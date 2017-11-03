Пусть баланду поест

Работники группы компаний ПТК-30 не раз выражали протесты против задержки зарплаты, взбираясь на стрелы кранов, которые находились на стройках. В начале недели директора группы компаний Антона Коновалова задержали на два месяца, но, по имеющимся данным, это не связано с забастовками. Многим рабочим всё ещё не выплачены деньги. Основатель ГК Владимир Коновалов пообещал погасить задолженность до конца ноября. Корреспондент Сиб.фм поговорил с двумя сотрудниками предприятия о том, с чего начались «восхождения», как реагировали на них спасатели и полиция, и что они намерены делать дальше.

По словам работников группы компаний ПТК-30, в сентябре было заморожено строительство последнего жилого комплекса «Времена года» на улице Зорге. Согласно информации на сайте, застройщиком является ООО «Авангардстрой». Ранее было остановлено строительство комплексов «Радуга», «Деловой квартал» и «Ваш выбор».



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Задержки зарплаты у сотрудников охраны начались осенью 2016 года, но люди работали, потому что надеялись на то, что это временные трудности. В мае 2017 СМИ начали писать о том, что работники строек забираются на краны и требуют деньги. В июле и августе к протестам подключились жёны работников строек. В октябре акции приобрели массовый характер, сообщения о строителях появлялись каждую неделю, люди начали собираться в группы и подниматься на краны.



Видео: Сибирское агентство новостей

54-летний Игорь Вакер называет себя и двух коллег идейными вдохновителями протестов работников. Сам он не забирался на краны из-за слабого здоровья, но обеспечивал информационную поддержку.

На встречу он пришёл в футболке с надписью «Затулинка — мои корни».

— С семи лет я живу на Затулинке и считаю её своей родиной, краем. Ну а по большому счёту — надоели иностранные надписи и реклама. Поэтому у меня «Затулинка» и на одежде, и на машине. Меня даже гаишники останавливают улыбаясь, — объясняет он.

Игорь перенёс операцию на глазу — врачи запретили ему перенапрягаться. Работать на стройку он пошёл скорее от скуки и нежелания сидеть дома. Тем более что находилась она напротив его дома. Официально устроился 11 июля 2016 года. При поступлении на работу ему сразу сказали, что меньшую часть денег — около 2,5 тысячи рублей — будут переводить на карту, а большую выдавать наличными. Этого никак не объяснили. По словам Игоря, он не знал, что это может быть связано с «чёрной» зарплатой. Платили 1,1 тысячи рублей за смену и премию 1,5 тысячи. В октябре начались задержки с выплатой денег, которые выдавали на руки. В апреле сотрудники охраны хотели начать сидячую забастовку.

— Я решил сплотить все объекты охраны ПТК, говорю: «Давайте сидячую забастовку сделаем. В будке закроемся. А мужики кричали, что надо бросать работу: сидячая ничего не даст. Я решил не идти против народа и согласился. Но в апреле директор ООО «Бастион», которое является дочерним предприятием ПТК-30, Чуканов, частично выплатил деньги.

Он сказал, мол, всё будет хорошо. Но в мае нам снова ничего не дали. А после забастовки нас, как самых буйных, и уволили.



30 октября суд арестовал гендиректора ПТК-30 Антона Коновалова, которого задержали во время получения 1,5 млн рублей от дольщика

Как поёт Высоцкий, «настоящих мужиков мало». Меня, Костю с Дуси Ковальчук и Володю с Волховской. Вот мы три зачинщика, если можно так сказать. Мы не хотели крови, пошли как бы мирным путём. Так же это было у рабочих. И в мае на Волховской первым залез Серёга на кран, — рассказывает Игорь Вакер.

23 мая 2017 года Игоря и его бастовавших коллег уволили. Зарплату он не получил, работодатель остался должен ему около 15 тысяч рублей. Официального объяснения задержек никто не давал. Тогда Игорь с двумя уволенными коллегами написали заявление в прокуратуру. Там посоветовали обратиться в отдел охраны труда, где их отправили в суд. Куда они не стали обращаться, понимая, что, не имея на руках документов о «чёрной» зарплате, они не смогут ничего доказать. Также они отправляли заказные письма с претензиями в ООО «Бастион», ответа за ними не последовало, хотя уведомление о получении пришло.

