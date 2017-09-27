Отставка Толоконского: как это было

С 24 по 27 сентября СМИ пристально следили за приближением новости об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Корреспондент Сиб.фм выстроил события в хронологическом порядке.

Операция по снятию Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края проходила не то чтобы под завесой строжайшей секретности, но как минимум в режиме совершенно необъяснимой конспирации. До сих пор не понятно: в связи с чем эта отставка произошла, когда конкретно в Кремле приняли такое решение и что думает по этому поводу сам Виктор Александрович.

24 сентября, 21:00.

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Впервые об уходе Толоконского с поста главы региона как о свершившемся факте заговорили 24 сентября — источники в администрации края утверждали, что за несколько дней до этого губернатор внепланово встретился с Путиным и тот внезапно предложил ему покинуть хлебную должность «по собственному желанию». Информация об этом всколыхнула соцсети и прессу, однако официального подтверждения не получала в течение последующих трёх суток.

25 сентября, 11:58.

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Утренний «КоммерсантЪ» извещает страну, со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, что в самое ближайшее время руководителей лишатся Новосибирская и Омская области, а также Красноярский и Алтайский края. Ещё шесть отставок, по сведениям издания, могут произойти в Ивановской, Самарской, Нижегородской и Мурманской областях, в Ненецком автономном округе и в каком-то из регионов Северного Кавказа.

Можно отметить, что в примерный список кандидатов на вылет вошли в основном

наиболее пожилые назначенцы.



С должности начальника отдела новосибирской областной плановой комиссии началась политическая карьера Толоконского

Наподобие одиозного Николая Меркушкина из Самарской области (66 лет) или Валерия Шанцева (70 лет) — былого сподвижника Юрия Лужкова, просидевшего последние 12 лет в кресле губернатора Нижегородской области.

И всё-таки отставку Виктора Толоконского (64 года) досужие аналитики всерьёз не прогнозировали: до окончания срока полномочий ровно два года, на носу такое авральное событие как красноярская Универсиада-2019, да и непрямые выборы мэра Красноярска должны состояться вот-вот. А с ними всё совсем не так гладко — ставленника единороссов Эдхама Акбулатова вполне могут «прокатить» мимо кресла оппозиционно настроенные депутаты горсовета, которым предстоит его утверждать.

Как же можно менять коней на такой переправе?

25 сентября, 15:05.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Толоконского не подтвердила данные об отставке

Пресс-служба Толоконского упорно утверждала, что никаких оснований предполагать скорую отставку нет, всё это слухи и «вбросы», руководитель аппарата губернатора Сергей Пономаренко даже распекал журналистов за то, что те не занимаются фактчекингом. В уход Толоконского действительно верилось с трудом: ещё 16 сентября он как в старые добрые годы пел шансон на празднике в честь 80-летния Новосибирской области и тут вдруг такая высочайшая немилость?

25 сентября, 23:04.

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Однако реальную плоть слухи стали обретать сразу же, как только громом среди ясного неба разразилась отставка Меркушкина, отправленного на сомнительную ниву общения с конгрессом фино-угорских народов. Вслед за тем «по собственному желанию» на покой ушёл и Шанцев. Обоих Кремль заменил так называемыми молодыми технократами — не известными широкой публике и похожими друг на друга как две капли воды Азаровым и Никитиным.

26 сентября, 14:08. Новосибирский губернатор пожаловался на негативное влияние слухов о его отставке

Решительные ходы кремлёвской администрации вызвали смятение не только в Красноярском крае, но и в соседней Новосибирской области — губернатор Владимир Городецкий, общаясь с журналистами, признаётся, что слухи о его отставке мешают ему работать.

В это время красноярские журналисты, отринув последние сомнения, уже бросились караулить Толоконского у ворот его пригородной резиденции «Сосны» — видимо, чтобы заснять, как губернатор будет паковать чемоданы и вместе с семьёй поедет на такси к железнодорожному вокзалу. Заснять ничего не удалось, однако выяснилось, что свою поездку в Китай губернатор отменил, традиционное понедельничное заседение правительства перенёс не неопределённый срок, немножко приболел («что-то с сердцем» — анонимно сообщали осведомлённые работники администрации) и вообще занят делами.

В довершение всего сообщалось, что ни в какую Москву глава региона давным давно не летал и Путина там не видел.

26 сентября, 16:38.

Слухи об уходе Толоконского вызвали спешный ремонт в здании красноярского правительства

63,28% голоса набрал Виктор Толоконский на выборах в 2014 году, после чего и стал губернатором Красноярского края

Отчаявшись выловить где-либо живого Толоконского, который мог бы сам объяснить, что с ним происходит, журналисты бросились выцарапывать хоть какую-то информацию у чиновников краевого правительства. Те по-прежнему держались как пойманная фашистами диверсантка Зоя Космодемьянская, но главное скрыть не смогли — в губернаторском крыле ни с того ни с сего начался экстренный косметический ремонт. Можно представить себе то озарение, которое испытал журналист, первым догадавшийся сопоставить слухи об отставке Толоконского и штукатурные работы в коридорах власти! К тому же вдруг оказалось, что начался ремонт примерно в тот же день, когда состоялась предполагаемая историческая (теперь уже да) встреча двух сверстников — ВАТа и ВВП. Смущало только то, что на кабинете Толоконского всё ещё золотилась табличка с его фамилией.

26 сентября, 21:17.

СМИ назвали основных претендентов на смену красноярскому губернатору Виктору Толоконскому

Федеральные СМИ публикуют исчерпывающий список возможных преемников ещё не ушедшего губернатора. Среди них бывший мэр Норильска, бывший командир краевого СОБРа, бывший вице-губернатор.

Наиболее вероятной названа кандидатура действующего главы Федерального агентства научных организаций и бывшего главы краевого минфина Михаила Котюкова.

Преемник подходит по всем приметам — 40 лет, технократ и «ноунэйм» для широких народных масс.

27 сентября, 10:53.

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

27 сентября бурю и натиск прессы, почуявшей добычу, уже было не остановить — на сайтах информагентств, газет и телеканалов запестрели заголовки о том, что губернатор уже уехал, что его видели вчера то ли в Москве, то ли в Новосибирске, что преемник Толоконского уже назначен и вот-вот уже сойдёт с трапа самолета в аэропорту Емельяново. Паника перекинулась на невозмутимые до того ряды краевых чиновников, которые с утра бросились искать портреты ещё не назначенного нового губернатора.

27 сентября, 14:35.

Губернатор Красноярского края Толоконский объявил о своей отставке

В такой ситуации таиться дальше смысла уже не было, но всё же о своей отставке Виктор Толоконский решился объявить

только за закрытыми дверями.

К 14:00 в самый вместительный и торжественный зал краевого правительства согнали пул наиболее доверенных министров, которым, надо полагать, губернатор признался, что устал и уходит. С прессой отставник общаться не стал, молча сбежав от неё в отремонтированное для нового ставленника крыло.