Грести мусор руками

Мусорная язва — это утопленный в землю мешок с консервными банками, памперсами, упаковками майонеза. Тянешь за пивную бутылку, которая лежит на поверхности, и вскрываешь невидимую опухоль. Туристы думают, что, закапывая помойку, они не загрязняют природу. Это не так. Отходы разлагаются, отравляя прибрежные воды, растения и животных, которые питаются в этом месте. 9 сентября на Байкале и по всей России люди вышли на ключевую акцию экомарафона. Кто и зачем очищал Байкал — в хронике Сиб.фм.

Иркутск — Танхой. Актриса фильма «Нелюбовь» Варя Шмыкова

Варя Шмыкова — выпускница Школы-студии МХАТ. В составе «Июльансамбля» — двадцатилетних артистов мастерской Виктора Рыжакова — она приехала из Москвы.

Фотография Вениамина Вахрушева

Фотография Вениамина Вахрушева

Иркутск — место, где родился экомарафон. Первую акцию «360 минут ради Байкала» в 2011 году организовали сотрудники En+ Group — компании-производителя гидроэлектроэнергии и владельца алюминиевого концерна «Русал».

155 КАМАЗов мусора собрали волонтёры с берегов Байкала

100 человек вышли из офиса на берег и в течение шести часов убрали небольшую территорию. За семь лет корпоративная традиция стала всероссийским проектом. Суть её — развивать эковолонтёрство в стране. Разборы мусорных завалов под управлением En+ Group проходят по всей России. Очисткой занимаются обычные люди — студенты и преподаватели, школьники, семьи с детьми, подружки, пенсионеры, корпоративные волонтёры, руководители предприятий и местные жители туристических регионов. В этом году компания En+ Group объединила свои усилия с Фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» и Министерством природных ресурсов и экологии РФ и проводит совместные акции, в том числе организует лекции, концерты, тематические уборки и экскурсии, чтобы вовлечь в экомышление ещё больше людей. Для компании En+ Group всё это является частью комплексной программы по защите озера Байкал и заповедных территорий. Однажды посвятить 360 минут уборке мусора, чтобы пропечатать в сознании человека простую истину: кто бы ты ни был, береги природу.

В 2017 году 9 сентября на уборку среди 17 тысяч человек вышла и 25-летняя Варя Шмыкова. Волонтёр в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и энтузиаст по жизни.

Вечером накануне акции Варя поёт и танцует в спектакле «Современный концерт» для лучших добровольцев. А в гримёрке тем временем не занятые в сценах артисты по очереди качают её семимесячного сына Корнея. На следующее утро, в семь, Варя, Корней и ребята отправляются за 200 километров от Иркутска, на берег Байкала. Недалеко от села Танхой в Байкальском заповеднике продолжается строительство экологической тропы — нужны руки, чтобы облагородить туристическую территорию. После короткого выступления под дождём артисты отправляются сделать фото для СМИ в кругу волонтёров. Берут в руки лопаты, и даже когда журналисты перестают обращать на них внимание, под руководством заместителя директора Байкальского заповедника, копают лунки и закрепляют в них саженцы.

Фотография Вениамина Вахрушева

Фотография Вениамина Вахрушева

Актриса Шмыкова, прихватывая сына одной рукой, орудует лопатой. Она в семье — второй ребёнок из шести. Глядя на маму, Варвара научилась успевать многое.

Варя, зачем тебе это?

Тема волонтёрства мне близка, хотя бы потому что мама — главная в нашем районе по многодетным семьям. И я выступала клоуном на детских праздниках в небольшой общественной организации.

По-моему, волонтёрство в путешествиях — огромный бонус в жизни.

Можно сделать доброе дело и увидеть мир.



17 тысяч волонтёров приняли участие в акции «360 минут» 9 сентября

Перед съёмками «Нелюбви» мы с моим напарником, который играл координатора отряда, действительно поехали на поиски человека. Я почувствовала себя тем, кто после работы не садится за чай, а отправляется искать пропавших людей. В лесу, с рациями. И не знаешь, найдёшь ли человека и в каком состоянии? Волонтёры в моём понимании близки к святым.

