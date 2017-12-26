Без уловок

Сегодня сходить за хлебом — не проблема. Но вот куда идти? В маленький магазинчик около дома или в огромный гипермаркет? Корреспондент Сиб.фм разобрался, есть ли существенная разница между такими магазинами. Как сэкономить время на покупке продуктов и не попасться в маркетинговую ловушку.

По статистике, 4 % времени от своей жизни человек тратит на покупку продуктов. Кажется, цифра небольшая, но если проценты перевести в часы, то получится очень даже внушительная. Именно поэтому возникает много вопросов относительно похода в магазин.

Прошли те времена, когда люди бегали от одного киоска к другому, постепенно вычёркивая продукты из списка, потому что хлеб можно было купить только в булочной, а сметану — в молочке. За последние 15 лет случился резкий скачок в торговой сфере. Теперь люди сознательно и достаточно придирчиво относятся к выбору магазина.

Современного потребителя должно радовать всё сразу: сочетание цены и качества, ассортимент, сервис, месторасположение и программа лояльности. Некоторые выбирают гипермаркеты и супермаркеты. Таких покупателей привлекают огромные торговые площади, на которых представлены тысячи наименований товаров. В больших магазинах продаются не только продукты, но и бытовая техника, одежда, канцелярские товары.

Потребителя манит, что всё это в одном месте, поэтому он берёт огромную тележку и отправляется по лабиринтам магазина.

Существует мнение, что гипермаркеты позволяют сократить те самые 4 % жизни, которые человек тратит на покупку продуктов, ведь можно прийти один раз и сразу приобрести всё необходимое, например, на месяц вперёд, исключая ежедневную потребность заходить в магазин. Однако психологи утверждают, что это самообман. В наших холодильниках достаточно много скоропортящихся продуктов, которыми запастись на будущее не удастся, поэтому избегать походов в «магазин у дома» совершенно не стоит.

Данные исследовательского холдинга «Ромир» показывают, что за последние годы в полтора раза выросло число «охотников» за скидками. Люди, относящиеся к этой категории, часто выбирают гипермаркеты со специальными предложениями.

Однако яркие этикетки с перечёркнутой ценой — это всего лишь маркетинговая ловушка.

93 % потребителей используют купоны на скидку хотя бы один раз в год

С практической точки зрения, конечно, часть товаров можно купить по сниженным ценам, но одновременно существует другая сторона медали: акции привлекают внимание потребителя и заставляют приобретать то, что изначально не планировалось. Выходит, что некоторые товары покупаются по сниженной цене, но в большем количестве, и в результате тратится сумма, отличная от запланированной.

Что касается магазинов формата «у дома», то специалисты отмечают, что данный сегмент — наиболее растущий в последние годы. Так, показательным примером является торговая сеть «Пятёрочка» — одна из самых больших и популярных сетей на террритории России. Успех магазина в том, что на прилавках представлен широкий ассортимент товаров подоступным ценам. И всё это — в шаговой доступности от дома.

К тому же количество универсамов позволяет потребителю отдавать своё предпочтение одной сети, ведь это дело привычки.

Покупателю удобно, когда он знает примерное расположение товаров в магазине, ассортимент, цены и качество.



Торговые тележки изобретены в 1938 году, с тех пор их размер увеличился вдвое

Поэтому оказавшись в другом районе или даже в другом городе, выбирая между незнакомым магазином и тем, что он уже отлично знает, потребитель выберет знакомый вариант и тем самым сэкономит время.

Как правило, в рамках одной сети магазинов выкладка товаров осуществляется по единому принципу. Это позволяет покупателю хорошо ориентироваться в торговых рядах, а не блуждать по магазину в поисках нужного набора продуктов. К тому же, посещая магазин формата «у дома», можно сократить те самые 4 % процента жизни, которые человек тратит на покупку продуктов, благодаря ритмичной очереди на кассах. В так называемый час пик может показаться, что очередь большая, но набор продуктов у каждого покупателя значительно меньше, чем в гипермаркетах, поэтому расчёт на кассе осуществляется достаточно быстро.

По результатам исследований, несмотря на активное продвижение возможности приобретения продуктов на интернет-ресурсах, жители Сибирского федерального округа игнорируют эту услугу и предпочитают лично выбирать товар в магазинах. Это связано с тенденцией правильно питаться и употреблять только свежие продукты.

69 % потребителей обращают внимание на дату производства и срок годности.

73 % покупателей внимательно изучают внешний вид товара и сохранность упаковки. При совершении онлайн-покупок это сложнее отследить. Во всех магазинах «Пятёрочка» введена должность директора по свежести, в обязанности которого входит постоянный контроль срока годности продуктов, выставленных на полки в торговом зале. Специалисты следят за каждой продуктовой единицей.

Современные тенденции диктуют свои правила и заставляют торговые сети развиваться и расти вместе с потребностями клиента. Так, все торговые точки «Пятёрочка» с 2013 года работают в новой концепции. Универсамы обновили внешний вид, оснастили современным оборудованием, повысили качество обслуживания и в полтора раза расширили ассортимент свежей продукции.