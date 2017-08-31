Мусорный кризис: нам столько не вывезти

Организаторы конференции по «мусорной» концессии, состоявшейся 29 августа, ровно за сутки до начала внезапно потеряли главный козырь: губернатор Новосибирской области заявил о приостановке этой концессии. Впрочем, неожиданностью это не стало. В текущей ситуации Владимир Городецкий принял логичное решение: снизить градус протестных настроений, перехватить инициативу и забросить мячик на поле соперника. Об этом в том числе говорили на конференции, на которой побывал корреспондент Сиб.фм и убедился, что «грязный» вопрос можно обсуждать чисто.

— Давайте ещё стулья принесём, места не хватает, — звучит голос Сергея Дьячкова, одного из организаторов этой встречи в рамках «Городской ассамблеи». Он пытается разместить в маленьком зале тех, кто пришёл поговорить о судьбе мусора в Новосибирске. Сейчас эта тема — одна из самых обсуждаемых, на неё переключились борцы с повышением тарифов на услуги ЖКХ. Результаты той борьбы ощутили все: начисления в коммунальных платёжках в итоге хоть и выросли, но ненамного. Как отразятся на простых людях последствия сражений за мусор, объяснить сложнее. Но тем интереснее наблюдать за тем, как развивается «мусорная» эпопея.

Начало

«Мусорная» история в Новосибирске началась ещё в 2014 году. Тогда областные власти заявили о необходимости появления двух мусороперерабатывающих заводов в сёлах Верх-Туле и Раздольном.

Заявили — и забыли.

400 тысяч тонн отходов в год должен принимать каждый планируемый полигон

До тех пор, пока в июле 2016 года между региональным министерством ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» не было заключено концессионное соглашение на строительство «мусорных» комплексов стоимостью 6,5 млрд рублей. При этом каждый объект должен был включать сортировочные и перерабатывающие предприятия, а также мусорные полигоны для тех отходов, которые нельзя отсортировать. Первый такой комплекс должен был заработать уже в 2017 году, второй — в 2018-м.

С одной стороны, всё идеально: красивое решение грязной проблемы, современные технологии и прочие плюсы для города и области.

Их региону гарантировала компания «Экология-Новосибирск», одним из учредителей которой оказался Валентин Бобырев. До этого он успел поработать с олигархом Олегом Дерипаской и побывать депутатом Государственной Думы.

С другой стороны, всё не так просто. В один прекрасный момент стали известны детали концессии, которые стороны афишировать не торопились. По соглашению, рассчитанному на 40 лет, все недополученные доходы концессионеру — то есть компании «Экология-Новосибирск» — должен компенсировать областной бюджет. Это значит, что если вдруг мусора мы произведём меньше, чем планировал инвестор, и заводы будут не загружены, то даже за несделанную работу ему заплатят.

По некоторым оценкам, из бюджета придётся отдавать до миллиарда рублей в год, если заводы переработают меньше 800 тысяч тонн мусора.

Впрочем, общественность озаботилась не только финансовой стороной дела. Немало вопросов возникло и к безопасности мусорных комплексов. В частности, экологи заявили, что свалка нанесёт непоправимый вред бассейну реки Издревой в районе села Раздольного. Их поддержали жители села и дачники, которые включились в борьбу против мусора.

Сама «Экология-Новосибирск» не раз заявляла: они действуют исключительно в рамках закона, никаких претензий к ним быть не может, потому что экологии они не повредят, а дополнительных расходов в бюджете из-за них не будет. Но в итоге противостояние всё же вышло в публичную плоскость.



«Гринпис России» выступает против строительства мусоросжигательных заводов, так как их работа требует использования нефти и древесины

Противостояние

Заморозить строительство полигонов начали требовать на митингах, в которых участвовали экологи, общественники и простые жители тех мест, где должны появиться мусорные полигоны. Один из самых крупных митингов прошёл в апреле, когда порядка пятисот человек выступили против строительства мусоросортировочного завода в селе Раздольном. Экологи с трибуны заявляли, что появление комплекса разрушит экосистему района:

— В том месте, которое мы так долго защищали, может появиться крупный мусорный полигон. Наша задача сейчас — не допустить этого, чтобы не пострадали ни люди, ни природа, — обращалась тогда к собравшимся координатор инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова.

Против строительства полигонов в итоге выступили и депутаты.

Впрочем, возможностей у них оказалось не так много, как хотелось бы: согласно закону, правительство не обязано согласовывать проект концессии ни с областными, ни с городскими законодателями:

— Концессионное соглашение заключено вполне законно, исходя из федерального законодательства.

Но ведь это неправильно! — возмущалась депутат горсовета и член рабочей группы по решению проблемы мусорной концессии Наталья Пинус.

— То, как это сейчас устроено, позволяет изымать огромные деньги из региона совершенно без конкурсов и не спрашивая депутатов, например.

Казалось бы, в чём проблема? Почему бы не взять и не расторгнуть соглашение или пересмотреть его условия? Но власти говорили: это невозможно, так как обойдётся бюджету в кругленькую сумму, потому что инвестору придётся выплатить неустойку. Но в итоге пути отхода всё же нашли. Их обозначил губернатор Новосибирской области, временно «заморозив» работы по реализации концессии.

По его словам, менять условия можно — по крайней мере, «двигаться в этом направлении» область согласилась.

