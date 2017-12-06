Родина Моцарта и Шварценеггера: фестиваль «Новое кино Австрии»

11 декабря в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» открывается фестиваль «Новое кино Австрии». По словам организаторов, в рамках фестиваля зрители увидят пять фильмов, «каждый из которых говорит о тесной связи искусства и истории, прошлого и настоящего». Кинообозреватель Сиб.фм рассказывает о фильмах подробнее.



Райффайзенбанк выступил генеральным партнёром фестиваля

Много ли вам известно об Австрии? Это небольшое государство в центре Европы, где живут восемь с половиной миллионов австрийцев и, скорее всего, ни одного кенгуру (по крайней мере, вне зоопарков). В Австрии есть Альпы, Венская государственная опера, а готовят там яблочный штрудель и шоколадные торты. Страна имеет довольно насыщенную историю и замечательную культуру, однако Шуберты, Густав Климт и Роберт Музиль родились давно, хотелось бы узнать, чем Австрия живёт сегодня.

Между тем актуальный кинематограф, как ничто другое, способен продемонстрировать, какие проблемы волнуют общество, его породившее. Киноиндустрия Австрии, имеющая в своём анамнезе творчество таких авторов, как Георг Вильгельм Пабст, Майкл Кёртис и Михаэль Ханеке, ежегодно выпускает десятки кинокартин.

Хотите узнать Австрию поближе?

Посмотрите её кино.

— На кинофестивале будут представлены лучшие австрийские картины последних двух лет. Уверена, что программа понравится зрителям и австрийское кино обретёт новых поклонников в Новосибирске, — говорит представитель Райффайзенбанка в Сибири Анна Тихонова.

«Новое кино Австрии» поддерживают в Посольстве Австрийской Республики в Москве и в Торговом отделе Advantage Austria.

Кадр из фильма «Где же мы ошиблись?»

11 декабря, в понедельник, программу фестиваля откроет картина «Где же мы ошиблись?» (Was hat uns bloß so ruiniert). У австрийцев даже комедии на остросоциальную тематику: согласно сюжету, три современных семейных пары, живущих в городе, одновременно принимают решение завести детей. Они хотят доказать себе и окружающим, что воспитывать ребёнка не так уж сложно и целиком менять свою жизнь для этого не нужно.

Героев ждёт ряд испытаний и поиски ответов на вопросы, зачем вообще нужны дети и семья.

«Где же мы ошиблись» — фильм постановщицы и автора сценария Мари Крютцер, которую, судя по всему, очень волнуют взаимоотношения отцов и детей: дебютный фильм Крютцер, за который она удостоилась признания на Берлинском кинофестивале, называется «Безотцовщина». Про «Где же мы ошиблись» в Европе тоже много писали: картину показывали на международных кинофестивалях в Цюрихе и Гамбурге, а также номинировали на Австрийскую кинопремию в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».

Кадр из фильма «Кестнер и маленький Вторник»



Литературной премией имени Г. Х. Андерсена раз в два года награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы

12 декабря, во вторник, фестиваль «Новое кино Австрии» продолжится фильмом «Кестнер и маленький Вторник» (Kästner und der kleine Dienstag). Эрих Кестнер, судьбе которого во многом посвящён этот австрийско-немецкий фильм, — популярный детский писатель и поэт. Его произведения охотно экранизировали. Кестнера, написавшего повести «Мальчик из спичечной коробки», «Двойная Лоттхен» и «Летающий класс», в 1960 году наградили престижной премией имени Ганса Христиана Андерсена.

Действие фильма «Кестнер и маленький Вторник», режиссёром которого выступил Вольфганг Мернбергер, разворачивается в 1931 году. Как раз в это время на экраны переносили повесть Кестнера «Эмиль и сыщики». Согласно сюжету картины Мернбергера, между писателем и исполнителем одной из ролей в экранизации, сиротой Хансом, завязывается дружба. Этой дружбе предстоит серьёзное испытание: через пару лет книжки Кестнера запретят в Германии, а сирота Ханс станет членом молодёжной национал-социалистической организации «Гитлерюгенд».

Кадр из фильма «Ночь длиною в тысячу часов»



Фестиваль проходит в шестой раз в пяти городах России: Новосибирске, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Воронеже

В среду, 13 декабря, зрителям представят картину «Ночь длиною в тысячу часов» (Die Nacht der 1000 Stunden). Этот фильм, созданный при содействии Нидерландов и Люксембурга, тоже вовсю оперирует темами наследия и грехов прошлого. Молодой наследник состояния Филипп Уллих и вся его семья сталкиваются с необъяснимым: к семейному сборищу внезапно присоединяются умершие Уллихи. Они принимаются раскрывать нелицеприятные подробности о том, как именно было добыто семейное состояние. Кроме того, Филипп осознаёт, что у него возникло романтическое чувство к воскресшей дальней родственнице. Что с этим делать, решительно непонятно.

А ещё не до конца ясно, к какому жанровому лагерю отнести эту размашистую постановку режиссёра и сценариста Вирджила Видрича. Он известен своими короткометражками, одну из которых номинировали на «Оскар». Что собой представляет новый полнометражный фильм Видрича? Это драма, триллер или комедия абсурда?

«Ночь длиною в жизнь» старательно избегает жанровых условностей.

Непредсказуемость фильма отмечали и австрийские кинокритики, выдвинувшие «Ночь длиною в тысячу часов» на Австрийскую кинопремию в номинации «Лучший сценарий».

Кадр из фильма «Эгон Шиле: Смерть и дева»

В четверг, 14 декабря, фестиваль продолжится фильмом «Эгон Шиле: Смерть и дева» (Egon Schiele: Tod und Mädchen). Эгон Шиле — один из крупнейших экспрессионистов Австрии и Европы в целом, художник-график, чьё творчество, жизнь и смерть окутаны множеством слухов и мифов. Фильм опытного режиссёра Дитера Бернера посвящён теме взаимоотношений Шиле с женщинами: их у него было много, но на всю жизнь он сохранил привязанность к двум из них — к младшей сестре, а также первой возлюбленной, увековеченной художником на той самой картине «Смерть и дева».

«Эгон Шиле: Смерть и дева» — крупнобюджетный авторский проект, в создании которого принимали участие кинематографисты Австрии и Люксембурга.

Фильм удостоился Австрийской кинопремии в номинации «Лучшая женская роль».

В пятницу, 15 декабря, фестиваль завершится картиной «Цвейг: прощание с Европой» (Stefan Zweig: Farewell to Europe). История о писателе Стефане Цвейге — один из самых главных и признанных австрийских кинопроектов года, в производстве которого принимали участие также французы и немцы.

Кадр из фильма «Цвейг: прощание с Европой»

Как известно, после прихода Гитлера к власти автор «Нетерпения сердца» и «Марии Стюарт» Стефан Цвейг принимает решение покинуть Австрию. С 1934 по 1942 годы писатель успевает пожить в Англии, Америке, Аргентине и Бразилии. Однако он нигде не может найти покоя, постоянно размышляя о судьбе родины, оказавшейся во власти нацистов.

Старания авторов по воссозданию эпохи не остались без внимания: картину выдвигали на «Оскар» от Австрии, а баварские кинокритики отметили премией режиссёра Марию Шрадер. Да, в австрийском кино довольно много женщин. И это прекрасно.