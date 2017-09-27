 

«Мир» не во всём мире

 Шесть вопросов про российскую карту «Мир»  27 сентября, 10:39

Виктор Русских
журналист
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«Мир» не во всём мире
Иллюстрация Игоря Шерко

На прошлой неделе генеральный директор национальной платёжной системы Владимир Комлев выступил на Международной конференции по развитию карточных сервисов в Лондоне. Его выступление было посвящено картам «Мир», которые находились в центре внимания общественности в начале года, а сейчас вроде как все к ним привыкли. Корреспондент Сиб.фм разбирается, насколько наш российский «Мир» вписался в мировой рынок.

Почему она появилась?

Национальная платёжная система была создана в России в ответ на санкции. Правительство посчитало угрозой ситуацию, при которой все расчёты и зарплатные средства большинства граждан проходят через международные платёжные системы — Visa и Master Card. Было решено создать свою, национальную карту, причём название ей придумывали всем миром, через конкурс, объявленный в апреле 2015 года в соцсетях.

История умалчивает, кто в итоге предложил «Мир», но всем понравилось.

И хотя международные платёжные системы по-прежнему в России действуют, все платежи — даже с участием Visa и Master Card — проходят теперь через национальную платёжную систему. В случае обострения политических отношений, которые могут привести к усилению санкций, даже при полном отказе к проведению платежей через международнуюсистему, денежные средства россиян при расчётах по картам останутся защищёнными.


Удобная, безопасная, своя — заявляет сайт карты «Мир»

Кто обязан иметь карту «Мир»?

Все работники бюджетной — опять же в интересах национальной безопасности — сферы, а также пенсионеры могут получать зарплаты и пенсии только на карту «Мир». Потом, конечно, они могут эти деньги или снимать, или переводить на другие личные карты. Но работодатель в лице государства больше не зачисляет денежные средства на карты международных систем.

Как работает карта «Мир»?

Практически так же, как любые международные карты.

Снять с неё деньги можно в любом банкомате, но не забывайте, что если вы пользуетесь банкоматом стороннего банка, а не того, где выпущена карта, с вас удержат процент.

Рассчитываться картой тоже можно в большинстве торговых сетей. И банки, и ритейлеры заинтересованы в удобстве своих клиентов, поэтому терминалы с возможностью принимать карты «Мир» активно устанавливаются везде. Пока ещё не все интернет-магазины присоединили «Мир» к своим платёжным системам, но работа в этом направлении тоже активно идёт. И если вы видите на сайте логотип российской карты — значит, на этой площадке карта принимается онлайн.

В чём её преимущества и недостатки?

Преимущества для обывателей, пожалуй, только в том, что карта «Мир» действует в Крыму.

Это единственная возможность провести безналичные оплаты на полуострове. Самый существенный недостаток: «Мир» не действует за рубежом. Возможно, после выступления Комлева в Лондоне что-то изменится, но пока ни одна страна мира не спешит к сотрудничеству с российской национальной платёжной системой.

Так всё-таки брать или не брать?

88% эмиссированных в России банковских карт — дебетовые

Если вы не находитесь на госслужбе и не путешествуете регулярно в Крым — большого смысла в карте нет. Но можно карту оформить, так сказать, «на всякий случай». Только помните, что её обслуживание достаточно дорогое. Первый год тариф составляет 750 рублей, следующие — 450. Это практически стоимость обслуживания классических карт международных платёжных систем.

Где и как можно оформить карту «Мир»?

Сегодня выпущено уже порядка 19 миллионов карт «Мир», их эмиссией занимаются 127 банков. Наверняка хотя бы один из них вы найдёте в своём городе. Достаточно обратиться в любое отделение банка, написать заявление и оформить договор на выпуск карты «Мир». Годовое обслуживание будет списано банком с первой суммы, которая поступит на счёт карты. Все онлайн услуги банка — оповещение об операциях через смс, интернет-банкинг — доступны для владельцев «Мира» наравне с другими клиентам банка. Но внимательно читайте договор: в некоторых банках за услуги мобильного банка взимается дополнительная плата.

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