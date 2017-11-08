Свалиться в пучину ада

С 11 ноября в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» начнут показывать отреставрированную советскую классику. Показы пройдут в рамках проекта «Синематека». Кинообозреватель Сиб.фм рассказывает о проекте и признаётся в любви к легендарным фильмам, которые можно будет увидеть в Новосибирске в первозданном виде.

Всероссийский цикл кинопоказов и лекций «Синематека» недавно был запущен одним из старейших советских и российских журналов «Искусство кино». По словам организаторов, целью проекта является возвращение любителей авторского кинематографа к дискуссиям и просмотру в кинозале. Фильмы Андрея Тарковского «Сталкер» и «Зеркало», а также «Иди и смотри» Элема Климова в Новосибирске будут сопровождаться видеолекциями главного редактора журнала «Искусство кино», кинообозревателя телепередачи «Вечерний Ургант», а также колумниста журналов Meduza, «Афиша» и «Сноб» Антона Долина.

Каждая видеолекция Антона Долина перед фильмом будет длиться 15 минут. Кроме того, уже известно, что кинокритик лично приедет в Новосибирск, чтобы 20 декабря представить зрителям кинокартину «Зеркало» и подробнее рассказать о проекте передвижной «Синематеки».

Фильмы Андрея Тарковского и Элема Климова — это далеко не всё, что мы сможем увидеть на экранах «Победы» в рамках проекта.

20 сценариев для фильмов написал Андрей Тарковский

А Антон Долин — не единственный эксперт, который посетит Новосибирск: уже ведутся переговоры с другими именитыми лекторами из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Три анонсированных фильма — это только начало большого проекта с регулярными сеансами раз в месяц, — говорит программный директор «Победы» по событийному кино Максим Селезнёв. — Показывать собираемся самые разные картины — от солидной классики до современного независимого кино и авангардных постановок. Начинаем с советской классики, во-первых, потому что логично начинать путешествие по истории кино с родного кинематографа. Во-вторых, в этом году было 85-летие со дня рождения Тарковского и во время небольшой ретроспективы, посвящённой этому событию, многие зрители спрашивали именно о «Сталкере» и «Зеркале». Сейчас появилась возможность их показать, причём в новых отреставрированных версиях из фонда Мосфильма.

Стало общим делом говорить, что фильмы Тарковского и Климова важны и влиятельны. Так ли это? Давайте вспомним, почему «Сталкер», «Зеркало» и «Иди и смотри» достойны вдумчивого просмотра или пересмотра.

«Сталкер», Андрей Тарковский. СССР, 1979

В 1967 году Андрей Тарковский опубликовал в журнале «Искусство кино» текст под названием «Запечатлённое время», где назвал экранизации книг мнимохудожественным путём кинематографа. По его мнению, в середине XX века кинематографу необходимо было осознать свою специфику и отделиться от литературы.

Написав это, спустя несколько лет Тарковский экранизировал «Солярис» Станислава Лема и «Пикник на обочине» братьев Стругацких.



Автор книги «Солярис» Станислав Лем утверждал, что Тарковский снял совсем не «Солярис», а «Преступление и наказание»

Экранизация последнего получила название «Сталкер».

Неужели Тарковский изменил себе? Вовсе нет. Являясь творцом с чётким художественным видением, он превратил повесть советских фантастов в своё произведение, отринув многие составляющие первоисточника. Согласно сюжету картины, Сталкер ведёт Профессора и Писателя в Зону — место, где любой может исполнить своё самое заветное желание. Фильм признан одним из самых всеобъемлющих и значительных в творчестве режиссёра. «Сталкер» стал последним произведением, над которым Тарковский работал в Советском Союзе: две последующие картины он снимал уже в Италии и Швеции.

Так что же, правильный путь Андрей Тарковский выбрал, создавая экранизацию Стругацких? И осталось ли там хоть что-то от самих Стругацких? Попытаемся найти ответы на эти вопросы уже 11 ноября в «Победе», где покажут отреставрированную копию культового «Сталкера» в сопровождении видеолекции Антона Долина.

«Зеркало», Андрей Тарковский. СССР, 1974

В историю кино вошла эпохальная фраза председателя Государственного комитета СССР по кинематографии Филиппа Ермаша, сказанная им после просмотра «Зеркала»:

«У нас, конечно, свобода творчества! Но не до такой же степени!»

Фильм «Зеркало» автобиографичен, сюрреалистичен, собран из обрывков воспоминаний и сновидений, опутан множеством временных слоёв и построен на использовании длинных планов. «Зеркало» — самое точное воплощение художественного метода Андрея Тарковского, описанного в том самом программном тексте «Запечатлённое время». Если вы не видели «Зеркало», вы не видели Тарковского.

Это поразительное киновпечатление, один из самых необычных и завораживающих фильмов советского и мирового кинематографа. По нему стоит изучать, каких творческих результатов можно достигнуть с помощью нелинейного киномонтажа. А ещё можно вдоволь поспорить, вправе ли кино быть настолько поэтичным и бессюжетным. Ларс фон Триер, например, не раз называл «Зеркало» своим самым мощным эмоциональным опытом в кино.

Датский постановщик признавался, что посмотрел фильм около двадцати раз, но не уверен, что уловил всё, заложенное туда Андреем Тарковским.

Мы имеем шанс заглянуть в «Зеркало» и не потеряться с помощью Антона Долина, который лично приедет на сеанс в Новосибирске 20 декабря.



Первым полнометражным фильмом Климова была комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», вышедшая в 1964 году

«Иди и смотри», Элем Климов. СССР, 1985

Советский режиссёр Элем Климов продемонстрировал ужасы уничтожения мирного советского населения нацистскими айнзацгруппами задолго до издания скандального исторического романа Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Действие поистине инфернального, беспощадного и ужасающего фильма «Иди и смотри», который основан на «Хатынской повести» и документальных свидетельствах, происходит на территории Белоруссии в 1943 году. Главный герой картины — шестнадцатилетний Флёра, раздобывший оружие и отправившийся к партизанам. Подросток оказывается в самой гуще трагических событий — в белорусскую деревню входит отряд немецких солдат, чьим заданием является уничтожение гражданского населения.

Дальше зрителя ждёт лишь преисподняя, наполненная кровью, абсурдом и визуальным безумием. Настоящее искусство часто жестоко.

Многие российские, европейские, американские кинематографисты и кинокритики считают «Иди и смотри» лучшим антивоенным фильмом о войне. Иногда, даже не в пользу последних, его сравнивают с «Апокалипсисом сегодня» Копполы, «Взводом» Оливера Стоуна и «Цельнометаллической оболочкой» Кубрика. Кто-то утверждает, что Элем Климов намеренно сделал произведение запредельно шокирующим и гиперреалистичным — перегнул палку. Так или иначе, «Иди и смотри» — фильм, который невозможно забыть. Можете рискнуть свалиться в пучину ада 20 января в кинотеатре «Победа».