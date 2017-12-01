Игры по карману: пять бюджетных развлечений

Магазин «Галамарт», выбравший миссией делать жизнь своих покупателей лучше, известен доступными ценами и широким ассортиментом. Сиф.фм сделал обзор пяти бюджетных игрушек не дороже 500 рублей, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Привет, 90-е

Тетрис. Цена: 125 рублей

Культовая игрушка родом из 90-х, пользовавшаяся тогда бешеной популярностью. Особенно придётся по вкусу тем, кто не наигрался в своё время и кого не отпускает ностальгия. Те же, кто не успел пожить в 90-е, оценят кнопочную ретроальтернативу поднадоевшим играм на смартфоне.

Коробочка содержит множество игр: помимо бесчисленного количества вариаций собственно тетриса, есть змейка, арканоид, танчики, гонки и другие.

Немногие знают, что игру тетрис придумал советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году, идею ему подсказала игра пентамино. Слово «тетрис» — производное от «тетрамино» и «теннис».

Тетрис развивает логику и стратегическое мышление, что особенно полезно для детей.

Разминка для рук

Мини-боулинг настольный. Цена: 299 рублей

Здесь всё как в настоящем боулинге, только в миниатюре: гладкая деревянная дорожка, десять кеглей и увесистый металлический шар, который запускается лёгким щелчком пальцев по наклонному пьедесталу. Рассчитали силу, продумали траекторию — вот вам и страйк.

Настольный боулинг отлично дополнит весёлую вечеринку и добавит ярких красок офисным будням. Можно проводить турниры на обеде.

Мини-боулинг развивает меткость и ловкость, координацию движений.

Репей, который не прилипнет к одежде

Развивающая игра «Магический репей». Цена: 399 рублей

Помните, как в детстве летом срывали репейные липучки и собирали из них всё, на что хватит фантазии, или кидались друг в дружку? Потом приходилось тщетно чистить одежду от колючек и оправдываться перед мамой. Так вот, в «Галамарте» есть отличный и недорогой круглогодичный аналог, который, кстати, не испортит одежду.

В наборе 400 разноцветных пластиковых элементов плюс декоративные элементы: глазки, шляпки, усы и прочее.

Игрушка подарит детям возможность творить, а мамам — бесценные минуты (а то и часы) свободного времени.

«Магический репей» развивает творческое мышление и конструкторские навыки. Предназначается для детей старше трёх лет.

Погнали?

Машинка на радиоуправлении «Мини-гонки». Цена: 399 рублей

Сложно найти подарок, который вызовет у мальчика столько же искренних восторгов, как радиоуправляемая машинка. Даже если мальчику уже далеко за 20. Игрушка гарантированно займёт место фаворита в сердце хозяина.

Мощные и резвые машинки снабжены чувствительным пультом дистанционного управления в виде джойстика, который ловит на приличном расстоянии. Автомобиль двигается вперёд-назад, а также влево-вправо. Юный гонщик сможет оттачивать своё мастерство как дома, так и на улице.

Машинки на радиоуправлении развивают реакцию и учат концентрировать внимание.

Город засыпает...

Настольная игра «Мафия». Цена: 89 рублей

Психологическая игра с детективным уклоном, которая не нуждается в представлении, её и так все хорошо знают и любят.



В мае 2011 года была основана Федерация интеллектуальной игры «Мафия»

Простая и увлекательная, «Мафия», по признанию портала www.about.com, вошла в число 50 исторически и культурно значимых игр.

Игру придумал в 1986 году студент психфака МГУ Дмитрий Давыдов, насмотревшийся сериала «Спрут». Эпидемия «Мафии» стала стремительно распространяться сначала по вузам СССР, а затем и по другим странам.

«Мафия» развивает коммуникативные навыки, учит лучше понимать окружающих, выявлять ложь.

Как известно, «первые сорок лет — самые сложные в жизни мальчика», так что такие, подходящие и для детей, и для взрослых, игры — отличный вариант, например для подарка на Новый год.