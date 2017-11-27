Не пытайтесь стать мэром Омска

22 ноября депутаты омского горсовета выбрали мэром Омска креатуру регионального правительства — министра экономики Омской области Оксану Фадину. Официальным её соперником на финальном этапе, а по сути — техническим кандидатом, был глава Калачинского района Омской области Фридрих Мецлер. Корреспондент Сиб.фм наблюдал за выступлениями кандидатов на пост мэра, один из которых размахивал куском брусчатки с улицы, и узнал, чего хотели кандидаты.

Накануне голосования депутатов горсовета для дополнительных консультаций приглашал к себе лично врио губернатора Александр Бурков.

И судя по всему, он оказался убедителен: предпочтение Фадиной отдал 31 депутат — все без исключения народные избранники, участвовавшие в голосовании.

Бойкотировали выборы девять депутатов — это фракция коммунистов в полном составе, которая настаивала на тайном голосовании, но поддержки не нашла.

5 из пяти мэров Омска до Оксаны Фадиной — мужчины

Стоит напомнить, что лишить жителей Омска права выбирать мэра всеобщим народным голосованием законодательное собрание региона решило ещё в 2015 году, заменив систему прямых выборов на выборы с участием конкурсной комиссии и депутатов горсовета. В 2017 году полномочия избранного пять лет назад градоначальника Вячеслава Двораковского подошли к концу. Весной состоялась первая попытка избрать мэра по новому порядку, но она провалилась: кандидаты от областного правительства — и основной, и технический — с выборов снялись.

С приходом осенью 2017 года нового главы региона Александра Буркова запустили очередной конкурс по выборам мэра Омска, он же решил на амбразуру отправить министра экономики — молодую и амбициозную Оксану Фадину.

В целом же в течение октября в конкурсную комиссию заявления принесли 55 кандидатов, но регистрацию удалось пройти только 37 из них.

Единственный соперник, которого СМИ считали реальной альтернативой Фадиной, первый заместитель мэра Сергей Фролов, с предвыборной дистанции был снят виртуозно. Ему поступило от нового главы региона предложение, от которого он не смог отказаться — перейти в областное правительство и стать заместителем председателя по части ЖКХ и строительства.

В итоге на очном собеседовании 17 ноября комиссия слушала 36 кандидатов и выбрала из них двух лидеров — Фадину и Фридриха Мецлера. Мецлер себя особенно проявить перед комиссией не стремился, говорил о том, что в Омске у него живут дети, нужно создавать новые рабочие места, развивать экономику города и тому подобные банальности.

Всё его поведение, таким образом, подчёркивало предназначенную роль — даже не запасного варианта, а статиста.



При утверждении современного варианта омского герба он был раскритикован: «Такой герб значит, что в Омске нет ничего, кроме кирпичного забора»

Многие другие кандидаты, которые перед лицами членов комиссии мелькали до самого вечера, были более нацелены на успех. Так, в выборах участвовал экс-глава регионального минприроды Александр Винокуров, добровольно оставивший свой пост после жёсткой критики в его адрес от врио губернатора. Другой конкурент, которому немалое количество предпринимателей на этапе выдвижения симпатизировало, — член регионального парламента, бизнесмен Игорь Антропенко — огорчил своих сторонников, на заседании конкурсной комиссии заявив, что снимает свою кандидатуру и дарит программу Фадиной.

Была среди претендентов на пост мэра и ещё одна дама — бухгалтер, молодая мать и владелица личного подсобного хозяйства Оксана Неволина, члены комиссии с искренним сочувствием спрашивали у неё, как же ей удастся всё это совмещать ещё и с мэрством. На этом фоне Оксана Фадина, у которой забот явно поменьше, смотрелась выигрышнее.

Автору же этих строк особенно запомнился претендент Дмитрий Перевальский, всё своё выступление размахивавший принесённым с улицы куском брусчатки.

Оксана Фадина проходила конкурсные этапы спокойно и уверенно.

— Вы говорите уже, как хозяйка в доме, у которой и дома чисто, и печь тёплая, и стол накрыт, — похвалил её после собеседования председатель комиссии Сергей Тодоров.

Конкуренции, которую как-никак ей 35 претендентов пытались обеспечить, Оксана Николаевна как бы и не замечала.

— Мне некогда думать о конкурентах, — прямо сказала она журналистам перед ключевым заседанием горсовета.

Будущий мэр города представила сначала конкурсной комиссии, а потом депутатам горсовета предвыборную программу, где тщательно расписала приоритеты развития города.

Всю свою риторику при этом она строила на одном ключевом тезисе — нацеленности на работу в одной команде с губернатором.



