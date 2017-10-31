Только чёрному коту и Хеллоуин

Тыква, остроконечная шляпа и чёрная кошка — этот зрительный ряд является одним из самых узнаваемых в современной массовой культуре. Традиционный праздник древних кельтов глобализация давно вынесла за географические рамки: теперь он по всему миру становится поводом для тематических киносеансов, вечеринок и фотосессий. Однако в России Хеллоуин не любят по ряду причин люди самых разных взглядов: православные священники, чиновники, учителя и даже защитники животных. В причинах острой нелюбви к празднику последних разбирался корреспондент Сиб.фм.

Три, четыре, пять — я иду искать

Приюты для бездомных животных призывают людей не отдавать «в добрые руки» чёрных кошек и собак в канун Хеллоуина. Предупреждения можно увидеть практически в любом зоозащитном сообществе в соцсетях или на форумах.

«Друзья, пристраивая чёрных щенков и котиков, проверьте человека 100 раз! А лучше воздержитесь от пристройства до 10 ноября!

Начало октября, но уже многие сатанисты начинают подыскивать себе животных для обрядов! Приближается сатанинский праздник Хеллоуин.



Светильник Джека — главный атрибут Хеллоуина

На всякий случай не отдавайте чёрных кошек и собак в эти дни! Зоозащитники, волонтёры, кураторы и просто добрые люди, которые по каким-либо причинам пристраивают животных! Животных жгут, рубят, пытают, пускают кровь, убивают!» — такое сообщение ходит по сети в 2017 году.

Текст взят из сообщества «Всероссийская акция „Закон нужен сейчас“» в соцсети «ВКонтакте», однако он разошёлся по многим зоозащитным группам России и стран ближнего зарубежья. Некоторые пользователи распространили сообщения с этим текстом в сообществах типа «Подслушано», «Типичный (название населённого пункта)» и так далее. Но есть ли реальная подоплёка у этих панических настроений?

Фотография Алексея Танюшина

Волонтёры многих новосибирских приютов для бездомных животных хотя бы по одному разу сталкивались с подозрительными звонками накануне 31 октября.

Одна из основателей Первого городского приюта Татьяна Палкина пояснила, что ещё тридцать лет назад её предупреждали о том, что чисто чёрных кошек с ярко-оранжевыми или жёлтыми глазами берут для «магических ритуалов».

— Бывало, звонили перед Хеллоуином. Я, например, даже исключила из пиара чёрных в этом году. В любое время года, если звонят по чёрному, говорю на всякий случай, что есть белое пятнышко. Мало ли для чего им требуется.

Например, одна женщина рассказывала, что ей посоветовали колдунью, которая из ребёнка-инвалида с ДЦП изгонит дьявола с помощью чёрной кошки.

Что уж она будет делать с кошкой — не знаю, — вспоминает Татьяна Палкина.

Руководитель новосибирского приюта для животных «Дари добро» Оксана Маслова рассказала историю котёнка по имени Джек. Пенсионерки, которые кормили его около подвального окошка, сообщили, что накануне 31 октября 2016 года он пропал на три дня. А 1 ноября вернулся, истекающий кровью, — его правая передняя лапа была отрублена. Правда, для Джека эта история закончилась хорошо, на данный момент он — счастливый домашний кот, пусть и трёхногий.

Фотография Ильнара Салахиева

Владелица гостиницы для кошек Наталья Степанова упомянула случай, который произошёл совсем недавно, в двадцатых числах октября 2017 года.



В Японии считают, что если чёрная кошка чихнула — надо с ней поздороваться. Тогда не будут болеть зубы

— У меня на передержке живет чёрная кошка по имени Печенька, на днях со мной связалась её куратор:

— Наташ, мне сейчас девушка звонила, хочет взять Печеньку, вроде милая, хорошая.

— Взять или познакомиться?

— Взять.

— Говорила с ней?

— Ну... только договорились, что позвоню тебе и спрошу, когда приехать можно.

— Ты ей перезвони, спроси, были ли у неё кошки до этого, что с ними стало, чем кормила и так далее, так сразу не отдавай.

Спустя какое-то время куратор Печеньки написал Наталье сообщение: «Странно, я ей звоню — всё время занято, а потом она берёт трубку и говорит: „Подъезжаем уже“. Я говорю: „То есть подъезжаете?“ А она за кошками. Адрес-то я ей не давала. Перепутала, значит, уже у кого-то другого берёт».

— Я сразу заподозрила неладное, зачем ей столько чёрных кошек накануне Хеллоуина? — говорит Наталья.

