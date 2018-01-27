Пар костей не ломит

Впервые информация о том, что бани на Каменской отремонтируют в рамках муниципально-частного партнёрства, появилась в 2015 году. И вряд ли кто-то мог подумать, что через каких-то два года вместо старого двухэтажного здания, напоминающего по виду районный дом культуры не первой свежести, здесь появится яркий архитектурный объект с объёмом частных инвестиций более 300 млн рублей. Корреспондент Сиб.фм побывал в «Сандунах» и рассказывает, почему бани могут стать новой достопримечательностью Новосибирска.

Здание на Каменской, 19а, было построено в 1936 году. Бани № 8, работавшие в здании до недавнего времени, реконструированы и переданы по соглашению в концессию, оставшись в муниципальной собственности. Теперь здесь вот-вот начнут работать «Сандуновские бани».

От «восьмёрки» остались одни воспоминания, и концессионное соглашение фиксирует их максимально точно — в той части, где перечисляется переданное концессионеру имущество. Недвижимое имущество представляет собой само двухэтажное здание с цоколем, а вот список движимого напоминает опись конкурсной массы обанкротившейся котельной: водосчётчики, теплообменники, трансформаторы...

В период «восьмёрки» здесь было два банных отделения общего пользования на первом и втором этажах — мужское и женское. Теперь они переехали на первый, заняв освобождённые от офисов и клуба помещения и получив требуемый соглашением статус «не ниже второго разряда», в то время как раньше их ни к какому разряду относить не решались вовсе.

Второй же этаж занимают отделения первого мужского разряда. Пространство, предназначенное для выполнения основной, банной функции, увеличилось вдвое.

1000 человек в день — вместимость банного комплекса «Сандуны Сибирь»

Административные помещения инвесторам «Сандунов» пришлось вынести на вновь построенный третий этаж — полумансардный. Созданная эксплуатируемая кровля стала улучшением здания. Для муниципалитета как собственника это безусловный профит.

Общественные бани — стратегически важный элемент социальной инфраструктуры. Изначально они такими стали из санитарно-эпидемиологических соображений: население, которое в основном проживало в неблагоустроенном жилье, необходимо было регулярно мыть. Теперь горячая вода есть почти у всех, а муниципальное регулирование тарифов на помывку осталось. Рядом с городскими банями на Каменской ещё вчера был частный сектор, а сегодня расположены отели DoubleTree by Hilton и Marriott, региональный офис Сбербанка РФ и престижные бизнес-центры. На фоне этого здание на Каменской, 19а два года назад выглядело явным анахронизмом, а теперь это очевидная достопримечательность и адекватный столичным амбициям Новосибирска элемент городской среды.



Сандуновские бани были основаны в 1808 году в Москве

В этом контексте решение, найденное властями, подходило как нельзя лучше. Бани остаются в муниципальной собственности, сохраняют услуги по социальным ценам (раз в неделю, по понедельникам, сюда можно будет ходить за 105 рублей в час) — и при этом становятся объектом, который не стыдно предъявить гостям города.

Штат «Сандунов» укомплектован почти в полном объёме, а это 140 рабочих мест. Сейчас сотрудники проходят обучение, отрабатывается технология. Привыкшие ходить в «восьмёрку» местные любители бани видят за дверями движение и по «дисконтным» понедельникам начинают занимать очередь, но, выяснив, что предприятие пока не введено в эксплуатацию, разочарованно расходятся.

В октябре 2017 года новосибирские «Сандуновские бани» посетил с инспекцией мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Уже тогда всем казалось, что до открытия остались считаные дни.

Но времени потребовалось гораздо больше: настолько высоки требования, настолько сильна заинтересованность всё сделать по уму.

Каждое проектное решение тщательно проверяется на предмет соответствия концессионному соглашению, строительным нормам и требованиям безопасности.

Такое внимание властей и контролирующих органов к баням оправдано. Ведь это действительно уникальный, знаковый объект — и с архитектурной точки зрения, и с инфраструктурной. Ни общественных бань такого уровня с соответствующим внешним и внутренним убранством, ни здания с аналогичным внешним обликом в центре Новосибирска больше нет. А под культовым брендом «Сандунов» попариться до сих пор можно только в Москве.

Новосибирские «Сандуновские бани» могут стать наглядной иллюстрацией успеха партнёрства муниципалитета с частными инвесторами. И в конкретных делах, и в формировании новых стандартов, без оглядки на которые создавать в городе что-то новое уже не получится.