 

Тролли на воле

 Как собрать коллекцию троллей, покупая продукты в супермаркете  22 сентября, 07:00

Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
подходящие темы
Тролли на воле
Иллюстрация Александра Прокоптителева

Дети, как правило, обожают ходить в супермаркеты, но, как правило, во «взрослых» магазинах редко проходят «детские» акции, обычно они рассчитаны только на родителей, типа «Купи три стиральных порошка по цене двух» или «Собери несколько чеков и выиграй набор посуды». Совсем другое дело — акция в «Пятёрочке»: за покупки там дарят настоящих троллей. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что это за акция, как в ней принять участие и что можно получить, впав в детство.

Каких только акций сейчас нет в магазинах: где-то предлагают просто приятно сэкономить на популярных товарах, где-то обещают серьёзные призы вроде автомобиля или поездки на море. Но все эти скидки и розыгрыши интересны, как правило, только взрослым. А вот персонаж из любимого мультфильма в подарок за каждый поход в магазин заинтересует самых маленьких покупателей.

Отличный повод превратить скучный поход за продуктами в весёлую семейную игру.

Мультфильм про симпатичных троллей с захватывающим сюжетом и запоминающимся саундтреком компания DreamWorks выпустила около года назад, и до сих пор мультик не теряет популярности среди детей и их родителей. Создатели уже готовятся снимать продолжение приключений Розочки и её друзей, поэтому для ожидающих сиквела маленьких фанатов, мечтающих собрать полную коллекцию героев мультфильма, сеть магазинов «Пятёрочка» и запустила акцию.

Для участия в акции достаточно сделать покупку на 555 рублей и получить в подарок одного из разноцветных троллей. При покупке некоторых товаров тролли полагаются и за меньшую сумму — например, достаточно купить всего одну зубную щётку или бутылочку шампуня, и сказочный герой в кармане. Какие именно товары участвуют в акции, можно узнать на сайте или в любом супермаркете сети (на товарах — специальные ценники с пометкой акции). Впрочем, если покупок вообще не планируется, а тролля очень хочется, его можно купить отдельно и собрать коллекцию из всех пятнадцати разноцветных «тролластиков».

«Тролластики» — это стильные и яркие фигурки, которые можно надевать на карандаш и использовать в качестве ластика. Очень полезный подарок к началу учебного года.

Дети обожают с ними играть, но это не возбраняется и взрослым, не чуждым детских интересов. В этой компании собрались самые разные персонажи — от мрачного Цветана и крутого приколиста Облачка до огромного Здоровяка и маленькой любительницы тяжёлого рока Крохи.

3,88 млн зрителей посмотрели фильм «Тролли» в России

Разместить компанию из всех пятнадцати троллей и устроить им вечеринку можно в специальном домике-пенале — его тоже можно купить. Для полного комплекта останется приобрести карточную игру «Тролли» и пригласить друзей, чтобы поиграть вместе. Больше идей для игр подкинет сайт — там можно посмотреть видео с любимыми персонажами, примереть образ тролля и на себя или сыграть в самые разные компьютерные игры, которых действуют эти существа.

Покупатели активно включились в игру сразу после старта акции. Пользователи соцсетей по хештегу #тролластики уже хвастаются полной коллекцией ластиков-троллей. Причём коллекционируют фигурки троллей, оказывается, не только дети, но и взрослые. И если юные инстаграмщики просто выкладывают в сеть крутые яркие «стёрки» в виде троллей, то взрослые сопровождают фото самоироничными комментариями.

Тем, кто ещё не начал собирать свою коллекцию троллей, стоит поторопиться: акция продлится до 10-го октября. Лучше поспешить, пока все тролли на воле.

ВКонтакте
G+
OK
  
публикации по теме
 20 сентября, 07:00 • интервью

Польские корни в сибирской земле

Семейная пара приехала из Польши в Сибирь пятнадцать лет назад и осталась жить. Супруги Сулковски рассказывают, за что полюбили Новосибирск

Здравствуйте, я ваш внук!

 19 сентября, 16:45 • колонка
Роман Арбитман
исследователь сериалов
И подлый, и трусливый, и хитрый, и коварный, и пронырливый, и скрытный, но такой кайфовый злодей Пит в колонке Романа Арбитмана.
 11 сентября, 12:16 • интервью

Вот тут открывается дыра. Это харизма

Директор благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксёнова — о стереотипах благотворительности, менеджменте и репутационных рисках
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 19 сентября, 18:35 • новость

СИБЭКО опубликовало график подключения отопления в Новосибирске

АО «Сибирская энергетическая компания» начало разворачивать системы отопления в Новосибирске; первыми тепло получат социальные объекты, 20 сентября начнётся подключение жилья.
 18 сентября, 13:38 • статья

Роскошная женщина всегда готова

Какая женщина настоящая, какая — успешная, а какая — роскошная? И что полезного может дать академия женского счастья?
присоединяйтесь!
    