После разговора зоозащитница нашла в соцсетях страничку звонившей, эта находка только усилила подозрение: у девушки в альбоме была картинка с распятой на пентаграмме кошкой, цитаты на латыни про дьявола и прочий сомнительный контент.

Ещё одну историю рассказала зоозащитница Вероника Панкратова. Она нашла хозяйку для чёрной кошки по имени Нора. Первое время волонтёры созваниваются с людьми, взявшими животное, однако новоявленная владелица неожиданно «пропала». Зоозащитники решили приехать по адресу проживания, хозяйка открыла дверь не сразу. После многочисленных звонков девушка вышла встретить гостей в чёрном одеянии, с готическим макияжем; от ответов на прямые вопросы она уклонилась.

Кошку волонтёры нашли в квартире, немного похудевшую и напуганную. Мисок и лотка в новом жилище Норы обнаружено не было.

Зоозащитники забрали животное назад под свою опеку.

Фотография Виктора Боровских



В российской научной литературе сатанизм относится к числу «радикально агрессивных» религиозных учений, а также к субкультурам, «миропонимание которых основано на смерти»

Конечно, все эти истории выглядят однозначно только для предвзятого взгляда. Прямых доказательств того, что в каждом конкретном случае речь шла об оккультных ритуалах, нет. Я связалась с «подозреваемыми» и предложила им чёрных кошек. Героиня, фигурирующая в истории Печеньки, поблагодарила и кратко сообщила, что «уже взяла серую кошечку». Бывшая хозяйка Норы охотно согласилась забрать чёрного котёнка с ярко-оранжевыми глазами, но после предложения заполнить анкету будущего владельца перестала выходить на связь.

Тогда в качестве эксперимента я разместила на «Авито» объявление о поиске дома для чёрных котят из реального приюта. Шквала звонков не было: их оказалось всего два. По первому звонку удалось найти дом для одного из котят, приехали парень с девушкой — молодая семья, после собеседования владелец приюта не нашёл повода для отказа. Второй звонок оказался ближе к сути, по голосу — совсем молодой человек.

Он искал чисто чёрного кота. После ответа, что чёрные кончились, но есть чёрно-белый, повесил трубку.

Но это ничего не доказывает.

Сатанисты ни при чём?

Зоозащитники единогласно обвиняют сатанистов во всех странных смертях кошек и собак в канун Хеллоуина. Однако, в отличие от догхантеров, сатанисты не признают за собой убийств животных и называют тех, кто издевается над братьями нашими меньшими, самозванцами и живодёрами.

Блогер Александр Грех, именующий себя последователем Сатанизма ЛаВея, написал статью с провокационным заголовком «Сатанизм. Как правильно убивать кошек».

«Вандализм кладбищ, ритуальные убийства людей, похищения младенцев и тому подобное — не являются элементом практики сатанизма и не имеют к нему никакого отношения.

Более того, Церковь Сатаны настаивает на легальной активности всех своих членов и незамедлительно лишает членства тех, кто замечен в совершении преступной деятельности», — пишет блогер в своём «Живом журнале».

Он уверен, что виновниками такой репутации сатанистов являются «церковники» или журналисты, гоняющиеся за сенсациями.

«На самом же деле ребята, убивающие кошек и собак на кладбищах, являются ни кем иным, как дьяволопоклонниками, псевдосатанистами», — уверен Александр Грех.

Администратор самого крупного открытого сообщества сатанистов в соцсети «ВКонтакте» Руслан Гарипов согласен с этой позицией.

— Такие действия совершают только живодёры, прикрываясь чем угодно. В традициях классического Сатанизма и Прогрессивного Сатанизма такого нет, а все ритуалы в жертве не нуждаются. Обряды с жертвоприношением есть в традиции Вуду, но там используются чёрные петухи. А близящийся праздник Самайн или Самхейн, он же Хеллоуин — мирный праздник, — уверен Гарипов.

Слоёный пирог культуры

Кандидат философских наук Клара Давыдова до 2016 года вела курс культурологии и религиоведения в Новосибирском государственном педагогическом университете. Она сомневается в существовании сатанизма как реального движения и предполагает, что «сатанизм — это мифологема о противнике бога, характерная для монотеистических религий». А то, что называют «сатанизмом» сами сатанисты — совокупность мировоззрений молодых людей, склонных к негативизму и эпатажу.

— Можно предположить с позиции психологии, что увлечение сатанизмом — это одна из форм негативизма как модели поведения, образа жизни личности.

Негативист, который чувствует себя не таким, как все, идентифицирует себя как сторонника всего «этого».

