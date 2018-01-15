В рамках реформы Академии наук Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) производит замену руководителей институтов. В соответствии с установленной процедурой Учёный совет Института истории СО РАН представил на пост врио директора института кандидатуру профессора, доктора исторических наук Александра Николаева, занимающего с 2014 года должность заместителя директора института. Неожиданно и по непонятной причине в ФАНО появилась альтернативная кандидатура на пост врио директора — бывший новосибирский вице-губернатор Виктор Козодой. Корреспондент Сиб.фм разбирался в том, что это означает и как может сказаться на работе известного академического института.

Фотография Андрея Ксенчука

Близкий к научным кругам источник Сиб.фм из Института истории СО РАН, пожелавший не раскрывать своё имя, сообщил, что пост врио директора института истории прочат скандально известному политтехнологу экс-вице-губернатору Виктору Козодою. В разного рода электронных СМИ можно прочитать, что Козодой — известный учёный и крупный педагог, имеющий звание профессора. На заседании Учёного совета ИИ СО РАН усомнились в том, что он имеет звание профессора, присвоенного Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

— Скорее всего, он профессор по должности в том учебном учреждении, где работал. Кроме того, он не обладает опытом не только работы, но даже сотрудничества с научными учреждениями, никогда не занимался подготовкой научных кадров, имеет показатели научно-публикационной активности, не соответствующие требованиям ФАНО к работникам научно-образовательной сферы, — объяснил анонимный источник.

За последние десять лет, по данным e-library, у него нет ни одной статьи в журналах, включённых в перечень ВАК, а индекс Хирша равен всего лишь пяти.

Такой показатель в Институте истории имеют в основном кандидаты наук в должности младшего научного сотрудника.

Фамилия Козодоя особенно часто мелькала на первых полосах изданий в 2014 году, когда он вёл предвыборную кампанию кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на пост мэра Новосибирска. Однако результат активности оказался отрицательным: по решению суда Знаткова сняли с выборов, что означало провал «Единой России». Не смог спасти ситуацию даже срочно прибывший в Новосибирск такой авторитетный политик, как депутат Государственной думы Александр Карелин.

Фотография Ильнара Салахиева

Напомним, что в том же 2014 году Козодой потерял пост заместителя губернатора, поскольку губернатор Василий Юрченко был снят с должности как утративший доверие президента РФ. В результате Козодой был выведен из руководства регионального отделения «Единой России». К тому же в 2013 году Рособранадзор официально включил организованный и возглавляемый им же негосударственный вуз (Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций) в список неэффективных, а в 2016 году лишил его государственной аккредитации.

— С тех пор главным занятием Козодоя, по сути дела ставшего безработным, являлось активное участие в протестных акциях горожан, направленных против политики властей, критика местного руководства «Единой России» и чёрный пиар. С конца 2014 года он и его окружение провели атаку по дискредитации Института истории СО РАН, публикуя в СМИ несоответствующую действительности информацию о деятельности его руководства и коллектива в целом. По оценке наших сотрудников, это была тщательно спланированная подготовка к рейдерскому захвату академического учреждения, — рассказал собеседник Сиб.фм.

Чем живёт Институт истории

Истоки Института истории восходят к началу 1960-х годов. Однако в качестве самостоятельного и под своим нынешним именем он существует сравнительно недавно — с 2006 года. Основной темой исследований является история Сибири XVI–XXI веков.

Как рассказал заведующий сектором истории общественно-политического развития профессор Владимир Шишкин, согласно ранжированию институтов по версии ФАНО, Институт истории СО РАН отнесён во вторую категорию, в которую вошли около 50 % российских академических институтов.

— В первую категорию наш институт не попал, но его включение во вторую категорию — это признание со стороны ФАНО того, что учреждение работает успешно.

Нашего бывшего директора члена-корреспондента РАН Владимира Ламина ФАНО утвердило научным руководителем. Это ещё один показатель того, что состояние Института истории оценивается ФАНО положительно и не вызывает вопросов, — подчеркнул Шишкин.

Показателем состоятельности каждого учёного, структурного подразделения и всего научного коллектива является вклад в сокровищницу российской и мировой исторической науки. Сотрудникам Института есть чем гордиться: они выявили, описали и изучили огромный комплекс рукописей и старопечатных книг, что академик Дмитрий Лихачёв оценил как «археографическое открытие Сибири». Их усилиями в России впервые увидел свет крупнейший памятник письменности второй половины XVII века — «Латухинская Степенная книга царского родословия». Публикация этого источника — безусловно выдающийся вклад в российскую историографию.

Фотография Романа Брыгина

Благодаря публикациям сотрудников Института научная общественность получила уникальную информацию о том сопротивлении, которое сибиряки оказали в годы Гражданской войны установлению коммунистического режима в России. В частности о Сибирской армии, которая стала основой формирования Российской армии Верховного правителя адмирала Колчака, о самом крупном за все годы существования Советской власти антикоммунистическом восстании — Западно-Сибирском мятеже 1921 года.

Сотрудники Института истории опубликовали десятки индивидуальных и коллективных монографий, сборников статей и сборников документов, в которых освещается вклад сибиряков в освоение восточных регионов России, в создание его экономического и оборонного потенциала, в обеспечение национальной безопасности, в развитие культуры. Итоги этой большой работы были подведены в трёхтомном издании «Историческая энциклопедия Сибири», высоко оценённом научной общественностью.

В 2017 году специалисты Института истории СО РАН совместно с коллегами из Института археологии и этнографии и НГПУ подготовили и издали трёхтомный учебник по истории Новосибирской области для школьников.

