Телесная революция под зелёным стягом

Зелёная эйфория. Замечаете, как покупатели в магазинах тестируют продукты на содержание глютена, крахмала или животного жира? Что это: эволюция, пресыщение, политические игры? Корреспондент Сиб.фм поговорил с культурологами и социальными философами о том, как здоровый образ жизни и правильное питание меняют культурные ценности и кому на руку травоядное общество.

Идея калокагатии — гармонии внешней формы и внутреннего содержания — не нова. Люди с древнейших времен преследовали фантом здорового духа в здоровом теле, а государство проводило политику оздоровления нации. Хотя последнее можно объяснить и более очевидной пользой, например, распределением человеческих ресурсов.

Всё-таки здоровый член общества меньше тратит денег казны, в разы более вынослив и, соответственно, продуктивнее работает.

Доктор культурологии, заведующая кафедрой социологии и массовых коммуникаций НГТУ Галина Паршукова считает, что тон сегодняшней зелёной моде задаёт прагматичный век, из-за которого мы под здоровьем понимаем именно «здоровость» тела.

— Сравнивая с прошлым, например с Советским Союзом, мы осознаём, что тогда речь шла не совсем о моде, а скорее о пропаганде. Сейчас мы видим ту же идеологическую установку, суть которой изменилась.

Теперь здоровье нужно человеку, чтобы быть успешным, потому что если ты не успешен, то ты «лох», — добавила Галина.



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Деньги играют не последнюю роль в феномене популярности здорового образа жизни. Маниакальное потребление экопродуктов, закупка дорогой одежды для тренировок и абонементов в фитнес-зал — речь идёт о крупных финансовых интересах разных игроков рынка.

Доцент кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ Игорь Вальдман объяснил, почему тема здорового образа жизни так приятна и интересна производителям.

— Она безразмерна: у неё нет границы. Как долго нужно ей следовать? По сути — пока не умрёшь. Люди, которые зависают на этой волне, делают из ЗОЖа самоцель. А зачем? Зачем нам по сути здоровье? Чтобы на этот вопрос ответить, нужно быть ментально здоровым человеком, — заметил эксперт.

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Создавать новые ниши и продвигать их в своих интересах — известная практика в бизнесе, однако тренд на здоровый образ жизни, правильное питание и спорт вводит целую философию потребления этих продуктов. Отныне причастность к здоровому сообществу даёт ещё и карт-бланш к образу люксовой жизни. Ведь именно эта причастность в сегодняшних реалиях становится неким водоразделом между своими и чужими. В первую очередь потому, что не каждый член общества может себе это позволить.

— В то время как народу не хватает средств, индустрия зелёных только накручивает спираль цен. И что самое поразительное: люди не перестают покупать, несмотря на такое повышение.

Как мне кажется, дело в том, что каждый человек, попадающий в этот водоворот, стремится только к максимизации.

Хотя здоровый образ жизни в том свете, в котором он изображён на страницах глянца или в соцсетях, нереален для большей части населения нашей страны чисто по ресурсным соображениям, — добавил Игорь.

Но если большая часть россиян не может себе позволить вступить в ряды зелёных, спортивных и подтянутых в реальности, то им на помощь готов прийти интернет. Модные тренды, эталоны красоты и понятие «здоровости» рождаются в массовой культуре, а транслируются через СМИ. Таким образом перед нашим взглядом постоянно мелькает прекрасный ориентир, взятый из чужой жизни.

И неважно, подходит он нам или нет: всегда можно скопировать его под себя, выложить результат в социальных сетях и заявить о своей причастности к высшему обществу.

— Существует большая разница между Москвой и провинцией. И те люди, которые не могут себе позволить организовать досуг так, как они этого хотят, организуют его виртуальную видимость. И с фитнесом то же самое. Очень сложно стабильно несколько раз в неделю ходить в зал и заниматься, тратить время, силы, деньги, отрываться от семьи и работы. Гораздо проще поддерживать образ, — высказала своё мнение старший преподаватель кафедры истории и теории журналистики НГУ Татьяна Аносова.

Но зачем нам вообще какой-либо образ, символ сопричастности? Ответ кроется в глобализации, которая, с одной стороны, сделала нас более мобильными: мы можем учиться в Европе, работать на Бали, не теряя релевантности нашего опыта. Но с другой — создав общий котёл, в котором мы все варимся, глобализация унифицировала целые народы.

В обществе потребления мы стали очередным товаром: резюмируем свои качества, презентуем их, чтобы выгодно продаться.

На большом рынке не до тёплых чувств — бизнес, и ничего личного. И чем эффективнее развивается мир, тем больше люди отрываются друг от друга, концентрируясь в виртуальной среде, где они могут быть и здоровыми, и подтянутыми. Там, где они могут проживать свою псевдожизнь.

— Новые медиа и средства коммуникации — интернет, соцсети — позволяют нам жить в обществе спектакля, в обществе презентации, где главное — это внимание зрителя, — объяснила Татьяна.

Занятный факт, по словам эксперта: почти каждый член общества стремится к похожести на большинство, которое запечатлено в массовой культуре — в кино и журналах, на телевидении.

— Судя по СМИ, у нас все девки красивые с ногами от ушей, все дяденьки лысые, накачанные и сексуальные. Соответственно, как думает человек: «Большинство, судя по картинке, — именно такое, и я стремлюсь за этим большинством», — обрисовала ситуацию Галина.

Пусть так, и каждый из нас стремится быть, как все. Тогда налицо кризис индивидуальности.