Перезагрузка

6,5 млрд рублей — объём инвестиций по концессионному соглашению для строительства двух мусоросортировочных комплексов

В каком направлении двигаться в мусорной проблеме — это был главный вопрос прошедшей конференции. Начали с обсуждения экономической модели «мусорного» соглашения, о которой рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко. Если коротко резюмировать 40-минутное выступление, то получится так: «мусорная» концессия выгодна исключительно для концессионера, который сможет получать 4,4 млн рублей чистой прибыли в день за счёт завышения данных по объёму мусора, грамотно прописанных гарантий и необоснованного повышения тарифов:

— Мы рады за концессионера, ведь он заключил такое хорошее и выгодное соглашение, но за счёт чего?

Мы рассчитали, что в итоге тариф для населения за вывоз мусора вырастет в несколько раз!

Возьмём среднюю «двушку» площадью 45 м², в которой живёт семья из трёх человек. Сейчас такая семья за вывоз мусора платит 90 рублей, то есть 30 рублей на человека. А по новой системе тариф на одного человека составит 150 рублей, то есть эта семья заплатит уже 450 рублей, — обратился к цифрам Вадим Агеенко.

По мнению депутата, к предложенной схеме так много претензий, что выход у областных властей есть только один: разорвать концессию.

Отвечать за областную власть вышел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он детально и очень аккуратно ответил на главные претензии, предложив оставить эмоции и спокойно обсуждать сложные вопросы, в том числе и альтернативные варианты работы с мусором:

— Вы думаете, что правительство социально не ответственное? Вы зря так думаете.

Мы готовы к обсуждениям, к рассмотрению альтернативных вариантов. Прошу только, чтобы диалог этот был корректным и конструктивным. Если не так, то как? Предлагайте! Вы знаете, что мои двери не закрыты ни для кого, даже стучаться не надо, просто заходите, — заявил замгубернатора.

Особенно Сергей Сёмка отметил тот факт, что никаких точных расчётов по тарифам ещё нет, что вызвало град вопросов о том, как тогда вообще считались доходы инвестора. Ситуация накалялась, но ситуацию разрядил доктор исторических наук Виктор Козодой:

— Я три недели готовил доклад: цифры, факты, цитаты классиков. А вчера губернатор так ловко перехватил повестку дня,

что весь мой доклад и рухнул.

С нашей стороны мы можем только поддержать решение губернатора о перезагрузке мусорной концессии, но это только первый шаг, — отметил Виктор Козодой. — С точки зрения горожанина ведь как всё выглядит: есть одна куча мусора, её нужно перенести в другую кучу мусора, а мы должны за неё платить в три раза больше. Что тут обсуждать?

Проблема в том, что обсуждение предлагается после того, как всё принято, кулуарно сделано,

как с тарифами ЖКХ.

Это уже традиция такая.

Ничего хорошего из этого не выйдет. У нас и так высокая социальная напряжённость в городе, и этими действиями она только повышается. Если такая практика будет продолжаться, это приведёт к росту протестных акций.

Выступление Виктор Козодой закончил под аплодисменты собравшихся — и стало понятно, что спокойная часть конференции закончилась.

Перестройка

После перерыва всё стало гораздо эмоциональнее. Пленарное заседание плавно перешло в громкое и даже не всегда цензурное обсуждение принципов концессии. Досталось всем: чиновникам, губернатору и руководителям компании «Экология-Новосибирск».

Депутат горсовета Вячеслав Илюхин, например, предложил провести ещё одну ассамблею —

уже по Владимиру Городецкому.

Активист Дмитрий Холявченко посоветовал сделать механизм принятия подобных решений более прозрачным, а депутат Государственной Думы Вера Ганзя заявила о необходимости появления внятной федеральной программы по решению мусорной проблемы.

Модератор встречи Константин Антонов пытался успокоить разгорячённых участников встречи, но получалось это не всегда. Особенно взволновал присутствующих один из альтернативных способов решения проблемы — предложение о строительстве мусоросжигающих заводов.

Одни кричали: «Вредно!»

Другие говорили: «Дорого!»



Мусоросжигательные установки могут сократить объём мусора на 90 %

Оправдываться за альтернативный проект пришлось Тимофею Фёдорову, руководителю группы компаний «Квант», которая эксплуатирует мусоросжигающий завод в посёлке Коченёво. По его словам, в цивилизованных странах налажен раздельный сбор мусора. И нам нужно для начала сделать то же самое, чтобы обеспечить его переработку. Это — первый этап работы, дальше — строительство сортировочной станции и заводов по сжиганию мусора:

— Политика развитых стран давно направлена на минимизацию захоронения твёрдых бытовых отходов.

Во многих странах объёмы захоронения уже близки или равны нулю за счёт введения раздельного сбора, формирования рынка вторсырья и термической обработки отходов.

К тому же, такая обработка позволит получить дополнительную электроэнергию и тепло, — отметил Тимофей Фёдоров.

Правда, как выяснилось позже, альтернативный проект будет ненамного дешевле того, что предлагает «Экология-Новосибирск»: тарифы для населения в этом случае вырастут как минимум вдвое. С этим, а также с тем, что сжигание мусора не принесёт вреда экологии, согласились далеко не все участники встречи.

Но хотя бы в одном они сошлись:

«мусорную» концессию

необходимо разрывать.

Сергей Сёмка заявил о том, что сделать это область сможет без штрафов, но конкретные шаги ещё предстоит обсудить. Как говорят организаторы встречи, для этого как раз и нужна вторая конференция по проблемам «мусорной» концессии, которую они уже начали готовить.