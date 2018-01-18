«Боярышник»: Послевкусие

Год назад вся страна следила за новостями из Иркутска, где за несколько дней 76 человек погибли от отравления метанолом, смертельным ядом, который по до сих пор неизвестным причинам добавляли вместо этилового спирта в бутылки под видом водки и концентрата для ванн «Боярышник». Что изменилось за это время среди местных жителей и куда теперь ходят за «беленькой подешевле», разобрался корреспондент Сиб.фм.

Этот самый «Боярышник» стал маркером, главным словом событий той зимы, закрепившим некорректный стереотип: мол, отравились и умерли маргинальные личности, совсем опустившиеся алкоголики. На деле это не так: да, во всех случаях причина смерти — метиловый спирт, но не во всех — «Боярышник». Суррогат распространяли также под видом водки «Царская охота», «Белая берёза», «Пшеничная» и «Финское серебро». Потому среди жертв были и рядовые горожане из обычных семей.

Почти все случаи отравления метанолом произошли в Ново-Ленине — крупном жилом массиве на окраине, отделённом от остального города промзоной и болотами. В Иркутске прижилось его сокращённое именование — НЛО, или Новоляга. К нему намертво приклеилось звание главного криминального района, как к Южному Бутову в Москве или Купчину в Петербурге.

И пусть сами жители НЛО на это обычно обижаются, сложившийся стереотип трудно назвать необоснованным.

8 человек погибло от «боярышника» к 16 декабря 2016 года, ещё 10 были госпитализированы

Из-за низкой стоимости квадратного метра Ново-Ленино превратилось в городок для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот, здесь же возводится социальное жильё и общежития. Результат предсказуемый: бок о бок с молодыми семьями и студентами в Ново-Ленине живут безработные асоциальные граждане.

Надеяться, что массовые отравления со смертельным исходом заставили местных потребителей «Боярышника» бросить пить, не приходится: даже в те декабрьские дни, когда в Ново-Ленине находили трупы отравившихся в подвалах и коллекторах, «боярку» в ларьках продолжали спрашивать. Но изменилось ли что-нибудь за прошедший год?

НЛО: истина где-то там

Многие жители Иркутска, попадая в Ново-Ленино, ощущают себя словно в другом городе: непривычная планировка улиц, огромные кварталы и обилие рынков, маленьких магазинов и ларьков. В таких покупали метиловый «Боярышник» год назад, в таких же сегодня закупаются продуктами большинство местных жителей — потому что супермаркетов мало.

Точки, уличённые в продаже метилового суррогата, сейчас просто так не найти: когда количество смертей перевалило за первый десяток, правоохранительные органы вдруг стали показывать чудеса оперативной работы, очень быстро прикрыв все злачные места.

Спрос на время остался без предложения.



К 19 декабря 2016 года в больницах оказались 42 человека. Умерло в больницах 16, ещё 10 человек скончались до прибытия в медучреждения

Трудно сказать, когда «Боярышник» стал неотъемлемым пунктом меню малообеспеченных граждан, но до декабря 2016 года употребление концентрата для ванн было явлением, характерным для всей страны. Многие же россияне, не разобравшись в потоке прошлогодних новостей, решили, что «Боярышник» смертельно опасен сам по себе, и в Иркутске его вдруг решили распробовать десятки людей.

Такие заблуждения приводили к казусам: в небольшом репортаже одного федерального канала проводили контрольную закупку, чтобы доказать, что «Боярышник» можно средь бела дня купить даже в столице. И действительно, нашли его в простой аптеке. Правда, в руках довольного журналиста почему-то была коробка с обычной лечебной настойкой, а не концентрат для ванн.

Впрочем, пойди он в магазин бытовой химии, найти «Боярышник» вряд ли составило бы труда. Теперь же поиски «фанфуриков» (так любители выпить называют дешёвые спиртосодержащие настойки и концентраты) сильно осложнены: действует запрет на продажу любой непищевой спиртосодержащей продукции. Приходится надеяться на подсказки прохожих.

Сегодня жители НЛО сходятся во мнении, что стали гораздо реже встречать выпивших людей на улицах и связывают это с массовым сносом ларьков, который начался ещё в январе. Однако некоторые магазины всё равно выглядят для них подозрительно.

Подсказки местных привели к двум точкам на улице Розы Люксембург, главной магистрали Ново-Ленина, где, по слухам, продавали палёнку. Естественно, продавцы в них на неприятную беседу не настроены, о событиях прошлого года говорить не хотят, при упоминании «Боярышника» морщатся, повторяют: «я не местный», «ничего не слышала об этом».

Увязавшись за одним из покупателей, который спрашивал «беленькую подешевле», кое-что всё-таки удалось узнать.

После нескольких «не знаю» мужчина сдался — указал на ближайшую автобусную остановку: там, говорит, «фанфурики» брали. Стопудово.

Сейчас на том месте стоят два маленьких магазина. Один закрыт, через окно просматриваются пустые прилавки, кажется, идёт ремонт. Второй, с вывеской «Парфюмерный рай», работает.

