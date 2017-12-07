Экономия на пять с плюсом: в чём польза карты лояльности

Сегодня, когда в бумажнике каждого человека находится множество пластиковых карт, никого не удивить очередной задумкой — картой лояльности. Однако с последней не всё так просто. Корреспондент Сиб.фм разобрался, в чём особенности такой карты и как с её помощью можно сэкономить.

Карты лояльности появились в начале XX века в США: одна из сетей магазинов предложила такие карты богатым покупателям.

В то время программы лояльности были местечковыми и, зайдя в другой магазин, а уж тем более уехав в другой город, вы бы не смогли воспользоваться этой же картой.



В России первой бонусной авиапрограммой лояльности стала «Трансаэро Привилегия», запущенная в 1995 году

Вскоре развитие технологий привело к объединению программ в федеральные, а затем и международные форматы.

В 1970 году американская компания, предоставляющая услуги авиаперелётов, предложила начислять мили за пользование её сервисом. В 80-е схожая система переходит в гостиничный бизнес, предлагая «мильные» накопления. За время существования подобных программ многие сети смогли увеличить не только средний чек, но и долю рынка.



Обычно скидка по карте составляет не более 30 % стоимости товара

Итак, карта лояльности — это удобная система продажи дополнительных товаров и услуг, возможность продвижения корпоративных идей и формирования собственного стиля. Самым распространённым примером является скидочная карта. Бонусы могут использоваться как сразу, так и накапливаться в процентном эквиваленте. Альтернативным вариантом является накопление баллов для обмена на различные подарки.

В чем же преимущества подобной карты? Давайте рассмотрим их на примере «ВЫРУЧАЙ-КАрты» от сети магазинов «Пятёрочка». На эту карту начисляются баллы за все покупки, включая даже те, которые участвуют в акции.

Накопив достаточное количество баллов, вы можете обменять их на скидку. Размер скидочной части не ограничен, и, если вы захотите, то сможете компенсировать ими до 100 % чека. Это очень важное отличие, так как большинство карт лояльности предлагают возможную скидку по баллам лишь в размере 10-20 % от суммы.

Во время регистрации карты обычно требуется заполнить анкету, которая в дальнейшем помогает формировать предложение с учётом интересов потребителя.

12 бонусных карт есть в среднем у каждого жителя России, из них используются не более 40 %

Покупательская способность анализируется с помощью так называемой CRM-системы. Данная система позволяет автоматизировать стратегии взаимодействия с клиентами: повысить уровень продаж, оптимизировать маркетинг, улучшить качество обслуживания клиентов.

Например, я покупаю каждую неделю несколько литров молока. Проводя анализ покупок, магазин замечает мою любовь к молочным продуктам и предоставляет мне скидку, скажем, на четыре литра каждую неделю.

Таким образом выигрывают все: потребитель получает выгоду от того, что на его покупку предоставляется скидка; а торговой сети эта программа позволяет увеличить средний чек покупателя. Существует также опция оповещения о товарах, которые могут заинтересовать того или иного покупателя. Так, основываясь на выявлении моей любви к молоку, оповещения могут приходить о скидках на кефир, сыр и любых кисломолочных продуктах.

Кроме того, «ВЫРУЧАЙ-КАрта» предоставляет возможность получить в 10 раз больше баллов за три дня до дня рождения и после него.

Начисляются баллы следующим образом: в чеке до 555 рублей один балл равен 20 рублям. Если вы совершаете покупку более чем на 555 рублей, то начисление увеличивается вдвое: один балл за каждые 10 рублей. Ко дню рождения баллы начисляются следующим образом: помимо основных начислений именинник получает девять дополнительных баллов за каждые 20 рублей при покупке до 555 рублей и четыре дополнительных балла за 10 рублей при покупке от 555 рублей. Кроме того, в первый месяц пользования картой вы получаете один дополнительный балл за все покупки.

Получить «ВЫРУЧАЙ-КАрту» можно бесплатно при покупке товаров более чем на 555 рублей или купив её на кассе за 25 рублей.

Сторонники технологичного подхода могут совершенно бесплатно создать виртуальную карту.

Владельцам карт лояльности доступен личный кабинет, где можно просмотреть баланс, историю покупок, персональные предложения, обновить или добавить персональные данные, перенести баллы на новую карту, а также отредактировать подписки на новости о персональных акциях и новинках.

Пока вы не владеете картой, вы остаётесь для магазина terra incognita — неисследованным потребителем. Оформив «ВЫРУЧАЙ-КАрту», вы сможете получать уникальные, а самое главное, полезные для вас скидки. Карты лояльности предоставляют возможности экономить, совершая обычные покупки.