Танхой. Зоозащитница Анна

Ане выдали кирку, чтобы разбить твёрдую почву, и лопату, чтобы сделать углубление примерно 30 сантиметров в глубину и 30 сантиметров в ширину. Сюда она вскоре поместит саженец кедра, польёт водой и присыплет землёй. Земля в этом месте рыжая, с галькой, корнями и травой. Рядом с Анной ещё три человека, каждый корпит над своей территорией. Но Анин макияж не портит ни байкальский ветер, ни усилия, которых требует это небольшое углубление. Её подруга, которая рассказала про акцию и зарегистрировала их обеих на участие, укрепляет камнями кормушку для соболя. Анна — руководитель иркутской общественной организации «Зоозащита» с девятилетним стажем, преподаватель в собственной школе иностранных языков, член благотворительного «Ротари клуба».

Фотография Вениамина Вахрушева

Фотография Вениамина Вахрушева

Анна, в субботу есть и поинтереснее дела, правда же?

Если бы я сюда не приехала, что бы я сейчас делала, смотрела телевизор и конфеты ела? Нет.

Мне дали в руки кирку, я её впервые вижу.

Новые эмоции, воспоминания, фотографии.

Сидеть дома и ничего не делать скучно.

Наши волонтёры-зоозащитники везде. Вот сейчас мы тут, а другие девочки убирают Ольхон. Так сложился круг общения, что все заняты общественной работой. Утром я просыпаюсь, открываю группу в интернете, смотрю новости, кому нужна помощь? Постепенно к этой суете привыкаешь. Зато есть смысл.

В России животное — вещь, без прав.

Меж тем о моральном величии нации судят по тому, как она относится к животным и природе.

Фотография Вениамина Вахрушева

Фотография Вениамина Вахрушева

Паньковка. Телеведущая Елена Летучая

На железнодорожной станции «Паньковка-2», в ста метрах от берега Байкала с песком цвета граната останавливается электропоезд. Машинист высовывает голову из окна кабины.

— Елена? Летучая?

Фотография Евгения Козырева

Фотография Вениамина Вахрушева

Она самая. Конечно, не простой волонтёр, а почётный. Селебрити. Лицо с плакатов экомарафона. Елена успела побывать в Кавказском заповеднике и с девизом «Байкал сам себя не уберёт» отправилась на ключевую акцию в Сибирь. В Паньковке вместе с другими участниками она обнаружила мусорную язву диаметром с детский дачный батут. Свалка на поверхности скрывала под собой глубокий колодец отходов. Елена выбирается из него с огромным полиэтиленовым пакетом.

Один из организаторов подаёт ей руку на спуске к берегу. Но от любезности Елена отказывается, потому что уже запачкала свои перчатки.

Популярный вопрос любому человеку, который примыкает к волонтёрскому движению, начинается со слов «Почему» и продолжается «лучше бы».

— Почему мусор? Лучше бы детям помогли?

— Почему больным? Лучше бы талантливым?

— Почему талантливым? Лучше бы нуждающимся...

Елена Летучая объясняет свою позицию:

— Я никогда не занимаюсь тем, что мне не нравится. Всё, начиная от моей телевизионной карьеры, я делаю честно и для людей.

По-другому это не работает.

9 кубометров мусора поднято дайверами со дна Байкала за всё время проведения экомарафона

Я состояла волонтёром в фонде «Подари жизнь». Однажды со мной случилась история. Пятнадцатилетняя онкобольная девочка собиралась встретить Новый год в кругу семьи. Мне позвонили из фонда: «Лена, срочно нужна машина и время, чтобы помочь девочке выбрать платье». Часа четыре мы искали обновки. Я старалась сделать всё, чтобы ей было комфортно. Но вечером у меня разрывалось сердце. Я честна с собой. Мне такое не по силам! Я могу участвовать по-другому, негромко: переводить деньги, делиться милями, сдавать кровь. Но помимо этого у публичного человека должна быть позиция! Он должен показывать пример.

Я честно убирала бы мусор на Байкале, не будь тут ни одной камеры. Потому что этот проект настоящий!

Можно сколько угодно ругать власть, а можно делать хотя бы маленькое дело, чтобы людям в стране жилось лучше. И неважно, какое дело. Я уверена, каждый волонтёр знает свою миссию. Потому что невозможно руками грести мусор и не понимать, для чего ты это делаешь.

Фотография Евгения Козырева

Фотография Вениамина Вахрушева

Мусорные мешки с розового пляжа грузят в КАМАЗ. Но волонтёры не расходятся. Все ждут возвращения дайверов.

Паньковка. Дно. Дайвер Алексей

Пять лет назад добровольцы начали очищать Байкал ещё и со дна. Иркутский дайвцентр «Свал» готовит водолазов для погружения на Байкале, а защита и очистка озера — одна из миссий клуба.