10 миллилитров метанола достаточно, чтобы потерять зрение и сознание. 80 миллилитров уже приводят к смерти

Это ещё одна особенность Ново-Ленина: только здесь можно на каждом шагу встретить ларьки и маленькие магазины контейнерного типа, где продают парфюмерию и бытовую химию. И если в других «парфюмерных» народ попадался неразговорчивый, то в этот раз повезло.

— Да, тут стоял ларёк такой подозрительный, — сразу заговорила женщина.

— Туда ходили всякие: то один, то другой, — продолжила вторая. — Снесли его.

Последняя фраза грозила обернуться очередным разочарованием, если бы Ирина Николаевна и Ирина Витальевна (так представились женщины) не ответили на главный вопрос: куда всё-таки делись потребители «Боярышника». Начали с того, что из-за запрета на реализацию непищевого спиртного поставщики из этой категории ничего не завозят, и все с этим смирились. Экспериментировать же с приёмом внутрь дешёвого парфюма никто не рискует.

— У нас этот одеколон покупают бабушки да дедушки, чтобы натираться, а так, чтобы бичи заходили — так этого нет, — рассуждает Ирина Витальевна,

— Сейчас народ перешёл на самогон. Где-то из-под полы торгуют, где-то продают в квартирах.

— Да, раньше эти бутылочки везде продавали, теперь нет. Но ведь такие люди свои места найдут, — махнула рукой Ирина Николаевна. — Если их не видно, значит, нашли.



К 20 декабря число жертв выросло до 53

Что касается подозрительных ларьков, они, считают женщины, уходят в прошлое. Их сносят и не восстанавливают. Даже свежий фундамент на месте снесённого соседа «Парфюмерного рая» — не реинкарнация алкомаркета, а будущий остановочный павильон.

Жизнь без зелёных человечков

Улица Баумана — вторая по значимости в Ново-Ленине. По городскому генплану здесь должен быть благоустроенный проспект с зелёным бульваром, на деле — пустырь длиной в два километра и шириной около 100 метров, по которому хаотично разбросаны автостоянки и ларьки. Стоит посреди проспекта и целый рынок, который год назад поймали на продаже «боярки».

Полиция тогда быстро нашла злополучный павильон, провела в нём обыски и опечатала. Директор рынка, правда, утверждал, что к ним эта точка не относилась — якобы кто-то просто торговал на смежном участке. Тем не менее городские власти пообещали в кротчайшие сроки очистить площадку от торговцев и обустроить на ней сквер.

Рынок тогда действительно закрыли и... перенесли на 100 метров в сторону, где он и сегодня продолжает работу. Правда, надолго ли — большой вопрос.

— У нас дела не особо, — кратко охарактеризовала прошедший год Оксана, продавец в продуктовом павильоне. — Люди меньше ходят, тут ведь супермаркет через дом открылся. Мы пока работаем, но я даже не знаю...

Подобного мнения придерживаются и другие работники. Говорят, как уйдут отсюда деньги, уйдут и они в места, куда сетевые супермаркеты ещё не добрались. Можно предположить, что медленное движение к цивилизованной торговле, уход от рынков и ларечной торговли изменит облик НЛО, а заодно и образ жизни людей.

Процесс уже пошёл: городские власти, кажется, осознали, что Ново-Ленино пора вытаскивать из 90-х. За прошедший год снесены все незаконные торговые точки, началось обновление заброшенных с советских времён парков. Летом 2017 года полностью реконструировали главный сквер микрорайона — «Россия».

Там довелось побеседовать с двумя местными жителями, мирно отдыхавшими на лавочке — Валерием Семёновичем и Валентиной Петровной. Оба хорошо помнят события годовалой давности, как по телевизору показывали их дома, как по микрорайону вышагивали группы полицейских и летали кареты скорой помощи. И оба соглашаются, что за год многое поменялось.

— Раньше, я видела, здесь очень много ходило наркоманов. Часто здесь остановятся, раскорячатся и стоят в позе такой. А сейчас такого не вижу.

74 человека умерло к 23 декабря 2016 года от отравления метанолом

Раньше просто пройти было невозможно, даже ужас охватывал, — вспоминает Валентина Петровна.

— Да, а сейчас порядок, — кивнул Валерий Семёнович.

— Ну... не то чтобы порядок, — возразила Валентина Петровна. — У нас тут недавно дом подожгли пацаны.

— Балуются, да, — согласился собеседник. — Но в общем и целом...

Особое внимание со стороны полиции и местных властей к Ново-Ленину не ослабевает по сей день. Продолжаются регулярные проверки торговых точек, прочёсываются садоводства и близлежащие деревни. По нескольку раз заглядывали в дом Валерия Семёновича в Стеклянке, под Ангарском, в получасе езды от Ново-Ленина.

— У нас часто бывают. В ноябре, как снежок первый выпал, ко мне последний раз приходили. Я их чаем напоил, посидели, поговорили. Так что сейчас порядок. Ну, мне так кажется.