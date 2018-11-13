Новосибирск. Инструкция по эксплуатации: Горводоканал

Откуда берётся, как очищается и куда используется вода в городе

фото предоставлено горводоканалом

Вода — основной жизненный ресурс города. Неудивительно, что первые системы городского водоснабжения были известны в древности. О водопроводе упоминает Библия, а римский акведук много веков после падения Римской империи оставался образцом инженерной мысли, недостижимой в средневековой Европе. Только в Новейшее время водоснабжение появляется в европейских столицах, а затем становится необходимым условием жизни любого города. Сегодня обеспеченность города водой и качество этой воды — важнейший критерий городского развития и уровня комфортности.

Распределение пресной воды в мире неравномерно. В Европе и Азии, где проживает 70 % населения мира, сосредоточено лишь 39 % речных вод. По данным ООН, к середине ХXI века численность живущих при постоянной нехватке воды превысит 4 миллиарда человек, уже сейчас 2,8 млрд человек (40 % населения Земли) в той или иной мере испытывают нехватку воды.

За последнее столетие потребление воды более чем в два раза превысило темпы роста населения. В среднем на Земле каждый год на душу населения изымается из природной среды 626 кубометров воды.

По ресурсам поверхностных вод Россия занимает ведущее место в мире. Только в озере Байкал сосредоточено около 20 % мировых запасов озёрной пресной воды и более 80 % запасов России.

Обь — крупнейшая река России по площади водосборного бассейна и третья после Енисея и Лены по водоносности.

Куда мы используем воду

Самый большой потребитель воды — сельское хозяйство, на него приходится до 70 % общего объёма мирового потребления воды. Например, для производства 1 килограмма пшеницы необходимо 800-4000 литров воды, 1 килограмма говядины — 2000-16 000 литров.

В структуре потребления города нет сельского хозяйства. У Новосибирска огромный запас воды, которую можно использовать для приближения его к мировым стандартам качества жизни: фонтаны, озеленение, уборка, спортивные сооружения, городские сады.

Среднестатистический россиянин ходит в туалет 118 раз в месяц (около 4 раз в день), принимает ванну 4 раза в месяц, раковиной пользуется 107 раз в месяц, моется под душем 25 раз в месяц, пользуется мойкой на кухне 95 раз в месяц (3 раза в день). Расходует на одно купание 200 — 300 литров воды, для одного принятия душа — 100 литров, для одного смывания бачка туалета — 6 литров холодной воды.

Примерно так же, но чуть более экономно, поступает и среднестатистический житель Новосибирска.

Водоснабжение Новосибирска: вчера

Первая система водоснабжения появилась в Новониколаевске одновременно с его рождением — как ведомственная инфраструктура, обеспечивающая нужды железнодорожной станции Транссиба. Однако значительная часть посёлка, а затем и города вынуждена была пользоваться речной водой из Оби и ее притоков.

В 1912 году для городских нужд были сооружены две водокачки, подававшие воду из колодцев в бочки водовозам и жителям. В 1914 году предполагалось начать строительные работы, заказы на оборудование были размещены на уральских заводах., однако Первая мировая война перечеркнула эти планы. В 1915 году Новониколаевск обеспечивался водой из трёх артезианских колодцев, чего было совершенно недостаточно.

До конца 1920-х централизованного водоснабжения в Новониколаевске не было. Вода отбиралась в установленных местах на Оби и Каменке и доставлялась населению в бочках водовозами.

«Следует обратить самое серьёзное внимание тем, кому этим ведать надлежит, на речку Каменку. В верхнем течении Каменки каждый день происходит огульное полоскание. Внизу же десятки водовозов наполняют свои бочки. При малом течении Каменки очень редкая прелесть пропадает даром: всё попадает в бочки, а затем в желудок обывателей», — писала газета «Сибирская жизнь».

