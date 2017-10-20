Ассортимент местных производителей

На Западе уже довольно давно существует традиция покупать продукты местных производителей. Люди с удовольствием приобретают молоко, мясо или фрукты и овощи, заботливо выращенные в их же собственном регионе. Как правило, такие продукты экологически чистые, свежие, к тому же их качество достаточно просто проконтролировать, узнав, что за фермер сделал конкретную партию. Постепенно и в России оценили такой подход. Торговая сеть «Пятёрочка», в магазинах которой всегда можно найти разнообразный ассортимент новосибирских товаров, одна из первых поняла, что клиенту необходима продукция местных предпринимателей. Каких — разобрался корреспондент Сиб.фм.

Молочная продукция — одна из самых любимых и востребованных у людей. Хорошо известно, что приходя в магазин, покупатель чаще всего остановится на товарах, изготовленных в известных ему районах. Это вполне объяснимо, ведь все знают, где находится, к примеру, Ордынский или Барабинский район, с их плодородными полями. Многие жители по дороге на дачу часто проезжают мимо этих мест и, видя животных, поедающих сочную траву, понимают, что продукты получатся экологически чистыми и натуральными.

3000 тонн сливочного масла ежегодно производят молочные комбинаты «Zorka»

Магазины «Пятёрочка» могут предложить молочные товары на любой вкус. Например, давно завоевавшая доверие потребителей марка «Ирмень» представлена как узнаваемыми бело-красными пакетами молока в картонных тетрапаках, так и сметаной различной жирности, йогуртами и сладкими творожками. Сравнительно новый производитель «Zorka» из города Купино уже порадовал покупателей вкусным молоком и актуальным почти для любого блюда адыгейским сыром.

Не менее любимы населением продукты компании «Молочная азбука» из Барабинска.



Более 9 000 магазинов по всей России входит в торговую сеть «Пятёрочка»

Доступные цены и хорошее качество сделали отборное молоко и кефир одними из самых востребованных в магазинах «Пятёрочка».

Многие местные производители быстро поняли всю выгоду от сотрудничества, которое предлагает им торговая сеть. Предприниматели не опасаются «затеряться» среди более крупных и успешных коллег в сфере торговли, ведь их товары выделены специальным стоппером. Компания «Молочная азбука», подписав договор сотрудничества, за один год заметно увеличила объёмы продаж.

Кроме того, чтобы наращивать долю локальной продукции в магазинах Сибирского федерального округа, в октябре в Новосибирске был официально введён в строй первый распределительный центр торговой сети. Новый логистический комплекс позволит также сократить сроки доставки товаров, в том числе и скоропортящихся.

— Для того чтобы «Пятёрочка» смогла на деле стать брендом № 1 для покупателей, нам необходимо учитывать их локальные привычки и вкусы. Мы, наконец, можем предложить поставщикам Сибири такую логистическую точку, которая позволит распространить их ассортимент по другим регионам нашего присутствия. В первую очередь это касается молочной и мясной продукции, — отметила генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова.

Мясная продукция местных фермеров также предложена клиентам в широком ассортименте.

Благодаря продуманной логистике сети предприниматели привозят свежие мясные продукты, ведь теперь они имеют возможность настроить частоту поставок под покупательский спрос.

В России мясные блюда употребляют круглый год, ведь именно в мясе находятся необходимые питательные вещества, которые дают силу и необходимые организму микроэлементы.

Пожалуй, самый универсальный мясной товар — докторская колбаса, которая отлично подходит под любой гарнир.



Докторскую колбасу разработали в 1936 году для диетического питания больных

А кто не делал бутерброды с докторской колбасой, отправляясь в поход или просто дополняя праздничный стол? В «Пятёрочке» выбор докторской колбасы достаточно большой. Здесь можно приобрести как небольшой аккуратный батончик той самой «Докторской», так и большой батон, рассчитанный на большую семью.

Не меньшей популярностью пользуются «Большие сосиски», название которых говорит само за себя. В ассортименте магазина присутствуют даже сосиски для детей «Колобас-Балабас». На полках легко отыскать такие интересные, нечасто встречающие продукты, как «Колбаски шашлычные», «Мясной орех» и «Чахохбили».

Интересно, что руководство сети весьма заинтересовано в том, чтобы постоянно вводить в свой ассортимент новинки, которые бы отличались как уникальным составом, так и оригинальной упаковкой. На сегодняшний день с «Пятёрочкой» сотрудничают 130 сибирских производителей, 50 из них находятся в Новосибирской области, более 30 — в Омской, более 40 поставщиков в общем дают Кемеровская область и Алтайский край. За счёт больших объёмов закупок федеральный ритейлер смог добиться справедливой стоимости товаров, что сделало их очень привлекательными для покупателей. Гибкое ценообразование привело даже к тому, что в последний летний месяц продуктовая корзина подешевела на 5,6 %, сохранив часть бюджета многих семей.

В общем, выгодно приобрести в любое время года родные, местные продукты в сети универсамов «Пятёрочка» теперь возможно.