

Фотография Евгения Иванова

4. Фотография — хороший инструмент, помогающий разобраться в вопросах, которые тебя мучают. Паралельно какие-то книжки читаешь, с кем-то об этом разговариваешь. Поэтому я буду снимать всё, что меня волнует.

Что я не буду снимать... Для меня как фотографа такого нет. У врача спрашивают: «Будете ли вы лечить фашиста?» Конечно, для него он в первую очередь — человек.

Вот и для меня всё — явления жизни. Хорошие, плохие.

Но в реальной ситуации всё может быть. Чтобы не унизить или не обидеть, я снимать не буду.

5. Я бы хотел пожелать всем фотографам иметь возможность эффективно архивировать свои наработки. Я знаю кучу прекрасных фотографов, которые, к сожалению, ушли из жизни, оставив неразобранные архивы. А молодому поколению стоит получить к ним доступ, чтобы поучиться и понять, насколько серьёзно люди работают.