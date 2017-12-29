Итальяни верим!

Понятная и домашняя еда завоевала Новосибирск вслед за общероссийским трендом. И если молодому поколению достаточно бургера, то люди с кулинарным багажом и рассудительным вкусом обращаются к родине пасты. Шеф-повара говорят о возвращении тренда на итальянскую кухню, производители сделали свежую моцареллу и другие сыры. А жители Новосибирска планируют праздничное застолье дома, с семьёй и друзьями, подобно европейцам южных кровей. Корреспондент Сиб.фм узнал, насколько «итальяни вери» — настоящие итальянцы и как кулинарные традиции Средиземноморья обосновались в Новосибирске.

Рудольфо Антонелли, преподаватель итальянского в UniCity из провинции Абруцци, успел привыкнуть к новосибирским реалиям за пять лет. Уроженец высокогорной заснеженной провинции к востоку от Рима смог перепробовать сибирскую кухню, однако пельмени, манты и бородинский хлеб остались в списке нелюбимой еды.

Каждый месяц Рудольфо получает посылку от мамы с родным оливковым маслом, пахучими овечьими сырами и пастой из своего региона. Но и местные продукты вполне по вкусу итальянцу: качественную моцареллу он покупает в торговых сетях города, как и макароны твёрдых сортов пшеницы, муку для домашней пасты и серый ржаной хлеб из грубой муки.

— Моцарелла нужна для капрезе — салата из сыра, помидоров и оливкового масла, который в Италии едят перед обедом, ужином. Ещё мы называем его антипастой, — признался Рудольфо Антонелли.

Зимой в Новосибирске не достать мясистых «римских» помидоров, достаточно сочных для этого блюда. Зато легко купить сразу два вида соуса песто — распространённый зелёный и менее известный сицилийский красный соус.



В 2015 году насчитывалось более 700 производителей пармезана, 100 из которых вне Европейского союза

— К сожалению, геополитика лишила нас твёрдого римского пармезана — parmiggiano regiano, который служит основной добавкой пасты в Италии, — добавил Рудольфо.

Еда в Италии стократно важнее политики, денег и любви. Вопросы социального неравенства и личного успеха не так сильно трогают итальянцев, как рецептуры их любимых блюд. Ни одна хозяйка под страхом смерти не расскажет собственный рецепт приготовления пасты и соуса, его может узнать только невестка или дочь.

Чеснок может стать причиной политического скандала.



В Италии, Корее и Китае потребление чеснока на душу населения достигает 8–12 зубчиков в день

Каждый регион Италии связан с определённым рецептом пасты — и когда в одном регионе предлагают готовить пасту без чеснока, то «правообладатели» из другого региона поднимают шум и идут с протестом в итальянский парламент!

Важным продуктом для любого итальянца является сыр. Родной горный регион Рудольфо известен своими овечьими сырами pecorino и «шашлычками» за счёт разведения овец.

Моцареллу традиционно относят к регионам южной Италии — Неаполю, Кампанья и Пулия. Помимо известной твёрдой моцареллы в кругах и шариках, итальянцы особенно ценят Mozzarella Stracciatella — моцареллу, порванную на лоскуты. Процесс создания сыра порождает свои неписаные секреты.

Только технолог из Италии способен создать итальянские сыры должного качества в Сибири. Новосибирский производитель сыров «Фабрика Фаворит» специально нанял для этого специалиста Витторио Раджери. Отработка всего одного из видов итальянских сыров — моцареллы — заняла больше года. В том числе из-за долгих поисков поставщика качественного молока.



— Этнические продукты с «чистым» натуральным составом становятся трендом. Но когда мы сделали моцареллу для пиццы точно такую же, как в Италии, наш рынок оказался просто не готов к такому продукту, — вспомнила бренд-менеджер Таисия Земирова.

10 литров молока необходимо для производства одного килограмма сыра

Многие вещи в производстве сыра не меняются веками. Кавказский сыр Favorit Cheese по той же технологии можно попробовать повторить и дома, а вот моцареллу производители вымешивают и вытягивают не вручную — это делает специальная машина, которая при определённой температуре вытягивает сырный пласт. Хотя в остальном технология неизменна.

«Фабрика Фаворит» называет локальность одним из главных своих преимуществ на новосибирском рынке. Короткий путь от производства до полок супермаркетов позволяет делать натуральные сыры с небольшим сроком годности.

