Прийти в сознание

Трудно найти человека, который не слышал бы о тренингах личностного роста. Мастер-классы, вебинары, марафоны, коучинги — бесконечное количество тренеров предлагают изменить вашу жизнь самыми разными способами. Реально ли это? Точно выяснить можно только одним способом — испробовав на себе. Корреспондент Сиб.фм выяснил, где можно пройти сразу несколько знаменитых тренингов, и почему форум «ЯСознание» можно назвать одним из главных событий года в Сибири.

Если уж собрались выбирать тренинг для улучшения своей жизни — то из самых масштабных и действенных. Идеальный вариант — всероссийский форум «ЯСознание», который скоро стартует в Новосибирске.

Пять дней знаменитые спикеры федерального масштаба будут менять жизнь людей к лучшему.

Площадкой для масштабного форума станет «Маринс Парк Отель Новосибирск», а поучаствовать в событии смогут полторы тысячи человек. Общее же количество участников в онлайне и офлайне превысит 6 миллионов человек — кроме Новосибирска форум будет проходить ещё в восьми городах России, а к прямой трансляции конференций можно подключиться из любой точки планеты.

На опыте старших

9 городов России посещают спикеры в рамках форума «ЯСознание»

Программы рассчитаны на самые разные аудитории. Людям «главного возраста» (45+) расскажут о том, как гармонизировать своё здоровье, внутренний мир и накопленный опыт, а ещё — как раскрыть новые таланты и интересы. Автор методики «Человек третьего тысячелетия» Сергей Белов поделится, как научиться управлять собственной жизнью, а не наоборот. А нотку авантюризма встрече добавит знаменитый путешественник Виталий Сундаков — не просто турист, а профессиональный путешественник, который жил с людоедами, участвовал в шаманских обрядах и открыл два не известных науке племени. В России нет издания и популярной телепередачи, которые не освещали бы деятельность Сундакова на своих страницах или в своём эфире (более 700 публикаций и 70 телеэфиров). Он расскажет о том, как вернуться к культурным истокам и почему информация, хранящаяся в нашей генетической памяти, так важна для внутренней гармонии.

Узнать всё это можно будет 25 сентября на тренинге «Родник жизни», заплатив за билет от 500 рублей (категория «стандарт»). Категория «комфорт» с бизнес-ланчем обойдётся в 1 000 рублей, а обладатели VIP-билетов (3 000 рублей) смогут ещё и поужинать со спикерами. В стоимость же премиум-билета (45 000 рублей) входит не только всё перечисленное, но и трансфер, трёхразовое питание и двухдневное проживание в «Маринс Парк Отель».

Кстати, билеты можно приобрести не только на сайте форума «ЯСознание», но и в любом филиале онлайн-сервиса кассы.ру в Новосибирске.

О своём, о женском



За 15 лет Лариса Ренар провела более 1 250 занятий в России, СНГ и за рубежом

Следующий день форума, 26 сентября, будет посвящён исключительно женщинам. Телеведущая и писательница Лариса Ренар научит дам использовать женские качества для того, чтобы успешно воплотить в жизнь абсолютно любой проект — от замужества до открытия собственной компании, — и приберечь при этом энергию для развития, любви и творчества. Путешественник Виталий Сундаков поговорит со слушательницами о любви, здоровье, счастье, детях, — другими словами, о главных составляющих судьбы счастливой женщины. А автор методики «Человек третьего тысячелетия» Сергей Белов научит справляться с такими неприятными эмоциями, как обида, страх, раздражение и зависть, без которых не только живётся веселее, но и проблем со здоровьем гораздо меньше.

Как обещают спикеры, особенно полезен тренинг будет тем, кто никак не может построить отношения и создать семью.

О своём, о женском на форуме «ЯСознание» будут говорить 26 сентября на тренинге «Не только для женщин, но исключительно для них». Участие обойдётся в 3 000 рублей за стандартный билет, «комфорт» и VIP стоят 8 000 и 14 000, а за премиум-размещение придётся отдать те же 45000 рублей.

Мужской разговор

Сильной половине человечества тоже будет посвящён отдельный день форума. Мужчинам помогут навести порядок в своих мыслях, отношениях и работе, начать жить именно так, как они мечтают. Человек-легенда Виталий Сундаков даст пошаговый алгоритм, как наполнить жизнь яркими впечатлениями, увидеть в ней перспективы и использовать их по максимуму. А о том, как добиваться своих целей бесконфликтным способом, расскажет автор методики «Человек третьего тысячелетия» Сергей Белов.

