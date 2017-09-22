Тролли на воле

Дети, как правило, обожают ходить в супермаркеты, но, как правило, во «взрослых» магазинах редко проходят «детские» акции, обычно они рассчитаны только на родителей, типа «Купи три стиральных порошка по цене двух» или «Собери несколько чеков и выиграй набор посуды». Совсем другое дело — акция в «Пятёрочке»: за покупки там дарят настоящих троллей. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что это за акция, как в ней принять участие и что можно получить, впав в детство.

Каких только акций сейчас нет в магазинах: где-то предлагают просто приятно сэкономить на популярных товарах, где-то обещают серьёзные призы вроде автомобиля или поездки на море. Но все эти скидки и розыгрыши интересны, как правило, только взрослым. А вот персонаж из любимого мультфильма в подарок за каждый поход в магазин заинтересует самых маленьких покупателей.

Отличный повод превратить скучный поход за продуктами в весёлую семейную игру.

Мультфильм про симпатичных троллей с захватывающим сюжетом и запоминающимся саундтреком компания DreamWorks выпустила около года назад, и до сих пор мультик не теряет популярности среди детей и их родителей. Создатели уже готовятся снимать продолжение приключений Розочки и её друзей, поэтому для ожидающих сиквела маленьких фанатов, мечтающих собрать полную коллекцию героев мультфильма, сеть магазинов «Пятёрочка» и запустила акцию.

Для участия в акции достаточно сделать покупку на 555 рублей и получить в подарок одного из разноцветных троллей. При покупке некоторых товаров тролли полагаются и за меньшую сумму — например, достаточно купить всего одну зубную щётку или бутылочку шампуня, и сказочный герой в кармане. Какие именно товары участвуют в акции, можно узнать на сайте или в любом супермаркете сети (на товарах — специальные ценники с пометкой акции). Впрочем, если покупок вообще не планируется, а тролля очень хочется, его можно купить отдельно и собрать коллекцию из всех пятнадцати разноцветных «тролластиков».

«Тролластики» — это стильные и яркие фигурки, которые можно надевать на карандаш и использовать в качестве ластика. Очень полезный подарок к началу учебного года.

Дети обожают с ними играть, но это не возбраняется и взрослым, не чуждым детских интересов. В этой компании собрались самые разные персонажи — от мрачного Цветана и крутого приколиста Облачка до огромного Здоровяка и маленькой любительницы тяжёлого рока Крохи.

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Разместить компанию из всех пятнадцати троллей и устроить им вечеринку можно в специальном домике-пенале — его тоже можно купить. Для полного комплекта останется приобрести карточную игру «Тролли» и пригласить друзей, чтобы поиграть вместе. Больше идей для игр подкинет сайт — там можно посмотреть видео с любимыми персонажами, примереть образ тролля и на себя или сыграть в самые разные компьютерные игры, которых действуют эти существа.

Покупатели активно включились в игру сразу после старта акции. Пользователи соцсетей по хештегу #тролластики уже хвастаются полной коллекцией ластиков-троллей. Причём коллекционируют фигурки троллей, оказывается, не только дети, но и взрослые. И если юные инстаграмщики просто выкладывают в сеть крутые яркие «стёрки» в виде троллей, то взрослые сопровождают фото самоироничными комментариями.

Тем, кто ещё не начал собирать свою коллекцию троллей, стоит поторопиться: акция продлится до 10-го октября. Лучше поспешить, пока все тролли на воле.