 

Без уловок

 Как привлечь современного потребителя и какие форматы магазинов популярны  26 декабря, 16:36

Анастасия Киселёва
журналист
подходящие темы
Без уловок
Фото с сайта pixabay.com

Сегодня сходить за хлебом — не проблема. Но вот куда идти? В маленький магазинчик около дома или в огромный гипермаркет? Корреспондент Сиб.фм разобрался, есть ли существенная разница между такими магазинами. Как сэкономить время на покупке продуктов и не попасться в маркетинговую ловушку.

По статистике, 4 % времени от своей жизни человек тратит на покупку продуктов. Кажется, цифра небольшая, но если проценты перевести в часы, то получится очень даже внушительная. Именно поэтому возникает много вопросов относительно похода в магазин.

Прошли те времена, когда люди бегали от одного киоска к другому, постепенно вычёркивая продукты из списка, потому что хлеб можно было купить только в булочной, а сметану — в молочке. За последние 15 лет случился резкий скачок в торговой сфере. Теперь люди сознательно и достаточно придирчиво относятся к выбору магазина.

Современного потребителя должно радовать всё сразу: сочетание цены и качества, ассортимент, сервис, месторасположение и программа лояльности. Некоторые выбирают гипермаркеты и супермаркеты. Таких покупателей привлекают огромные торговые площади, на которых представлены тысячи наименований товаров. В больших магазинах продаются не только продукты, но и бытовая техника, одежда, канцелярские товары.

Потребителя манит, что всё это в одном месте, поэтому он берёт огромную тележку и отправляется по лабиринтам магазина.

Существует мнение, что гипермаркеты позволяют сократить те самые 4 % жизни, которые человек тратит на покупку продуктов, ведь можно прийти один раз и сразу приобрести всё необходимое, например, на месяц вперёд, исключая ежедневную потребность заходить в магазин. Однако психологи утверждают, что это самообман. В наших холодильниках достаточно много скоропортящихся продуктов, которыми запастись на будущее не удастся, поэтому избегать походов в «магазин у дома» совершенно не стоит.

Данные исследовательского холдинга «Ромир» показывают, что за последние годы в полтора раза выросло число «охотников» за скидками. Люди, относящиеся к этой категории, часто выбирают гипермаркеты со специальными предложениями.

Однако яркие этикетки с перечёркнутой ценой — это всего лишь маркетинговая ловушка.

93 % потребителей используют купоны на скидку хотя бы один раз в год

С практической точки зрения, конечно, часть товаров можно купить по сниженным ценам, но одновременно существует другая сторона медали: акции привлекают внимание потребителя и заставляют приобретать то, что изначально не планировалось. Выходит, что некоторые товары покупаются по сниженной цене, но в большем количестве, и в результате тратится сумма, отличная от запланированной.

Что касается магазинов формата «у дома», то специалисты отмечают, что данный сегмент — наиболее растущий в последние годы. Так, показательным примером является торговая сеть «Пятёрочка» — одна из самых больших и популярных сетей на террритории России. Успех магазина в том, что на прилавках представлен широкий ассортимент товаров подоступным ценам. И всё это — в шаговой доступности от дома.

К тому же количество универсамов позволяет потребителю отдавать своё предпочтение одной сети, ведь это дело привычки.

Покупателю удобно, когда он знает примерное расположение товаров в магазине, ассортимент, цены и качество.


Торговые тележки изобретены в 1938 году, с тех пор их размер увеличился вдвое

Поэтому оказавшись в другом районе или даже в другом городе, выбирая между незнакомым магазином и тем, что он уже отлично знает, потребитель выберет знакомый вариант и тем самым сэкономит время.

Как правило, в рамках одной сети магазинов выкладка товаров осуществляется по единому принципу. Это позволяет покупателю хорошо ориентироваться в торговых рядах, а не блуждать по магазину в поисках нужного набора продуктов. К тому же, посещая магазин формата «у дома», можно сократить те самые 4 % процента жизни, которые человек тратит на покупку продуктов, благодаря ритмичной очереди на кассах. В так называемый час пик может показаться, что очередь большая, но набор продуктов у каждого покупателя значительно меньше, чем в гипермаркетах, поэтому расчёт на кассе осуществляется достаточно быстро.

По результатам исследований, несмотря на активное продвижение возможности приобретения продуктов на интернет-ресурсах, жители Сибирского федерального округа игнорируют эту услугу и предпочитают лично выбирать товар в магазинах. Это связано с тенденцией правильно питаться и употреблять только свежие продукты.

69 % потребителей обращают внимание на дату производства и срок годности.

73 % покупателей внимательно изучают внешний вид товара и сохранность упаковки. При совершении онлайн-покупок это сложнее отследить. Во всех магазинах «Пятёрочка» введена должность директора по свежести, в обязанности которого входит постоянный контроль срока годности продуктов, выставленных на полки в торговом зале. Специалисты следят за каждой продуктовой единицей.

Современные тенденции диктуют свои правила и заставляют торговые сети развиваться и расти вместе с потребностями клиента. Так, все торговые точки «Пятёрочка» с 2013 года работают в новой концепции. Универсамы обновили внешний вид, оснастили современным оборудованием, повысили качество обслуживания и в полтора раза расширили ассортимент свежей продукции.

ВКонтакте
G+
OK
  
публикации по теме
 22 декабря, 15:19 • тест

Тест: наука или хайп?

Что вы знаете о сибирских прорывах в науке в 2017 году? Как ничего?! А мы ведь ведь для вас всё писали! Давайте проверим, что вы запомнили!
 11 декабря, 15:49 • статья

Шефы всему повара

Что привносят в свои заведения шеф-повара, как берегут природу вкуса и какое своё блюдо выделяют.
 7 декабря, 15:19 • статья

Экономия на пять с плюсом: в чём польза карты лояльности

Как работает система карт лояльности, какие преимущества они дают клиентам и как получить больше баллов.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    