В апреле 2017 года горсовет Омска уже пытался выбрать мэра, но все кандидаты отозвали свои заявки

Жителям Омска, которые последние лет 15 наблюдали за информационными войнами между городскими и областными властями, подобные заявления, надо полагать, пришлись как бальзам на душу, а депутаты горсовета и вовсе теперь искренне надеются, что теперь руководство региона будет щедро делиться с нищим городским бюджетом финансами. Сама же Оксана Фадина старается демонстрировать жёсткость характера.

Журналистам она, к примеру, уже намекнула, что в случае необходимости нерадивых подчиненных может и ненормативной лексикой приложить — есть опыт руководства суровым мужским коллективом в строительной компании. Инаугурация Оксаны Фадиной состоится 8 декабря. И в мэрии, и в минэкономики сейчас гадают, кого она заберёт с собой из старой команды, кого возьмёт в новую. Сама же Фадина на кадровом вопросе акцента пока не делает.

Некоторые кандидаты рассказали, зачем же они шли в мэры.

Сергей Костарев,

эколог-общественник, руководитель проектов по развитию города:

— Когда я подал заявку на конкурс, у меня было три цели. Во-первых, я видел, что ни один из кандидатов не соответствует тем требованиям, которым должен соответствовать мэр.

Грубо говоря, на момент выдвижения они все были хуже меня, хотя я себя не считаю идеальным вариантом.

Я живу в городе и понимаю, что надо наводить порядок. Во-вторых, я хотел продвинуть программу развития города «Мастер-план», которую мы разрабатывали с ИТП «Град» и которая, на мой взгляд, очень нужна. Оксана Фадина уже заявила, что программу эту знает и будет изучать. Так что эта цель достигнута. В-третьих, методом включённого наблюдения я хотел понять эту систему выборов — с участием конкурсной комиссии, узнать, в чём её слабые места и почему она не совсем честна. Узнал. Нечестность её в том, что решение принимают люди — я про членов конкурсной комиссии, — которые на это вообще не имеют права. Третья цель, в общем, тоже достигнута, и я укрепился в своём мнении о том, что если бы стал мэром, сразу бы стал добиваться возврата прямых выборов.

Алексей Сокин,

депутат омского городского совета:

— Я сторонник прямых всенародных выборов мэра. Участвовал, потому что мне важно было понять, как новая модель выборов выглядит изнутри, и потому, что мои избиратели меня к этому шагу подталкивали. Одной из важнейших задач на посту мэра я видел решение проблемы с проведением капитального ремонта так называемых судебных домов. Собрать пакет документов оказалось несложно, да и члены комиссии внимательно выслушали всех претендентов.

Но было стойкое ощущение того, что итог решён заранее, все мы знали, кто будет мэром.

Хотя в программе Оксаны Николаевны мне многое нравится, она знает наши проблемы: и капремонт, и благоустройство, и дороги.

Алексей Ложкин,

координатор регионального отделения партии ЛДПР:

— Моя партия участвует во всех избирательных кампаниях, потому что наш избиратель должен видеть своих кандидатов, должен иметь возможность проголосовать за нас. У меня есть ряд предложений, как жизнь людей улучшить. При этом ни я сам, ни наша партия ни к местным кланам, ни к элитам не относится. Я как кандидат представлял интересы простых горожан. А то, что мэра выбирал горсовет, это не совсем правильно, на мой взгляд, граждане способны сами выбрать себе градоначальника, и тогда это будет честный выбор, настоящий, не ангажированный чьими-либо политическими интересами.

Александр Цимбалист,

заведующий кафедрой менеджмента в НОУ ВПО «Омский региональный институт»:

— Моё выдвижение связано с тем, что поменялся человек, который руководит областью.

Я был готов подставить Александру Буркову своё плечо. Нашему городу некуда падать, надо его как-то поднимать, пока у меня ещё на это есть силы.



«Омич должен страдать. Каждый день, каждую минуту ощущать на себе всю безнадёжность существования в Омске», — написал в 2016 году Илья Варламов после посещения Омска

Я хотел начать свою деятельность с корректировки генерального плана развития города, провести аудит, по-иному выстроить кадровую работу. Я сегодня с удивлением смотрю, как формируется бюджет Омска, почему так забираются налоги. Хотел кардинально подойти к решению вопросов с бытовыми отходами, с мусором. Проекты у меня на руках.

Валентин Чеберяк,

директор хозяйственного управления администрации Лузинского сельского поселения:

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, подумал я и решил принять участие в этом историческом, на мой взгляд, конкурсе по выборам мэра. Считаю, что работать на этой должности способен: у меня есть опыт управления процессами, знание законодательства разных уровней, потому что я юрист по образованию. Вижу проблемы, существующие в городе, понимаю, как реализовывать существующую федеральную повестку и обеспечить комфортную среду для жизни горожан. Я даже составил предвыборную программу, она избранному мэру города будет для изучения отправлена. Продолжу пока работать в сельском поселении, а в следующих избирательных кампаниях обязательно буду участвовать, нельзя останавливаться на достигнутом!