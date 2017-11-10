10 ноября в России стартует марафон безопасности «Зебра», призванный обратить внимание автомобилистов на проблему детского травматизма на дорогах. Водители смогут принять участие в этом социальном проекте, проверив до 10 декабря исправность тормозной системы своего автомобиля — вырученные деньги пойдут на строительство детских автогородков. Как будет проходить акция в Новосибирске и каким образом можно уберечь детей от аварий, разбирался корреспондент Сиб.фм.

Фотография Сергея Мордвинова

«Зебра» для детей

«Зебра» — всероссийский социальный проект, направленный на заботу о безопасности детей на дорогах. В Новосибирске он проходит при поддержке ГИБДД и Новосибирской областной общественной организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост». Проект поддержали 40 городов России.

По данным ГИБДД, в 2016 году в России случилось почти 20 тысяч ДТП с участием детей, за 10 месяцев 2017 года — около 15 тысяч.

Организаторы марафона уверены, что дети страдают на дорогах чаще всего по вине взрослых.

Часть ДТП случаются из-за технических неисправностей автомобиля, в частности из-за несработавших тормозов. Именно поэтому участникам марафона предлагается проверить состояние тормозной системы своего автомобиля. В Новосибирске это можно сделать с 10 ноября по 10 декабря 2017 года на станции FIT Service. Вырученные деньги пойдут на строительство автогородков — специально оборудованных площадок, на которых дети смогут на практике изучать правила дорожного движения и отрабатывать навыки безопасного поведения на проезжей части.

582 ребёнка погибли в ДПТ по всей России за 9 месяцев 2017 года, 15 860 ранены

Где появятся детские автогородки

— К сожалению, в наших учебных школьных программах — минимальное количество часов по обучению правилам дорожного движения. И по большей части это обучение теоретическое, — пояснила руководитель «Форпоста» Ирина Морозова. — Если говорить о нашем марафоне, то это такой симбиоз очень хороших мотивов, направлений, потому что в этом случае проявил инициативу бизнес, который имеет социальную ответственность.

Ирина Морозова отметила, что в Новосибирске пока есть только один подобный автогородок — на улице Дуси Ковальчук. Сколько ещё будет построено — зависит от вырученных в ходе марафона ресурсов. Дети школьного возраста и ребятишки из детского сада будут заниматься на этих площадках бесплатно. Когда автогородки будут готовы, родителям нужно будет обратиться в школы и детсады, за которыми закрепится учебная площадка.

— Автогородки — это такие учебные площадки, где педагоги будут обучать детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дороге, вождения велосипеда и самоката по дороге.

На машинах дети ездить не будут, мы же рассматриваем их прежде всего как пешеходов.

Там будет разметка, светофоры, дорожные знаки, — добавила Морозова. — Например, одна из площадок планируется на улице Большевистской около школы № 76. И в этом районе есть ещё школы, детские сады, которые тоже будут на этой площадке. В Новосибирске большая нехватка такого ресурса. Мы с нашими партнёрами выбрали первые три точки, где будут построены эти автогородки. Два из них будут располагаться в Новосибирске, а третий — в санаторно-оздоровительном центре «Берёзка» на тогучинской трассе в 30 километрах от города, где проходят смены для юных инспекторов дорожного движения, для детей, пострадавших в ДТП.

Что нужно делать родителям

— Самые тяжёлые травмы, с которыми к нам попадают дети, приносят ДТП, — сказал главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Новосибирска Ростислав Заблоцкий.

— Зачастую это травмы, не совместимые с жизнью: повреждения скелета и внутренних органов, черепно-мозговая травма, различные кровотечения. Порой несколько бригад врачей борются за жизнь ребёнка.

Как правило, травмы получают дети, которые переходят улицы. К счастью, в машинах они часто находятся в детском кресле, пристёгнутыми ремнями безопасности, что спасает им жизнь. Мы видим, здесь ответственность родителей увеличивается с каждым годом. В нашу больницу поступают около пяти человек в неделю на стационарное лечение и примерно 10 человек — с мелкими травмами.



Поддержать марафон «Зебра» могут родители и учителя, рассказав в соцсетях, как они учат безопасности на дорогах, с хештегом #марафонзебра

Начальник ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах отметил, что за прошедшую неделю, которая пришлась на школьные каникулы, в Новосибирской области произошло 10 ДТП с участием детей. Погибших нет, но 12 человек пострадали.

— Школьные каникулы пришлись на необычные для Сибири погодные условия. Из-за отсутствия снега дети зачастую незаметны на дороге, поэтому родители и педагоги должны оснащать одежду детей отражающими элементами, при перевозке детей использовать специальные кресла и ремни безопасности и, конечно же, обучать на таких занятиях основным правилам нахождения на дороге, — напомнил Сергей Штельмах.

По данным ГИБДД, за последние три года в регионе удалось сократить количество погибших в ДТП более чем на 200 человек в год.

«Тормоза придумали трусы» — это детский лепет

О том, насколько важную роль в безопасности на дорогах играют исправные тормоза и какие ошибки водителей могут привести к трагедии, рассказал президент Новосибирской федерации автомобильного спорта Армен Арутюнян.

— Без тормозной системы ни один автомобиль безопасно не сможет ездить по дороге, — сказал Арутюнян. — Как действующий автоспортсмен могу сказать: чем мощнее двигатель, тем должны быть мощнее тормоза. Чем быстрее он набирает скорость, тем быстрее ему нужно останавливаться. Некоторые водители любят усовершенствовать двигатели автомобиля. Здесь нужно ни в коем случае не забывать о тормозной системе. Её важно своевременно проверять, чтобы никаких сбоев не было.

Потому что выражеие «Тормоза придумали трусы» — это детский лепет.

Я как опытный пользователь не доверяю всем искусственным системам, которые мешают торможению.

Армен Арутюнян подчеркнул, что избежать аварии можно при правильном вождении, умело обруливая возникающие препятствия, не полагаясь всецело на тормоза.

— В экстренной ситуации непривыкший человек со всей силы жмёт на педаль тормоза — автомобиль при этом начинает двигаться только по инерции и рулиться никак не будет. В этом случае может произойти, естественно, ДТП, — объяснил он. — Нужно при какой-то экстренной ситуации именно обруливать её. Для меня важнее в первую очередь руль автомобиля: когда ты направляешь свой автомобиль, куда хочешь. Это самое главное. Потом уже тормоза. Соответственно, когда какое-то препятствие, не нужно закрывать глаза и с криком жать на педаль тормоза. Нужно попытаться увидеть то место, куда ты можешь проехать и обойти это препятствие. Если бы все автолюбители могли таким образом поступать, я думаю, у нас практически не было бы ДТП.