Пока коллеги Алексея в не пропускающих воду, так называемых «сухих» гидрокостюмах, погружаются на дно, он готовится к своей очереди на берегу. Его костюм «мокрый». Температура воды — меньше 10 градусов. И Алексей настраивается почувствовать это. Для Лёши за три года его дайв-жизни это будет 11-й раз на Байкале.

Фотография Евгения Козырева

Фотография Евгения Козырева

Чем отличаются погружения в Байкале от погружения в тёплых морях?

Холодная вода требует высокого уровня техники безопасности.

По-моему, это просто тихий ужас.

— Тихий ужас — это любое действие, о котором у нас недостаточно информации.

А дайвинг — это философия спокойствия.



Корпоративных волонтёров на Байкал отправили 22 ведущие компании страны

Жена Елена — тоже дайвер, но с Алексеем не ныряет.

Рядом с мужем ты всё равно больше жена. Для технического партнёрства эмоции — помеха. Поэтому нас не ставят в пару. Вообще, дайвинг — это победа над собой, своими страхами. После тёплых стран сюда меня долго не тянуло. Но потом оказалось, что Байкал открывает дайверам такие виды! На глубине много гаммаруса — жёлтых рачков с большими усами.

А мусора?

Мы ныряем в Листвянке. Там мусора очень много.

Алексей, сегодня у всех высокая цель. Но есть же и что-то личное для участия в этой акции? Должна быть высокая мотивация, чтобы погружаться в сентябре в ледяную воду.

— Все говорят об очистке Байкала,

а мы взяли и присоединились.

Этой мотивации уже достаточно.

Но есть и «личный налёт» часов, и опыт — попробовать себя в новых условиях. Мы в клубе устраиваем квесты под водой, наряжаем ёлку на новый год. Это тоже проверка — найти мусор, подобраться к нему, достать. Для этого нужны другие техники и движения.

Фотография Владимира Смирнова

Фотография Евгения Козырева

Более получаса после окончания работы на берегу волонтёры ждут дайверов. Дождь прекратился, но всё ещё холодно. Все шутят, что водолазы всплывут к следующей акции через год или на другой точке маршрута. Но напряжение растёт. На этом пляже не только розово-бордовый песок, но и ровные, круглые камни с золотым блеском. Место популярное среди туристов, жителей Байкальска и соседской округи — в сентябре отсюда начинаются маршруты на клюквенные болота.

Из воды одна за другой показались четыре чёрные головы.

Мужчины сняли маски, показав асфальтовые от давления и холода лица, и вытащили на берег мешки с металлоломом, бутылками и сетями.

Алексей отправляется им на смену. На 30 метрах под водой ещё есть чем заняться.

Фотография Евгения Козырева

Фотография Владимира Смирнова

1036 видов высших растений, 600 видов лишайников и 200 видов грибов произрастает возле Байкала

Мурино. Йог, психолог-консультант Рома

Рома один из последних в команде идёт на обед в столовой. Он волонтёр-организатор. Везде, где идёт уборка, есть такой человек, как Рома — помощник руководителя точки. Он выбирает места, встречает народ, раздаёт мешки, договаривается на вывоз мусора. Раньше он строил Большую байкальскую тропу, там познакомился с ребятами, там узнал об экомарафоне. С тех пор, кажется, лет шесть, точно Рома уже не помнит, он помогает волонтёрам.

Фотография Владимира Смирнова

Фотография Алексея Головщикова

Рома, каким навыкам ты тут научился?

Дружбе. Коллектив — важное дело в жизни. Когда есть дружная сердцевина, то идея распространяется легко, присоединяются новые участники. Я часто задумываюсь, что у людей есть внутренняя задача делать что-то хорошее для общества. Но не каждый может это в себе услышать. И не все знают, что именно делать.

Марафон помогает объединить людей через ценности. Ты понимаешь, что ты не одинок.

Желание сделать вклад, служить для мира, делать настоящее — базовые потребности души. Человек по-настоящему счастлив, когда реализует эти глубинные потребности. Это наше естество — делать что-то для окружающего мира, для настоящей природы.

Фотография Владимира Смирнова

Фотография Алексея Головщикова

Рома благодарит пространство за пищу, посланную ему на обед, и принимается за еду. В столовую подтягиваются волонтёры в синих куртках. Ключевая акция «360 минут» закончилась. Люди в 200 точках вокруг Байкала греются в тёплых столовых и загружаются в автобусы. Более 100 КАМАЗов с мусором уже отъезжают на организованные свалки.