Ни в каком субъекте РФ нет столь серьёзной истории региона для учеников средней школы.

Кроме того, на счету института много выигранных индивидуальных и коллективных грантов. Это гранты Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда и различных международных. Около 80 % сотрудников участвовали в реализации проектов, поддержанных российскими и международными фондами. Во многом за счёт грантовской поддержки фондов, которая достигается в конкурентной борьбе, сотрудники осуществляют научные командировки в архивы, библиотеки и на конференции, осуществляется издание научных трудов.

Несмотря на заметный спад популярности профессии учёного-историка среди молодёжи, в Институте истории сохраняется традиция готовить кадры, которые могли бы составить новое поколение сотрудников. На протяжении нескольких лет активно функционирует Совет научной молодёжи, который объединяет в своём составе аспирантов и молодых исследователей в возрасте до 35 лет. Пятый год подряд со столичным размахом Совет проводит Всероссийскую молодёжную научную школу-конференцию — с привлечением экспертов с мировым именем и научной молодёжи со всей России и стран ближнего зарубежья.

Фотография Сергея Ковалёва

— Если говорить о молодёжной и кадровой политике, то институт старается в силу имеющихся возможностей максимально использовать наиболее потенциально профессиональные кадры молодых исследователей со всей Сибири.

Поэтому какая-либо критика на предмет того, что недостаточно привлекаются молодые кадры, не состоятельна.

Они привлекаются весьма успешно, и в этом смысле мы используем все ресурсы, имеющиеся у нас, как организационные, так и довольно ограниченные финансовые, — считает заместитель директора Института истории СО РАН по научной работе Дмитрий Симонов.

Чтобы учёные работали, нужна особая атмосфера

Научные сотрудники называют то, что сейчас происходит, попыткой рейдерского захвата академического института. В институте царит тревога и возмущение.

Каждый, от аспиранта и младшего научного сотрудника до доктора наук, обеспокоен как собственной судьбой, так и будущим учреждения.

Казалось бы, подумаешь — назначают сверху очередного «эффективного управленца», так он же временный. Однако, как объяснил замдиректора института Дмитрий Симонов, интеллектуальная работа не может проводиться в состоянии стресса.

— Институт — это в первую очередь коллектив, сложившийся на протяжении многих десятилетий, со своими традициями, со своим видением того, как мы можем успешно работать. Очевидно, что будущий директор института, который придёт на смену Ламину, должен быть человеком, хорошо известным коллективу благодаря своим личным, профессиональным и деловым качествам. Потому что научная работа предполагает внутреннюю сосредоточенность, а если научный работник будет отвлекаться на неблагоприятную психологическую ситуацию в учреждении, то это отнюдь не способствует этому сосредоточению. Главная задача, которая стоит перед будущим директором, — это сохранить ту комфортную обстановку для научной работы, которая у нас до сих пор существовала. А сейчас она окажется под угрозой.

Люди будут думать не о том, чем нужно заниматься по работе, а о том, как им выжить, — пояснил Симонов.

Настоящее и ближайшее будущее института определяет участие в двух крупных проектах. На завершающей стадии находится работа над четырёхтомной историей Сибири. Изначально научный труд, задуманный с директором Института археологии и этнографии СО РАН академиком Анатолием Деревянко, планировался в трёх томах. Однако за годы работы над ним исследование переросло изначальный формат.

Другой масштабный труд — 20-томная история России, который выполняется по указанию Президента РФ. В этот проект вовлечено около 300 историков, треть из которых — специалисты московского Института российской истории, а две трети приходится на долю историков Санкт-Петербурга, Поволжья, Урала, Дальнего Востока.

— Мы-то сами прекрасно понимаем, в какой мере можем принять участие в этом обобщающем труде, в каких сферах мы являемся специалистами и что сможем написать для многотомника. Но под руководством Козодоя, уровень научного авторитета которого мизерный, а известность скорее отрицательная, и который никогда не работал в академическом институте — успешно решить эту задачу будет проблематично, — утверждает Владимир Шишкин.

Фотография Андрея Ксенчука

Бывший директор Института истории Владимир Ламин считает, что назначение Виктора Козодоя врио директора может иметь для института непоправимые последствия. Во-первых, в силу отчуждённости от академической науки и предыдущего опыта работы в качестве политтехнолога Козодой попытается превратить академический институт с десятилетними традициями в одну из тех «контор», учредителями которых он являлся: занимавшихся консалтингом, пиаром и тому подобным. Во-вторых, по причине элементарного непрофессионализма он не сможет обеспечить выполнение тех задач, которые вытекают из задания Президента РФ по подготовке в кратчайшие сроки 20-томной «Истории России».

Утром 15 января Учёный совет ИИ СО РАН повторно принял документ, обращённый к руководителю Федерального агентства научных организаций России Михаилу Котюкову.

В этом обращении институт снова подтвердил свою позицию в пользу Александра Николаева и высказался категорически против Виктора Козодоя на посту врио директора.

Чтобы обратиться ко второй стороне конфликта, корреспондент Сиб.фм отправил письменный вопрос Виктору Козодою, однако он отказался комментировать ситуацию. Кроме того, был направлен запрос в Федеральное агентство научных организаций, чтобы выяснить, насколько бескомпромиссно надвигающееся на институт назначение. Мы продолжим следить за развитием ситуации в Институте истории СО РАН до момента появления врио директора и избрания нового главы учреждения.