Охранники не привлекали рабочих к своим забастовкам: те тоже не получали зарплату, поэтому решили протестовать по-своему — лезть на краны. По словам Игоря Вакера, больше половины таких «восхождений» оставались за пределами внимания СМИ и соцсетей. Приезжало начальство, которое уговаривало людей никуда не сообщать и урегулировать вопрос с задержкой зарплаты мирно.

— Да мы даже о половине тех, кто залезал, не рассказали.

Многие восходили, прилетало начальство и говорило: «Вы только никуда не звоните!», и привозили деньги. Но всё равно обманывали.

832,5 тысячи рублей налогов задолжало АО «Жилищный комплекс на Минина», 60,67 % которого принадлежат Владимиру Коновалову и 9,2 % — его сыну Антону, на конец июля 2017 года

Например, 150 тысяч должны: 100 привезут, он спустится, а 50 якобы в офисе дают. Но никто ничего не давал. Был случай, когда к нам на Зорге приехал парняга с другого объекта и залез. Ему должны были где-то около 120 тысяч рублей. Вот ему сотку привезли, а двадцатку закроили. Потом мы начали постоянно держать связь между стройками: если кто-то попадался на кране, то мы трубили об этом во все инстанции, чтобы это им с рук не сошло. Когда мы подняли волну, народ понял, что обещания эти ничего не стоят, и перестал верить. Как сказал Аль Капоне, кто слишком много обещает, тот обязательно предаст. Хотя в самом начале, когда я подходил к работягам и просил не скрывать эти восхождения, все боялись увольнения и того, что им совсем ничего не заплатят. А сейчас никто не боится — все лезут толпами, — считает Игорь Вакер.

26 октября в офис компании на улице Максима Горького приехали следователи вместе с Антоном Коноваловым — сыном основателя ПТК-30 Владимира Коновалова. Предположительно его задержание связано с жилым комплексом «Радуга» в Новосибирске. Якобы кто-то из дольщиков пришёл в офис компании и заявил о желании продать квартиру. Ему ответили, что у него нет права собственности на жильё, но его можно получить, перекупив у компании. Сперва была озвучена сумма в 600 тысяч рублей, позже она увеличилась до 1,6 млн рублей. Дольщик не согласился и обратился в правоохранительные органы. 30 октября суд заключил Коновалова под стражу на два месяца. Его подозревают в преступлении по части 8 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

— Мы с мужиками порешали: пускай хоть мы денег не увидим, а он баланду поест.

Что деньги не увидим, мы уже это давно поняли, так хоть крови попьём. Говорят, что даже замдиректора ООО «Бастион» Чуканова — Сергей Викторович Кириченко — уволился, ему контора осталась должна где-то 100 тысяч. И он теперь в наших рядах, так скажем. Вот последний раз, когда я фотографировал восхождение у себя на объекте, ко мне девушка подошла. Она купила квартиру там. Я говорю: «Мне вас очень, очень жалко. 15 тысяч я подарю им, но мозг выклюю. Но ваши 1,5 млн...» 31 октября люди снова поехали писать увольнительные, им сказали, что дадут расчёт. Но никакого расчёта нет, и офис полупустой, — уточняет Игорь Вакер.

Другими методами боролся Алексей Батенёв, который поднимался на кран, не боясь темноты, ветра и высоты. Ему 32 года, четыре месяца назад у него родился ребёнок, поэтому жена пока не работает. Также у него есть дочь от первого брака. До работы в ПТК-30 Алексей был охранником. Летом 2016 года решил пойти на стройку бетонщиком — платили больше. Его сразу предупредили о двухмесячных задержках зарплаты, но сказали, что это нормально и волноваться не о чем — потом выплатят сразу и много.



157 тысяч рублей долга заплатила «ПТК-30» работнику, забравшемуся на кран 20 июля 2017 года

С января по март 2017 года платить перестали совсем. Выдачу зарплаты возобновили только в апреле, но в июле выплаты снова прекратились. Он так же получал деньги на карту и наличными. Около 08:00 25 октября Алексей приехал на стройку жилого комплекса «Радуга» на улице Волховской. Конечно же, он не планировал прыгать оттуда или как-то себе навредить, но эти действия казались «рабочим вариантом», который поможет получить деньги. На тот момент ему должны были около 130 тысяч рублей.

— Нас должно было быть там пять человек на разных объектах. Вечером договаривались на один залезть, я с утра приехал, а они на Зорге залезли вчетвером. У меня выхода не было, пришлось на Волховскую одному лезть. Позвонил прорабу. Говорю: «Расскажи там начальникам, что я залез на кран, требую денег, не слезу, пока не получу их». Охранник пришёл и убедился, что я сижу. Приехали какие-то люди на джипике, давай орать, ругаться матом: слазь, мол, краном ошибся. Я говорю: «Никаким краном не ошибся». Они вызвали полицию, — вспоминает Алексей Батенёв.