— Ни для кого не секрет, что у нас в стране дефицит молока — качественного молока катастрофически не хватает. Новосибирские производители конкурируют за молоко с производителями из близлежащих регионов, — отмечает Таисия.

Моцарелла — это низкожирный, диетический сыр, так же, как и сулугуни. В твёрдом сыре может быть до 40-50 граммов жира, а здесь всего 21 грамм жира и при этом достаточно много белка, поэтому эти продукты пользуются популярностью. Моцарелла и рикотта также полезны детям за счёт высокого содержания кальция.

— Плюс ко всему есть тренды на свежие продукты, именно на локальные продукты, без консервантов, которые хранятся в течение 5-10 суток. Наша рикотта Favorit Cheese хранится не более десяти дней, в ней 10 грамм белка и 16 грамм жира. Это чистый сывороточный белок, который очень хорошо усваивается, идеальный продукт для спортсменов и адептов здорового образа жизни, — дополняет она.

Средиземноморская диета — это яркие, простые и быстрые блюда, которых не хватает в сером и заснеженном Новосибирске. Шеф-повар и создатель паста-бара Vespa Юрий Капитула выбрал для себя итальянскую кухню спустя восемь лет работы в Москве, в Азербайджане, в Китае и в Италии.

Родина мафии — Сицилия — научила готовить пиццу и разбираться в тонкостях таких простых с виду блюд.

— Мне было непривычно там работать первое время. Во-первых, итальянцы — очень любознательные люди, они узнают о тебе всё, вплоть до биографии прадедушки. Мой шеф-повар приглашал меня домой, и большую часть рецептов я привёз не от него, а от его мамы. То, что готовят в ресторанах, и то, что готовят они дома — это небо и земля. Их домашняя кухня мне понравилась намного больше, — уверен Юрий.

У сыра в итальянской кухне есть три миссии: он идёт в соус, связывает составляющие блюд или добавляется в тёртом виде перед подачей на стол. Добавлять сыр нужно либо в начале для получения консистенции, похожей на лазанью, либо в конце, чтобы он не расплавился.

Санкции сперва были проблемой для рестораторов, и они вынуждены были закупать белорусский продукт, который был сделан наспех.

— Изначально это было похоже на сырок «Дружба» с плесенью. Белорусские производители не заморачиваются, у них санкций нет. А российские заморачиваются. Прошло два года, и у нас в стране практически уже добились нужного качества сыра, — признался Юрий.

Итальянец Рудольфо Антонелли признался, что не вставал из-за праздничного стола у себя на родине. Жители Абруцци устраивают предпраздничный ужин на четыре часа из 10-15 блюд, включая рыбные, а в католическое рождество повторяют церемонию, добавляя на стол мясо.

Большинство итальянских ресторанов открываются только вечером и не подают бизнес-ланч: ничто не нарушит традицию обедать дома.

— В Италии не пьют чай с гостями, а только свежезаваренный кофе. Обязательно нужно иметь в холодильнике десерт — тирамису или кусочек пирога — на случай прихода гостей, — подчеркнул Рудольфо.

Для пиццы и пасты отлично подходят рикотта, пармезан, моцарелла, дор блю и кавказский сыр сулугуни, уверен Юрий Капитула. В десертах, таких как чизкейк, используется и маскарпоне. В тирамису идут сыры маскарпоне и рикотта, хотя ту же смесь можно использовать и для чизкейка.

— Есть блюда, в которые итальянцы кладут сыр, и это очень необычно для русского человека. Например, добавляют кусочки сыра рикотта в суп минестроне, как в России сметану в борщ, — делится наблюдениями Капитула.



20,9 килограмма — потребление сыра на человека в год в Италии

Сыры «Фабрики Фаворит» набирают популярность и за счёт дегустаций в торговых сетях и собственной точке на «Фудсибе» по адресу посёлок Садовый, улица Пасечная, 1а. Успехом у покупателей пользуются совместные акции с крупными сетями супермаркетов.

Пока чиновники обсуждают вопросы возможного побратимства Новосибирска и Милана в итальянской провинции Ломбардия, в город возвращается итальянская кухня. За прошедший год в городе открылось несколько тратторий — ресторанчиков народной итальянской кухни, стало больше мастер-классов по еде и натуральных сыров на полках магазинов.

