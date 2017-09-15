Англо-французское наступление

Знанием одного иностранного языка уже никого не удивишь. Чтобы достойно конкурировать на рынке труда и комфортно чувствовать себя во время путешествий, этого уже недостаточно. А вот владение, скажем, и английским, и французским даёт преимущество. Практичные родители сразу выбирают для детей школу или вуз с двумя иностранными языками. Но в Новосибирске есть немало мест, где можно успешно выучить языки. Корреспондент Сиб.фм нашёл ответ на вопрос, почему стать полиглотом куда проще, чем кажется.

В Париж, в Париж!

Рецепт покорения Франции очень прост. Французская школа, пары французского в универе и занятия в «Альянс Франсез». Причём последний пункт срабатывает, если очень захотеть, и без первых двух. «Альянс Франсез» — не просто языковая школа. Это культурный центр с более чем столетней историей, работающий при поддержке Посольства Франции в России.

В Новосибирске давно закрепилась

прочная ассоциация:

французский — значит, «Альянс Франсез»,

других вариантов и в голову не приходит.

Хотя чему удивляться: уже пятнадцать лет здесь учат французскому детей и взрослых, и учат хорошо. Так хорошо, что только в прошлом году около 40 жителей Новосибирска уехали бесплатно учиться во французских вузах, а 15 из них получили стипендии Посольства Франции: от 1 000 до 12 000 евро в год. «Альянс Франсез» — это то место, где можно сдать международный экзамен, получить сертификат, заполнить досье и поступить на первый курс или в магистратуру любого французского университета. Даже если за плечами нет специализированной школы или университета, а есть только сильное желание и регулярные занятия в «Альянс Франсез».

На этих занятиях студенты получают не только языковые навыки, но и в целом хорошо готовятся к полному погружению в культуру Франции. Здесь можно просто поговорить с настоящим французом, можно побывать на кинофестивале, выставке или концерте. Или встретиться со знаменитым французским писателем, артистом или художником.

Отличный стимул поскорее выучить язык — столько всего интересного станет

понятнее и доступнее.

А ещё стимулируют конкретные прогнозы. Опыт работы и современные методики позволяют рассчитать время, которое необходимо для освоения французского языка до требуемого уровня — кому год, а кому и четыре. Никаких расплывчатых обещаний, только конкретика и результат.

146 стран мира учат французский язык в «Альянс Франсез»

Так, Арсений, один из студентов «Альянс Франсез», пришёл сюда с конкретной целью — поступить в парижский вуз: «Выбрал „Альянс Франсез“, потому что это единственная языковая школа в Новосибирске, специализирующаяся на французском. По специальности я переводчик, изучал английский и французский. А после окончания университета решил поступать в вуз во Франции. В школе мне понравилось всё. Очень комфортно было общаться со всеми, начиная с администрации и заканчивая преподавателями. К кому бы я ни обращался, все были очень доброжелательны, помогали мне, подсказывали, если что-то было непонятно. Но больше всего всё-таки понравился преподаватель Жером Пийяр. Он француз, при этом хорошо говорит по-русски. И он подробно рассказывал нам о том, как сдавать экзамен, с чего начинать подготовку, как подходить к обучению. Очень полезный взгляд изнутри.

Всё очень понятно, интересно

и на французском языке.

Отучившись, я сдал в „Альянсе“ необходимые экзамены, поступил в магистратуру Université Paris-Est Créteil и на днях уезжаю учиться в Париж. Название специальности длинное, если кратко — буду учиться маркетингу. Что делать дальше, после окончания университета, решу потом. Если будет хорошая, интересная работа во Франции, останусь там. А если найду хорошую работу в России, вернусь. Очень благодарен за этот шанс „Альянс Франсез“. Только благодаря ему мне удалось успешно сдать экзамены и поступить на бюджетное отделение французского вуза».

Английский в смартфоне

С английским языком дело обстоит проще — его изучают все, но в то же время и сложнее — активно используют его немногие. И даже если знаний со школы или университета осталось немало, свободно общаться с иностранцами мешает пресловутый языковой барьер. Сломать его — главная задача языковой школы English First.

English First — самая большая частная образовательная компания в мире с пятидесятилетней историей.



Английский язык является официальным в 58 странах мира

Она сотрудничает с Кембриджским, Гарвардским, Пекинским университетами, исследовательским центром МГУ и является официальным образовательным партнёром Олимпийских игр.

Главное отличие от множества других языковых школ — передовая методика English First Efekta™ System. Часть учебной программы проходят в школе, вместе с преподавателем и товарищами по парте. А часть — у себя дома, на пикнике или где только заблагорассудится, ведь материал доступен с компьютера, планшета или смартфона. Студент сам выбирает, когда ему удобно посетить занятие, а когда позаниматься самостоятельно онлайн. Невероятно удобно для людей с напряжённым графиком. Темы периодически повторяются, поэтому всегда можно нагнать пропущенный материал.