Участники будут проходить тесты, участвовать в дискуссиях, решать актуальные ситуационные задачи — в общем, скучно точно не будет.

Делиться исключительно мужскими лайфхаками будут на интенсив-тренинге «Мужской путь в реализации судьбы» 27 сентября. Стоимость стандартного билета — 3 000 рублей, категории «комфорт» — 8 000 рублей, VIP — 14 000 рублей, а класса «премиум» — 45 000 рублей.

Just business

Четвёртый день форума будет интересен людям с деловой хваткой — директорам, маркетологам, топ-менеджерам, собственникам бизнеса, а также тем, кто пока только мечтает ими стать. Чёткими инструментами и проверенными технологиями поделятся два эксперта-практика. Один из них — самая яркая фигура российского бизнеса, не стесняющийся в выражениях предприниматель, экономист, управляющий партнёр компании Management Development Group Inc. Дмитрий Протапенко. Он прямо и откровенно расскажет об экономике в бизнесе — как выстроить стратегию, оптимизировать издержки, наладить продажи и что в целом нужно делать бизнесменам в ближайшие пять-семь лет. А бизнес-тренер, лайф-коуч и автор методики «Человек третьего тысячелетия» Сергей Белов научит развивать в себе качества, повышающие собственную эффективность, и бороться с факторами, которые её снижают. А ещё правильно расставлять приоритеты и плодотворно взаимодействовать с другими людьми.

Новейшие бизнес-технологии и гениальные идеи для бизнеса можно будет получить из первых рук 28 сентября на тренинге «Осознанный бизнес». Билет «стандарт» обойдётся в 5 000 рублей, «комфорт» — в 10 000 рублей, VIP — в 18 000 рублей, премиум-билет стоит 65 000 рублей. И, как гарантируют организаторы, каждый потраченный рубль не замедлит принести свои дивиденды.

Дорогу молодым



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Завершающий день форума обещает быть самым позитивным. Во-первых, потому что посвящён самой энергичной аудитории — молодёжи. Во-вторых, за атмосферу шуток и веселья отвечает специальный гость — участник команды КВН «Камызяки» и шоу «Однажды в России» артист и ведущий Вячеслав Макаров. А кроме шуток юным участникам тренинга помогут найти себе дело по душе, отыскать друзей и единомышленников, прокачать себя в самых разных областях и — конечно же — неплохо заработать. Психолог, коучер и автор курса «Лучшая версия себя» Дмитрий Миколаевский научит наслаждаться каждым прожитым днём. Вероника Кондратенко — эксперт в вопросах постановки и достижения цели — разложит по полочкам, что именно нужно сделать прямо сейчас, чтобы цель наконец стала достижимой. А основатель сообщества «Меняющие реальность» Руслан Смовзюк расскажет, как познать себя и двигаться в гармонии с миром.

Получить заряд мотивации, полезных знаний и просто хорошо повеселиться можно 29 сентября на тренинге «Осознай, на что ты способен». Участие будет стоить 3 000 рублей («стандарт»), 8 000 рублей («комфорт») или 14 000 рублей (VIP). За премиум-билет придётся заплатить 45 000 рублей.

Мастер-класс великого странника

Полное погружение в перестройку своей судьбы можно испытать на трёхдневном тренинге Виталия Сундакова.

В необычной по формату и содержанию беседе знаменитый путешественник даст подробную инструкцию по эксплуатации судьбы.



Каждый билет на форум «ЯСознание» — шанс побороться за Mercedes Benz CLS 500 AMG. Автомобиль будет разыгран на главном событии форума в Москве среди всех участников из всех городов

Как наиболее безопасно, эффективно и правильно распорядиться собственной судьбой, расскажет человек, который собирал эти знания по крупицам — в архивах, исследовательских лабораториях, раскалённых пустынях, непроходимых джунглях, монастырях, ашрамах, в подземельях, в древних фолиантах и на вершинах современных научных открытий. При этом Виталий поделится не отрывочными сведениями, а стройной логичной системой, даст пошаговую схему, следуя которой, можно довольно быстро добиться желаемых результатов.

Увидеть вживую человека-легенду и начать жить, как мечталось, можно на тренинге Виталия Сундакова «Инструкция по эксплуатации судьбы» 25-27 сентября. Билет обойдётся в 14 000 рублей. Но жизнь, полная впечатлений, стоит куда дороже.