Строительство централизованного водопровода началось только в 1927 году. Основные водоприёмные и очистительные сооружения построены в районе устья реки Ини: ряжевый водоприемник на берегу Оби и здание насосно-фильтровальной станции (НФС), в первом этаже которого располагались насосы подъёма воды, а во втором — фильтры системы «Джоуэль» для водоочистки. Водонапорная башня была поставлена в Закаменском районе на самой высокой отметке города (на улице Добролюбова) и стала самым высоким сооружением в городе. Башня находилась на расстоянии 3,7 километра от очистных сооружений. Рядом с ней была построена насосная станция третьего подъёма (насосы первого и второго подъёмов находились у водозабора).

Первую очередь новосибирского водопровода ввели в действие в ноябре 1928 года, а весь комплекс сооружения — в 1929 году. Так что конец мая 1929 года считается датой рождения «Горводоканала».

К первой централизованной водопроводной сети города протяжённостью 55 километров были подключены 140 домов и 23 водоразборные

колонки. Суточный отпуск воды на одного жителя составлял 13 литров.

Водоснабжение Новосибирска: сегодня

По своей производственной мощности водохозяйственная система Новосибирска — крупнейшая за Уралом и следует сразу за Москвой и Санкт-Петербургом. Новосибирск обеспечивается водой из Оби. Все системы водозабора, очистки питьевой воды, контроля качества, доставки воды до предприятий и зданий, а также водоотведение, очистку сточных вод, обработку осадка обеспечивает муниципальное предприятие «Горводоканал».

550 тысяч кубических метров или 550 млн литров питьевой воды, по всем показателям отвечающим мировым стандартам, ежесуточно подаётся в город и пригороды .

Обслуживается более 1900 километров водопроводных сетей, две насосно-фильтровальные станции (НФС) подготовки питьевой воды.

Очистка воды

За последние 15 лет на станциях водоподготовки выполнен комплекс работ по глубокой модернизации сооружений и новому строительству, позволивший вывести работу станций на принципиально новый уровень в системе подготовки и подачи питьевой воды.

В 2008 году проведена реконструкция водозабора НФС-5. Погружные насосы «Флюгт» установлены непосредственно в водозаборный ковш на специально построенной для этого эстакаде, благодаря чему даже значительное понижение уровня воды в реке Оби не влияет на обеспеченность Новосибирска водой.

Внедрены системы автоматического мониторинга и управления всей цепочкой технологических процессов подготовки воды на НФС-1 и НФС-5. Одной из первых в России реализована система автоматизации промывки безнапорных скорых фильтров по технологическим параметрам.

Инновацией по оптимизации водоподготовки стал разработанный и внедрённый гидравлический смеситель мгновенного действия (диспергатор) для интенсификации смешения реагентов с обрабатываемой водой.

Достоинства: низкие потери напора, высокая производительность и скорость смешения реагентов во всём объёме обрабатываемой воды и, следовательно, высокая эффективность по сравнению со смесителями других типов, экономия расхода реагентов.

Внедрение хлораммонизации позволило уменьшить расход хлора при первичном хлорировании на 10-15 %, снизить вероятность образования хлорорганических соединений в питьевой воде в 5-10 раз, улучшить санитарное состояние технологических сооружений и распределительной сети на удалённых и тупиковых участках.

Введён в эксплуатацию новый блок НФС-1 производительностью 100 тысяч кубометров в сутки. Это крупнейшая новостройка сооружений подобного объёма в Сибирском регионе за последние 15 лет.

Строительство резервуаров чистой воды позволило увеличить регулирующую ёмкость и запас чистой воды, установить равномерный режим работы станций водоподготовки, что очень важно для повышения качества очистки.

Построены блоки ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды (УФО) производительностью 350 и 600 тысяч кубометров в сутки — крупнейшие сооружения за Уралом.