Потом приехала полиция,

но Алексей не слез.

Далее — скорая.

— Потом оказалось, что приезжал заместитель или главный инженер —Александр Иванович Коновалов, только я свысока не понял, что это он был. После этого приехали спасатели. Они просидели со мной около часа, разговаривали. Когда только залезли ко мне, боялись, что кран упадёт. Я говорю, что нет, а сам думаю: ой-ой! — восклицает Алексей.

Он поднялся на уровень 12 этажа. В тот день был сильный ветер, поэтому кран сильно качался. Спасатели дозвонились руководству, им сказали, что рабочие на Зорге получили деньги и спустились с крана. Но Алексей не поверил и позвонил: они сказали, что ничего не получили, сидят на кране. Слез после уговоров спасателей, внизу его уже ждали полицейские и психиатр. Последний задавал стандартные вопросы: хотел покончить с собой и были ли мысли о суициде?

— А я не хотел с собой что-то делать, только угрожал, хотел привлечь внимание общественности. Не знаю, получилось или нет. Но в Ленинском районе это была первая такая выходка, и полиция восприняла меня всерьёз. Потом мне в отделе полиции так и сказали.

«Звонят и говорят, что какой-то сумасшедший залез на кран, обещает спрыгнуть. Психиатра вызвали, хотели в лечебницу отправить».

А потом приехали, посмотрели — человек адекватный, — поясняет Батенёв.

После психиатра был следственный комитет, допрос. А потом и полиция — сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, немного посмеялись над Алексеем, но без зла. Они рассказали, что многие из них в первый раз за свою службу столкнулись с подобным случаем. Однако всё же арестовали его на четыре часа. Он слышал, как полицейские разговаривали с коллегами из Кировского района: «Мы своего сняли. А у вас как грачи, каждый день туда лазят». На него составили протокол по статье 19.1 КоАП («Самоуправство»). Наказание по ней — штраф от 100 до 300 рублей.



С 1998 года ПТК-30 сдало в эксплуатацию 12 объектов

На следующий день к 11: 00 Алексей пошёл в офис компании, где уже было около 20 человек со стройки и с базы стройматериалов. Около 17:00 людей по одному начали вызывать в бухгалтерию, Алексею выплатили около половины долга, в том числе моральную компенсацию, и попросили подписать соглашение.

— Там был второй пункт, но он написан сложным юридическим языком, я так и не понял, что это значит, но, кажется, так: работодатель, кроме компенсации и зарплаты, больше ничего мне не должен. Я подписал. Думаю, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, — объясняет Алексей Батенёв.

Он считает, что массовые протесты рабочих в сентябре и октябре начались после того, как группа строителей вернулась из Владивостока, куда их летом отправили на заработки и пообещали заплатить до отъезда и за работу там. Перед отъездом им заплатили. Когда рабочие приехали в другой город, деньги опять перестали поступать, а примерно через месяц они получили билеты на поезд. Тем, кто собирался остаться в Новосибирске, пообещали, что в скором времени возобновится строительство замороженных объектов, но этого тоже не случилось.

С зимы 2017 года Алексей начал подрабатывать охранником — зарплата меньше, но платят стабильно. Он предположил, что если бы залез на кран раньше, может, получил бы все деньги.

— У меня знакомый уволился, но деньги не получил. Он поднялся, приехало начальство. Попросили залезть в будку, где крановщик, спрятаться, чтобы шумиху не поднимать. А позже привезли деньги, не знаю — полностью или нет.

Ещё был случай, как сарафанное радио донесло, стропальщик как-то пришёл в офис компании, приложил нож к руке и стал требовать зарплату.

Ему и заплатили — отдали все деньги в кассе, — перечисляет другие случаи Алексей.

По последней информации, основатель группы компаний ПТК-30 Владимир Коновалов пообещал выплатить задолженность до конца ноября. Игорь Вакер считает: вероятность того, что работники получат свои деньги, крайне мала, но они не планируют сдаваться.

— Мы только хотим получить заработанное нами. Сейчас уже «восхождения» не действуют, поэтому что-то другое придумаем, пока не буду об этом распространяться. То есть мы уже не надеемся получить свои деньги, но крови попьём, — делится планами Игорь Вакер.