Фотография предоставлена пресс-службой English First



Нынешняя версия методики EF Efekta™ System была внедрена в 2010 году

В курс входят занятия в мини-группах (до шести человек) с преподавателями-носителями языка, семинары, на которых закрепляется пройденный материал, и мероприятия разговорного клуба, где студенты практикуют язык в непринуждённой обстановке. Например, ходят с преподавателями в музей, на каток, посещают экскурсии или кулинарные мастер-классы. Есть и специализированные мероприятия, на тему бизнеса, путешествий и т. д. Но все занятия разговорного клуба проходят на английском языке, это главное условие, только так можно преодолеть разговорный барьер.

Главное — много-много разговорной практики, и вскоре от языкового барьера остаются

одни обломки.



Школа English First в Новосибирске с 18 по 23 сентября празднует свой день рождения и проводит открытые уроки

Сколько придётся учиться — покажет тестирование. Самые популярные программы рассчитаны на год. Но есть курсы и на три месяца, на полгода или пару лет — всё зависит от исходных знаний и цели студента. К примеру, Иван учится в English First уже два года. Его цель — свободно общаться с иностранными партнёрами, вести бизнес-переписку и без проблем беседовать с иностранцами в путешествиях.

«Я рассматривал несколько языковых школ, — рассказывает Иван, — но они показались ниже уровнем. Пошёл в English First, потому что понравилась атмосфера в школе. На консультации сразу же провели тестирование и подобрали программу. Нравится, что можно выбирать время и день занятий, а в другие дни я просто скачиваю раздел в телефон и, когда появляется время, могу что-то почитать и повторить.

Фотография предоставлена пресс-службой English First

Нравится, что есть носители из разных стран — разные акценты, нет привыкания к одной манере говорить. Больше всего запомнилось первое мероприятие разговорного клуба — поход на экскурсию в заведение, где делают крафтовое пиво. Мне понравилось, что на таких мероприятиях есть возможность пообщаться чисто по-человечески, не в рамках какой-то темы.

Знать, что тебя понимают,

что ты чётко уловил шутку —

это прекрасно!

Каждый день я использую английский в деловой переписке, и коллеги отмечают, что уровень стал выше. Читаю новости на английском, смотрю сериалы, особенно те, которые уже смотрел. Какой бы ни был профессиональный дубляж, намного приятнее слышать, как люди играют, что вкладывают в свой голос на чистом английском. Совсем по-другому интерпретируешь сюжет».

Фотография предоставлена пресс-службой English First

Советы тем, кто хочет всё и сразу

Какой бы важной ни была цель двуязычия, задача выучить сразу два иностранных языка кажется невероятно сложной. Облегчить её помогут несколько полезных советов от опытных полиглотов:



Согласно данным организации «Франкофония» на 2014 год, число людей, действительно способных изъясняться на французском языке — порядка 274 миллионов

Совет № 1

Чтобы избежать мешанины в голове, стоит постоянно акцентировать внимание на сходстве и различиях двух языков. Для этого удобно учить на обоих языках одни и те же слова, проходить одну и ту же тему по грамматике. В европейских языках многие слова повторяются лишь с разницей в произношении. Например, в английском очень много французских заимствований: city, restaurant, literature, resume, table, artist, tradition etc, — какие-то из них сохранили французское произношение, какие-то нет, но опознать их несложно. То есть потенциально вы уже знаете много французских слов благодаря английскому. Верно и обратное, хотя англицизмов во французском гораздо меньше.

Совет № 2

Убить двух зайцев сразу поможет перевод с одного языка на другой без подключения родного языка. Начать можно с элементарных разговорных фраз и небольших диалогов. Так английский язык поможет совершенствовать французский, и наоборот — и всё за одно занятие!

Совет № 3

Важно уделить больше внимания базовым знаниям обоих языков, тщательнее прорабатывать все правила. Если какие-то слова или конструкции забылись, лучше вернуться назад и повторить. Иначе каша в голове неизбежна. Да, это медленнее, чем с одним языком, но оно того стоит.

Совет № 4

Учить два языка долго и трудно. Кажется, даже если заниматься каждый день, ничего не успеваешь. Но без отдыха эффект гораздо хуже, так что на один-два дня в неделю стоит забывать все языки, кроме родного.

Совет № 5

Самостоятельно учить язык всегда трудно, кто-то обязательно должен подсказывать, куда двигаться. А учить два языка — ещё сложнее. Поэтому лучше всего довериться профессионалам, которые благодаря проверенным методикам языковых школ сделают из вас полиглота.