Семь вопросов про «Открытие», которое чуть не закрылось

Этим летом банк «Открытие» лихорадило: в июне-июле клиенты вывели из него 435 миллиардов рублей. Центробанк объявил о санации банка. Сиб.фм отвечает на самые жгучие вопросы о здоровье банка.

Что всё-таки происходит с банком «Открытие»?

Давайте определимся с терминами. Банк «Открытие» (это бренд банка «Финансовая Корпорация Открытие») — крупнейший частный банк России, он входит в финансовую группу «Открытие», на протяжении долгих лет объединяющую многие финансовые структуры, в том числе и другие банки.

Как и любую финансовую организацию, деятельность банка «Открытие» контролирует Центробанк. 29 августа Центробанк объявил о введении временной администрации. В официальном пресс-релизе сказано скупо и умно:

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка „ФК Открытие“».

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Если проще: Центробанк будет следить за деятельностью банка не только снаружи, но и изнутри.

2,7 трлн рублей составляют консолидированные активы банка «ФК Открытие»

Такое уже было с какими-либо из российских банков?

Если переиначить классика, у всех опальных банков единая судьба, но каждый раз это происходит по-разному. Проблемы с ликвидностью — лишь одна из причин (среди многих других) отзыва лицензии у проблемных банков, от этого напрямую страдают клиенты: задержки в платежах, трудности с получением наличности и другие неприятные вещи. В банке «Открытие» такого не было. Буквально за день до решения ЦБ, 28 августа, вице-президент «Открытия» делал официальные заявления, что «всё спокойно».

С точки зрения надёжности платёжных систем и исполнения обязательств — да, действительно, клиенты не страдали ни от каких нарушений в исполнении финансовых услуг. Но с политической точки зрения... Напомним, буквально за неделю до официальной санации менеджеры сразу двух финансовых компаний (УК «Альфа-Капитал» и БКС «Брокер») разослали вип-клиентам письма, в которых предупреждали о грядущих проблемах с «Открытием» и призывали перевести остатки на счетах в другие банки. Руководство обеих компаний потом выпустило официальные пресс-релизы, в которых утверждается, что менеджеры действовали по личной инициативе.

Но вот откуда у них одновременно появилась такая неоднозначная информация о грядущих действиях со стороны Центробанка — не объясняется.

И ведь сбылся же прогноз.

В чём причина такого решения Центробанка?

Два месяца назад агентство АКРА опубликовало рейтинг российских банков, где «ФК Открытие» был присвоен очень низкий уровень BBB-. Два месяца финансовый рынок полнился слухами о негативной ситуации внутри банка. Клиенты стали активно изымать средства и закрывать счета. После обнародования столь низкого рейтинга банк лишился возможности привлекать средства госбюджета, негосударственных пенсионных фондов, а его бумаги не могли попасть в ломбардный список. То есть возникли признаки дефицита ликвидности, которые, несомненно, без вмешательства Центробанка могли бы привести к кризису одного из крупнейших финансовых институтов.



3,6 млн физических лиц являются клиентами «ФК Открытие»

Что же делать вкладчикам и клиентам «Открытия»?

Как ни банально это звучит, ничего.

Центробанк не приостановил лицензию финансовой организации, ни заблокировал счета, ни принял других экстренных мер санации. Пока — только контроль над управлением и более 330 млрд рублей инвестиционной поддержки.

Как будет проходить санация?

Вот этот вопрос интересный. Во-первых, в России впервые санации подвергается системообразующий банк: случай не рядовой, как вы понимаете. Во-вторых, впервые в санации будут принимать участие не только приглашённые антикризисные менеджеры, но и действующее руководство банка «Открытие», которое, если следовать логике Центробанка, допустило ошибки, приведшие к ослаблению рейтинговых позиций. И, наконец, в-третьих, это первый случай, когда для санации привлекаются не средства Агентства по страхованию вкладов и других банков (в том числе с госучастием), а Фонда консолидации банковского сектора, созданного по инициативе Центробанка в этом году, и это фактически его первый проект.



Агентство по страхованию вкладов возместило 1,05 трлн рублей 2,25 млн вкладчикам по состоянию на 1 августа 2016 года

Чего ждать по итогам санации?

Открытого ответа на этот вопрос нет. Но не исключено, что банк «Открытие» сольётся с ВТБ. В пользу этой версии говорит хотя бы тот факт, что по информации ведущих деловых СМИ России, президент банка ВТБ24 Михаил Задорнов получил от Центробанка предложение возглавить банк «Открытие». Пока ни опровержений, ни официальных подтверждений этой информации нет. Но напомним, что с 1 января 2018 года ВТБ и ВТБ24 (куда ранее вошёл Банк Москвы) сливают балансы и становятся единой финансовой структурой. Если в ВТБ24 Михаил Задорнов был полноценным главой, то в головном ВТБ будет лишь одним из трёх первых зампредов правления. Кроме того, в ВТБ ему отведена роль куратора операционных, финансовых и кадровых вопросов, в то время как он всегда руководил бизнесом. В банке «Открытие» топ-менеджеру предлагают пост председателя правления (сейчас его занимает Евгений Данкевич, представитель «старой» команды).

А как судьба «Открытия» отразится на региональном финансовом рынке?

Филиалы банка «Открытие» доблестно выдержали повышенную нагрузку по оттоку клиентов. Сейчас компания продолжает функционировать в штатном режиме.

Ни один банкомат не закрылся, ни одно отделение не прекратило своего существования.

Но судьба регионального «Открытия» будет тесно связана с решением об объединении банков. Ведь сегодня в Новосибирске есть три лидера обсуждаемых структур. Это Станислав Могльников (ВТБ24), Вячеслав Брюханов (корпоративный блок ВТБ) и Ирина Демчук («ФК Открытие»). За каждым из них стоят клиенты, доверяющие топ-менеджеру, успешный опыт и интересные сделки. А кто возглавит региональный филиал в случае объединения финансовых структур — пока ответа нет.