Кандидат исторических наук Кирилл Луговой пояснил, что каждый член общества стремится найти свою уникальную и интересную фишку, которая к тому же будет достаточно простой и доступной для каждого. Он рассказал, что с XVIII века одним из главных критериев красоты был интеллект, но сегодня он сдаёт позиции. Это связано с тем, что интеллектуальные достижения, научные успехи стали слишком непонятными для большей части населения. Развитие сделало науку маргинальной, а учёных — фриками. В сумме это привело к тому, что ухода от интеллекта к его альтернативе в виде телесности уже не избежать.

— Физическую форму при определённом упорстве подтянуть может каждый, чего нельзя сказать об интеллекте: там что Бог дал, с тем и приходится работать, — считает Кирилл.



Для здоровья необходимо делать 10 000 шагов в день

Но для начала нужно разобраться в структуре здоровой культуры. Пока она выглядит достаточно разношёрстной: вегетарианцы, спортсмены, бодибилдеры, веганы, йоги и так далее. Все эти течения уживаются под одной зелёной крышей только потому, что термин «здоровый образ жизни» размыт.

— Как понять, что вы ведёте здоровый образ жизни? Наверное, это просто должно быть заметно: по фигуре, мышечной массе. И люди для того, чтобы по ним это было заметно, начинают поедать отнюдь не здоровые вещества, которые позволяют эффективно худеть или набирать массу, — поделился своим мнением Игорь.

Человечество готово на разные подвиги, порой даже совершенно безумные, ради соответствия внешним и внутренним стандартам массовой культуры, которая точно знает, как мы должны выглядеть и какие книжки нам стоит прочитать.

— Почему мы ходим на показы популярных сегодня режиссёров, на выставки современных дизайнеров и художников? Потому что нам так говорят.

Если мы этого не сделаем, то общество воспримет нас как духовно недоразвитых людей, а это не модно.

Вот ставили у нас скандальный «Тангейзер». Вы были на нём? Как нет? Значит, вы чего-то в этой жизни не понимаете, не знаете. Кстати, вам понравился «Тангейзер»? Нет? Значит, вы недоразвитый человек, который к тому же ничего не смыслит в современном искусстве, — высказалась Галина.

Выходит, что мы скатываемся до эстетов, до коллектива людей, вращающихся вокруг собственной привлекательности, как игрушечная железная дорога вокруг журнального столика.

— Насколько тема здорового образа моей жизни важна для социума? Достаточно, чтобы я не думал о проблемах справедливости и адекватности чиновников в нашей стране? Мы можем назвать эту активность вокруг здоровья безопасной для власти. Именно так происходит некий перенос внимания с потенциально опасных тем на безобидные. Здоровье — это один из трендов, который настойчиво подчеркивает перспективу: «Занимайтесь собой, а не какими-то общественными проблемами». Пусть это будет способом самореализации.

К тому же, ЗОЖ — это антиинтеллектуальный тренд, по большому счёту нечего думать. Что думать? Прыгать надо. Но зачем? — спрашивает Игорь.

Ответ кроется в запросах массовой культуры. Она утверждает, что именно здоровый образ жизни, спорт, подтянутое тело сделают нас счастливыми, а мы верим, потому что нас прельщают советы и готовые планы: «Делайте это, тогда будет у вас вот это». Мы обмениваем независимость своих суждений на полуфабрикаты жизненных решений, которые подкидывает нам масскульт.

— Хосе Ортега-и-Гассет в книге «Восстание масс» сравнил современного массового человека с избалованным ребёнком, который всё время хочет простого, примитивного, стереотипного, сладенького и вкусного. Эпоха масскульта, разжевав нам все достижения культуры — кино, книги, искусство, — разбаловав нас яркими картинками и мощными звуками, притупила наше восприятие. Мы перестали видеть красивости во внешнем мире, — поделилась своими опасениями Галина.

Действительно, нам нужны гении и ожившие скульптуры греческих богов, нам уже не по вкусу обычное тело, традиционное понимание здоровья. Только суперфуды и супермодели. Даже если мы не согласны с эталонами массовой культуры, на диссидентство решится не каждый. Лучше мы будем в тени зелёного стяга, чем держать оборону своего. Потому что нас убедили в том, что предлагаемые шаблоны — единственно возможные варианты.

— Если меня на улице спросят: «Занимаетесь ли вы спортом?», то я скажу да. Потому что это правильный ответ. 90 % людей, если вы к ним пристанете с вопросом: «Кто твой любимый писатель?» — назовут Пушкина. Не потому что они его вчера читали, а потому что они знают, что это правильный ответ.

Посмотреть на статистику ВЦИОМа: у нас больше половины населения занимается спортом, а откуда тогда эти толстые дядьки и тётки с пузами берутся? Откуда такая смертность?

На самом деле есть только один совет по поддержанию формы, простой и понятный, ещё от Майи Плисецкой: «Главное — это вовремя рот закрыть, а не жрать», — рассказала Галина.

Наверное, стоит задать себе хотя бы один вопрос: «Зачем?» Зачем тратить деньги, время, внимание, менять привычки и строить образы? Зачем убивать себя вредной едой? Самое главное — вовремя понять, верите вы в эту философию или нет. Ходите вы в зал или на выставку Дали, потому что это интересно вам или потому что это модно. Живёте вы своей жизнью или по сценарию масскульта. Неважно, чем вы сейчас заняты: едите бургер или пьёте смузи — просто ответьте себе, зачем вы это делаете.