Мост, обход или метро?

Мы выбрали девять значимых для города проектов, которые требуют объединить средства федеральной господдержки, бюджетов Новосибирской области и города Новосибирска. В преддверии выборов президента редакция Сиб.фм решила провести опрос: какой из этих проектов наиболее важен для жителей города?

Четвёртый мост

Новый мостовой переход от Ипподромской до Котовского стал главной целью экс-губернатора Владимира Городецкого.

Полную стоимость платного моста через Обь оценили в 40,9 млрд рублей.

Разработчики пообещали частному партнёру госпроекта гарантированный доход в 47 млрд рублей. Федеральный бюджет может выделить 26 млрд рублей, а депутаты и чиновники рассказали, как строительство моста спасёт дорожную отрасль Новосибирска от кризиса. Жители Новосибирска активно критиковали платный мост и даже придумали название: мост имени Остапа Бендера, который брал плату «из воздуха».

Фотография с сайта Правительства Новосибирской области



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Восточный обход

Масштабный проект длиной в 101 километр соединит трассы М-52 «Чуйский тракт» и М-53 («Байкал»). Длина первого этапа, который доверили строить «Сибмосту» за 10,35 млрд рублей, — 20 километров. Федеральное финансирование сократилось, и сроки ввода первой очереди Восточного обхода перенеслись на 2020 год. В конце прошлого года «Сибмост» прекратил строительство первой очереди, и «Росавтодор» пригрозил сменить подрядчика. Дорожники планируют разработать проект тоннеля под железной дорогой в 2018 году, что избавит Академгородок от пробок.

Фотография Романа Брыгина

Перинатальный центр

Высокий темп рождаемости в Новосибирске требует масштабного и самого современного родильного дома. Строительство перинатального центра при Новосибирской областной клинической больнице началось в 2014 году.

Новый центр сможет вместить 305 пациенток и принимать более шести тысяч родов в год.

Но для завершения требуется 3 млрд рублей федеральных средств.



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Городская электричка

Четыре жилмассива левого берега Новосибирска: «Чистая Слобода», «Юго-Западный», «Северо-Чемской», «Южно-Чемской» должны стать доступнее за счёт нового маршрута. Правительство Новосибирской области и РЖД планируют запустить электропоезд с маршрутом «Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный — Клещиха — Чемской». Мэрия Новосибирска должна будет предложить новые подходы к платформам, пересадку на общественный транспорт и обустроить остановки. Проект находится на стадии исследования, насколько это нужно горожанам.

Фотография Антонины Никулиной

Строительство метро

Новосибирский метрополитен — один из самых загруженных в России, он перевозит до 280 тысяч человек в сутки, и единственное Ельцовское метродепо перегружено.

Строительство двух новых станций Дзержинской ветки метро и депо «Волочаевское» оценивается в 15 млрд рублей.

Альтернативный проект — построить четыре станции от «Золотой Нивы» до Ключ-Камышеского плато: «Доватора», «Лазурная», «Выборная» и «Пединститут». В будущем возможно продление Ленинской линии до Городского аэропорта и далее — до жилмассивов «Родники» и "Снегири«.Так же должна появиться Кировская линия — от «Площади Маркса» до Затулинского и Северо-Чемского жилмассивов.

Действующие станции позволяют увеличить поезда до пяти вагонов.

Фотография Романа Брыгина

Онкодиспансер

К 2017 году на учёте в Новосибирском онкодиспансере стоит уже более 75 тысяч пациентов, больницы представляют 610 коек.



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Проект предполагает более чем в два раза увеличить количество коек за счёт строительства онкодиспансера на 800 коек при горбольнице № 25. Техническое задание и земельный участок есть, но в проекте региональных бюджетов до 2020 года средств не предусмотрено.

Аэроэкспресс до Толмачёва

Международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске поставил рекорд — обслужил более пяти миллионов человек за 2017 год, около миллиона из них летели транзитом. Первый этап строительства аэроэкспресса должен быть закончен к 2019 году. Сейчас пассажиры самолётов вынуждены добираться на электричке до станции «Обь» или на автобусе преодолевать пробки вдоль улицы Станционной.

Фото с сайта аэропорта Толмачёво

Юго-Западный транзит

Это масштабный проект по созданию транспортного кольца вокруг Новосибирска. ЮЗТ соединит федеральные трассы Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» и перспективный Восточный обход. Отправной точкой проекта стал Бугринский мост — поток транспорта пойдёт через него. В проекте предусмотрено 15 развязок, две из которых уже есть — на улицах Ватутина и на Большевистской.

Десять лет назад стоимость проекта была около 45 млрд рублей.

Ледовая арена

Строительство нового ЛДС стало давно назревшей проблемой для сотни тысяч болельщиков ХК «Сибирь». Существующий ЛДС «Сибирь» с 1964 года принимает у себя ещё и концерты, но ледовый дворец не отвечает требованием молодёжного Чемпионата мира по Хоккею. Власти рассматривают два места строительства: на Горском жилмассиве и в районе Экспоцентра. Строительство спорткомплекса стоимостью в 4 млрд рублей планируется до 2021 года, помощник президента РФ Игорь Левитин уже обещал федеральную поддержку.