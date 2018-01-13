Празднуй Суперстарый!

Старый Новый год — праздник традиционный, но не официальный. В России его отмечают многие, иногда — даже с большим удовольствием, чем 31 декабря. Корреспондент Сиб.фм выяснил, приобщаются ли к этой традиции в других странах.

Россия — Испытание верой

Старый Новый год пришёл к нам уже после революции. Он возник по инерции, после перехода советского календаря на западно-европейское, григорианское исчисление. В 1918 году за 31 января наступило 14 февраля, и 13 дней календаря пропало. Вы нигде не найдёте газеты, например, за 10 февраля 1918 года — их просто не было.

Новый год стал праздноваться на 13 дней раньше. Русская православная церковь не поддержала решение СНК и осталась в юлианском календаре.

Таким образом, у нас Рождество стало после Нового года, хотя раньше в России мы отмечали его 25 декабря вместе с западным миром, а вот Крещение стали праздновать после — 7 января.

Фотография Александра Бендюкова

«Старый Новый год — изначально праздник истинно верующих православных. Поскольку широкое отмечание современного Нового Года обременено для них невозможностью накрыть скоромный стол, т. е. с мясом и шампанским, то ими был востребован Старый Новый год, который они, конечно же, вспоминали и сто лет назад», — считает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Можно ещё вспомнить и отпраздновать очень старый Новый год, допетровский — 1 сентября, и суперстарый Новый год, языческий — 22 марта, в день весеннего равноденствия.

Опять же по старому стилю и по новому календарю.

«Кстати, Новый год — хороший способ проверить себя: всё-таки верующий я действительно или так, присоседился?» — отметил Голодяев.

Фотография Александра Бендюкова

Украина — запрет на мелочь

В Ночь с 13 на 14 января принято праздновать Щедрый вечер, который иногда называют праздником Святой Меланки. Молодёжь начинает «щедровать» — выходит гулять ватагами с песнями и колядками.

Щедрый вечер даёт право отвергнутому парню попытать счастья у своей возлюбленной. Но для этого необходим застать девушку обязательно дома, а не на массовых гуляниях.

Как и Рождество, Старый Новый год — семейный праздник, который украинцы проводят за столом. После ужина надо обязательно зайти к соседям и попросить прощения за возможную вину. Одежда в этот день должна быть тщательно выстиранной и чистой.

Фотография Сергея Мордвинова

В Старый Новый год не стоит произносить слово «тринадцать» и считать мелкие монеты. По украинским поверьям, счёт монет принесёт слёзы на весь будущий год. Многие считают, что на Старый Новый год и в Щедрый вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год в долгах проведёшь.

Выносить сор из избы также никак нельзя — это сулит несчастье. В первый день Старого Нового года в дом первым входит мужчина, согласно повериям.

Православная церковь 14 января поминает святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийского. В народном календаре эта дата называлась Васильев день и имела решающее значение для всего года.

Фотография Романа Брыгина

Белоруссия — охота за крошками

Традиционно, в ночь с 13 на 14 января, Старый новый год в Республике Беларусь отмечают так же, как и в России, но есть и свои особенности.

Вечер перед Новым годом, как и в Украине, называется Щедрым вечером. Это название праздник получил от щедрой кутьи — обрядовой еды, которая готовится на Новый год.

На Старый Новый год обычно готовили богатый стол: подавали колбасу, сальтисоны, гречневые блины, сыр, грибной суп, квашеную капусту.

Фотография Ильнара Салахиева

А обязательным блюдом была пшеничная каша — щедрая кутья. В неё добавляли сытную и ароматную свиную зажарку с луком. Также в этот вечер хлеб старались есть очень аккуратно, не просыпая крошек, и нарезали с запасом, чтобы хватило на следующий день. Считалось, что нужно наготовить много различной еды, чтобы можно было угощать всех пришедших гостей и колядовщиков.

Ночь с 13 на 14 января считалась самым лучшим временем для гаданий, особенно на судьбу и замужество.

«Некоторые традиции до сих пор соблюдаются, в основном в сельской местности. А сам праздник отмечают почти все жители Республики Беларусь», — рассказала Сиб.фм директор Новосибирского центра белорусской культуры Анастасия Дементьева.

Фотография Никиты Ростова

Черногория — Новый Год для патриота

Своя традиция празднования Старого Нового года есть в Сербии и соседней Черногории, популярная у русских туристов. Сербы называют это Сербским Новым годом, или Малым Рождеством. Однако он больше похож на национальный праздник.

Все улицы завешаны национальными флагами, легко купить пиво или вино, а также нарваться на взрыв петарды. Черногорцы очень любят пиротехнику — количество петард, фейерверков и фанатских фаеров на улицах зашкаливает.

Фотография Анастасии Хариной

Главным символом выступает большой костёр из бадняка на главной площади города, и каждый житель стремится подкинуть туда дубовых дровишек. Бадняк — это одно из двух поленьев, заготовленных заранее для Рождества и Малого Рождества.

Священники выступают настоящими «заводилами» праздника — также подкидывают дрова в костёр, запускают фейерверки с крыши церкви, устраивают рок-концерты на крыльце.

На Старый Новый год готовят василицы — круглые пироги из кукурузного теста с каймаком — сливками, створоженными, как сыр. Иногда готовят другое блюдо из кукурузного теста — попареницу.

Италия — День святых ботинок

Итальянцы в массе своей — католики, которые живут по григорианскому календарю. Они не празднуют Старый Новый год, а лишь отмечают Рождество Христово и Рождение 6 января. Каждый регион Италии имеет свои особенности, и во многом они отличаются друг от друга, но их объединяет праздник Святого покровителя города — Festa del santo patrono. Всемирно известная столица ветчины, город Парма, чествует своего святого покровителя 13 января.

Иларий Пиктавийский, покровитель города Пармы, был богословом, философом, писателем и был провозглашён Доктором Церкви Папой Пием в 1851 году. Легенда гласит, что сапожник, видя, что Святой Иларий пересекает реку Парму босиком в День снега, сжалился и дал ему пару ботинок. На следующий день ремесленник нашёл пару золотых туфель в том же месте. Жители Пармы в этот день готовят сладости в виде легендарных ботинок.

Фотография Ильнара Салахиева

Каждый год мэрия Пармы награждает горожан премией Святого Иларио. Организация «Мобильная колонна» организует массовую раздачу обуви и до 500 горячих обедов беднякам, беженцам и жертвам аварий, пожаров и стихийных бедствий.

«Для нас Старый Новый год — обычный день. День святого покровителя города для большинства итальянцев — тоже», — рассказал горец из Абруццио Рудольфо Антонелли.

Каждый день для абруццкого горца — жизнерадостный праздник. Об этом писал ещё русский классик Иван Бунин в своём романе «Господин из Сан-Франциско».