Местная моцарелла уже удостаивается похвалы от настоящих итальянцев, а свежеприготовленная паста не напоминает о макаронах по-флотски.

На этом фоне Новосибирск становится семейным городом с высокой рождаемостью и семейной теплотой в одной тарелке. Bon appetit!

Рецепты от Юрия Капитулы со свежими сырами Favorit Cheese для новогоднего стола

Севиче с Креветками

Пикантная мексиканская закуска Севиче, которая прекрасно освежает, — это маринованные морепродукты с овощами. Важно правильно выбрать авокадо: он должен быть без тёмных пятен, средней плотности.

Авокадо (1 штука)

Помидоры (1 штука, крупный)

Лайм (3 штуки)

Зелёный лук (3 пера)

Кинза по вкусу

Креветки тигровые (200 граммов)

Оливковое масло (4 столовые ложки)

Соль по вкусу

Уксус винный по вкусу

Перец чёрный молотый

Сыр сулугуни Favorit Cheese (50 граммов)

Креветки разморозить естественным способом на нижней полке холодильника. Удалить голову, панцирь. Обсушить, залить соком лайма, посолить, поперчить. Закрыть плёнкой и убрать в холодильник на сутки.

Авокадо очистить, нарезать мелкими кубиками, смешать с оставшимся соком лайма, солью, перцем и двумя столовыми ложками оливкового масла, перемешать.

Помидоры отчистить от кожуры. Для этого опустите их в кипяток на 30 секунд. Нарезать мелким кубиком, посолить, добавить мелконарезанный зелёный лук и кинзу. Заправить столовой ложкой уксуса и двумя столовыми ложками масла, перемешать. С креветок слить сок.

Выложить слоями авокадо, сыр сулугуни, креветки, помидоры. Украсить зеленью. Можно добавить чипсы-начос.

Каннеллони с кремом из брокколи и рикотой

Существует много вариаций этого блюда. Нередко классический соус бешамель в этом блюде заменяют рикоттой. Для экономии времени используйте уже готовые каннеллони, которые продаются в магазинах, или листы лазаньи, которые скручивают трубочкой вокруг начинки.

Говяжий фарш (300 граммов)

Лук репчатый (1 штука)

Морковь (1 штука)

Соль по вкусу

Паста каннеллони (220 граммов)

Масло оливковое (3 столовые ложки)

Сельдерей (1 штука)

Брокколи (240 граммов)

Молоко (100 миллилитров)

Рикотта Favorit Cheese (250 граммов)

Моцарелла для пиццы Favorit Cheese (300 граммов)

Чеснок

Нарезать мелким кубиком одну луковицу, одну морковь и один лист сельдерея. Разогреть сковородку, налить оливковое масло и тушить овощи на слабом огне 10 минут. Добавить 300 грамм фарша, посолить, хорошо перемешать и тушить ещё 20 минут на слабом огне.

Нагреть сковороду, налить оливковое масло и положить один зубчик чеснока на минуту для того, чтобы масло впитало чесночный запах. Убираем чеснок и тушим 15 минут соцветия брокколи. Разминаем брокколи вилкой или блендером.

Влить 100 граммов молока в рикотту и взбить до получения однородной массы. Соединить вместе мясное рагу, брокколи и рикотту. Смазать прямоугольную форму. Немного вылить нашего соуса на дно.

Начинить каннеллони соусом и выложить рядами в форму. Залить оставшимся соусом и посыпать сыром моцарелла.

Выпекать при 170 °С 30 минут. Первые 20 минут — под фольгой. После дать настояться 10 минут.

Грушевый крамбл

Сливочное масло (60 граммов)

Мука пшеничная (4 столовые ложки)

Мука из твёрдых сортов пшеницы (8 столовых ложек)

Сахар (2 столовые ложки)

Груша свежая (1,5 штуки)

Корица молотая (0,5 чайной ложки)

Сыр рикотта Favorit Cheese (120 граммов)

Грецкие орехи (100 граммов)

Орехи измельчить в среднюю крошку. Смешать в миске муку двух сортов, сахар, измельчённые орехи. Добавить сливочное масло. Растереть сухие ингредиенты с маслом.

Груши очистить и нарезать кубиком. Добавить риккоту, сахар, корицу. Перемешать.

Разложить начинку по смазанным сливочным маслом формам. Сверху выложить крошку из теста. Запекать 25-30 минут при 200 °С.