Вокруг него может образоваться какая-то группа, человека два-три. И даже могут быть какие-то игры, предписанные прочитанным или услышанным. Том Сойер играл в Робина Гуда по книжкам, сатанист руководствуется другими текстами: Гоголь, Кроули, Ла Вей, книги по магии (их сегодня можно купить), телеканалы с мистическими программами, — в общем, всё те же «страшилки», часто уже в современной терминологии. И нередко чёрная кошка выступает в них как атрибут «тёмной стороны». Со временем эта группа может распасться, а вот если лидер задерживается в «этом», то с ним должны работать уже специалисты узкого профиля, — рассуждает Клара Давыдова.

Фотография Сергея Мордвинова



The Church of Satan — первая официально зарегистрированная организация, заявившая о сатанизме в качестве своей идеологии

Мифология сатанизма обнаруживается как уже сложившаяся в патристике, если речь идёт о католиках, или в авторитетных трудах отцов церкви, если мы говорим о православии, объясняет культуролог.

— Концепция дьявола как противника бога есть в текстах Нового Завета, то есть это I век. В Ветхом Завете не фигурирует образ сатаны как противника бога. Если вы найдёте в третьей главе Бытия слово «сатана» или там «дьявол, который искусил Еву», то это уже концептуальный перевод. В Ветхом Завете я встретила упоминание сатаны в книге Иова, книга достаточно древняя. «И был день, когда пришли сыны Божьи (ангелы) предстать пред Господом, и пришёл меж ними и сатан», — объяснила эксперт.

Вообще при чём тут сатанисты, если речь идёт про Хеллоуин, удивляется она. Чтобы понять, о чём этот праздник, нужно обратиться к его истории. Ночь с 31 октября на 1 ноября разные народы почитали как время перехода от лета к зиме. В культуре древних кельтов, населявших территорию Ирландии и Шотландии, эта ночь почиталась как Самайн. Праздник носил сельскохозяйственный и сезонный характер: в этот день делили урожай и решали, какая часть скота будет зимовать, а какая будет зарезана на мясо.

Самайн, кстати, предполагал жертвоприношения: духам доставалась первая часть плоти, крови и костей заколотого скота.

Позже язычество по всей Европе сменяется христианством, на смену Самайну приходит католический День всех святых, происходит совмещение двух праздников. Примерно в XVI веке сложилась традиция надевать маски и ходить по домам выпрашивать сладости. Обычай облачаться в «страшные» карнавальные костюмы и носить с собой «фонарь Джека» появился значительно позже — на рубеже XX века.

— Здесь идёт наложение мифологических пластов, — комментирует Клара Давыдова.

Культура — как сельдь под шубой: есть множество слоёв, которые пропитывают друг друга.

Карнавальность не чужда и русской культуре, уверяет Клара Давыдова, и предлагает обратить внимание на три самых известных праздника, в основе которых лежит инсценировка борьбы добра и зла.

— Если вы покопаете, скажем, рождественские календарные традиции, то там идёт нашествие всякой чертовщины и борьба с ней, колядование, то есть карнавал сплошной. Перед Рождеством тёмные силы терпят поражение, а накануне Ивана Купала — светлые. Масленица — это тоже перелом, подготовка к посту. Всего их четыре — этих переломных момента: два солнцеворота и два солнцестояния, — отмечает эксперт.

Таким образом, становится понятно, что карнавальные гуляния, связанные с чередованием времён года, свойственны всем культурам, а Хеллоуин берёт начало из традиционного праздника урожая древних кельтов.

Кот Джек, фотография Оксаны Масловой

Право на жестокость

Недоверие зоозащитников к Хеллоуину имеет иную природу, чем страх перед иррациональным. Истории про кровавые ритуалы, совершаемые над чёрными кошками и собаками, — в большинстве случаев не что иное, чем городская легенда. А легенды, как известно, романтизируют реальность. Истинная причина кроется в незащищённости братьев наших меньших перед жестокостью человека. «Хабаровские живодёрки» убивали животных не только одну ночь в году, так же, как и догхантеры.

В основе всего лежат отсутствие в России действующего законодательства, предусматривающего ответственность за жестокое обращение с животными, и отождествление домашних животных с неодушевлёнными предметами, игрушками или инструментами — в зависимости от потребностей. Не исключено, что молодые люди действительно могли поймать или взять по объявлению чёрную кошку и ради развлечения отрезать ей лапу. А мифологема «сатанизма» развязывает им руки и даёт бесконечное право на жестокость.

P. S. Когда я закончила работу над статьёй, зоозащитники скинули мне переписку с девушкой, которая хотела взять кошку Печеньку. Она поделилась с ними фотографиями серого котёнка, о котором сказала по телефону.