Внедрённый метод позволяет обеспечить уничтожение устойчивых к хлору микроорганизмов, значительно повышая надёжность системы обеззараживания воды. Основным аргументом в пользу ультрафиолетового облучения является необходимость обеспечения обеззараживания в отношении устойчивых к хлору микроорганизмов: вирусов и цист простейших. Эффективность обеззараживания УФ-облучением в отношении этих микроорганизмов доказана исследованиями ведущих российских институтов и практикой эксплуатации действующих сооружений. Благодаря высокой эффективности в отношении всех видов микроорганизмов и отсутствию образования побочных продуктов, УФ-облучение хорошо вписывается в концепцию множественных барьеров по обеззараживанию питьевой воды.

Технологическая схема водоподготовки

Использование в схеме водоподготовки нескольких технологий и технических решений, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности и высокого качества воды, не только делает эту схему исключительно надёжной и универсальной, но и позволяет минимизировать недостатки, свойственные каждому из методов, и добиться максимальной эффективности их использования: оптимизировать эксплуатационные затраты, снизить влияние негативных побочных эффектов и обеспечить высокое качество питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных норм и правил.

В Великобритании улучшение санитарных условий и очистки воды в 1880-х годах способствовало 15-летнему увеличению продолжительности жизни за следующие четыре десятилетия (HDR, 2006).

Качество воды



Данные центральной лаборатории водопровода по качеству питьевой воды

Производственный контроль качества исходной и питьевой воды в Новосибирске осуществляется аккредитованной Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода (ЦХБЛВ) по 68-ми физико-химическим, микробиологическим, радиологическим и паразитологическим показателям согласно требованиям СанПиН.

МУП города Новосибирска «Горводоканал» контролирует качество питьевой воды не только на НФС, но и на самых отдалённых точках разветвлённой городской водопроводной сети и на всех станциях подкачки.

Лаборатория ежедневно контролирует 60 контрольных точек по химико-бактериологическим и радиологическим показателям в распределительной сети города.

Производственный контроль осуществляется как по качеству воды, так и по качеству материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки (входной контроль). Контроль осуществляется квалифицированными специалистами: ведущими инженерами-химиками и микробиологами, инженерами-химиками и микробиологами, инженерами-лаборантами и лаборантами, постоянно повышающими свой профессиональный уровень.

В распоряжении ЦХБЛВ имеется передвижная лаборатория контроля качества воды, предназначенная для оперативного проведения отбора и анализа проб воды по химическим и микробиологическим показателям. Автомобиль укомплектован необходимым аналитическим оборудованием: анализаторами хлора, мутности, титровальными установками, термостатом, холодильником, системой кондиционирования и вентиляции.

Обеспечение населения безопасной и физиологически полноценной питьевой водой, сбалансированной по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов (кальций, магний, калий, бикарбонаты, фториды, жёсткость, щёлочность, общее солесодержание), является сложной проблемой для большинства городов нашей страны.

На сегодняшний день качество водопроводной воды Новосибирска находится на стабильно высоком уровне и полностью отвечает соответствующим требованиям.

Более того, качество воды превосходит нормативные параметры, например: норма по мутности 1,5 миллиграмма на литр, фактически (в среднем по распределительной сети) 0,2-0,3 миллиграмма на литр. Питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства, а также сбалансированный минеральный состав.

Ежегодно «Горводоканал» заявляет и гарантирует качество питьевой воды в своей декларации. Ежемесячно на официальном сайте предприятия можно ознакомиться с результатами исследования качества питьевой воды.

Зоны ответственности

Ответственность за состояние трубопроводов на каждом участке — обязанность того, кому они принадлежат: до дома — «Горводоканалу», до квартиры — управляющей компании, в квартире — собственнику.

В жилой дом вода попадает через специальный «ввод», оборудованный общедомовым прибором учёта поступающей воды. Здесь зона ответственности «Горводоканала» заканчивается.

Качество воды, которое поступает в наши краны — это то качество, которое мы обеспечиваем совместными усилиями. Для того, чтобы получать чистую питьевую воду, которую подаёт в систему водоснабжения «Горводоканал», мы должны следить за «своим» участком не менее тщательно, чем это делает поставщик, обеспечивающий город водой с соблюдением самых строгих критериев.



Юрий Фомиченко

журналист Автор