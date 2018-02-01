Мост, обход или метро: мнение власти



Данные опроса приведены на 11:00 1 февраля

Сиб.фм проводит опрос «Мост, обход или метро?» о том, что нужно Новосибирску. Мы подвели предварительные итоги голосования читателей и спросили врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, что он о них думает.

Андрей Травников назвал три приоритетные стройки Новосибирска, для которых постарается привлечь федеральные деньги. Врио губернатора региона ознакомился с предварительными результатами опроса Сиб.фм «Мост, обход или метро» и раскрыл результаты совещаний в правительстве и мэрии за начало января.

Метро

Более 1,8 тысячи участников опроса проголосовали за продолжение строительства метро, их позиция лидирует в опросе.

«Это тот случай, когда мнение властей совпадает с мнением жителей Новосибирска, по крайней мере в отношении трёх объектов», — прокомментировал Андрей Травников.

Врио губернатора признался, что во время новогодних праздников обсуждал приоритетные проекты с мэром Новосибирска Анатолием Локтем на ближайшие три-пять лет. Андрей Травников поддержал предложения мэра развивать метро в Новосибирске. Планируется разбить строительство на этапы и разработать проектно-сметную документацию, чтобы она была «под рукой». На сегодня мэрия предлагает три больших этапа строительства метрополитена: достройку Дзержинской линии, продление Ленинской линии от площади Маркса и строительство Кировской линии.

Альтернативный проект — построить четыре станции от «Золотой Нивы» до Ключ-Камышенского плато: «Доватора», «Лазурную», «Выборную» и «Пединститут».



«Совершенно очевидно, что нужно достроить Дзержинскую линию», — заявил Анатолий Локоть 22 января на совещании с руководством новосибирского метро

В будущем возможно продление Ленинской линии до Городского аэропорта и далее до жилмассивов «Родники» и «Снегири». Кировская линия должна пройти от «Площади Маркса» до Затулинского и Северо-Чемского жилмассивов.

Бывший губернатор региона Владимир Городецкий считал четвёртый мост главным приоритетом Новосибирска. Мэр Анатолий Локоть был с ним не согласен, чиновники региональной и муниципальной власти также спорили о приоритетах. Комментируя выбор жителей Новосибирска, врио губернатора региона рассказал о новой, более дипломатичной схеме работы с городскими властями.

«Это пример новой схемы взаимодействия городской и областной власти: в первую очередь решения обсуждаются в мэрии, затем мы решаем, как их продвигать на федеральном уровне», — поделился Андрей Травников.

Напомним, что строительство двух новых станций Дзержинской ветки метро и депо «Волочаевское» оценивается в 15 млрд рублей.

Ледовый дворец спорта

Ледовый дворец спорта занял второе место в голосовании Сиб.фм. Врио губернатора региона сообщил, что средств на строительство нового ЛДС в федеральном бюджете нет.

«Депутатам заксобрания региона уже сообщили, что федеральных средств нет и этот вопрос не поднимался. Поэтому инвестиционную схему мы реализовать не сможем и выполнять проект придётся за счёт регионального бюджета», — подчеркнул Андрей Травников.

Правительство региона будет пытаться получить средства на строительство инфраструктуры — укрепление берега, строительство набережной, транспортных развязок и станции метро. Сам ЛДС требует чуть больше половины расходов в смете.

Шанс получить средства есть, уверен врио губернатора. Правительство региона будет участвовать в конкурсах по федеральным программам, а также привлекать инвесторов на привлекательную территорию для объектов массового отдыха, общепита и развлечений.

«Чтобы успеть к молодёжному ЧМ-2021 по хоккею, начинать нужно сейчас. Новый ледовый дворец появится совершенно точно», — уверен Андрей Травников.

Восточный обход

Продолжение строительства «Восточного обхода» интересует около 340 участников опроса, это третье место в голосовании. Однако в приоритете властей расширить участок, соединяющий аэропорт с Северным объездом.

«Наиболее приоритетный участок при создании транспортного кольца вокруг Новосибирска — отрезок дороги от Северного объезда до Толмачёва. Сегодня это самый загруженный и самый аварийный участок сети федеральных и региональных дорог в Новосибирской области», — считает врио губернатора Травников.

Масштабный проект «Восточного обхода» Новосибирска длиной в 101 километр должен соединить трассы М-52 «Чуйский тракт» и М-53 «Байкал».

Первый этап длиной 20 километров доверили строить «Сибмосту» за 10,35 млрд рублей.

517,5 тысячи рублей — средняя стоимость одного метра дороги первого этапа «Восточного обхода»

Но затем федеральное финансирование сократилось, и сроки ввода первой очереди Восточного обхода перенеслись на 2020 год. В конце прошлого года «Сибмост» прекратил строительство первой очереди, и «Росавтодор» пригрозил сменить подрядчика.

Глава региона отметил, что продолжение строительства «Восточного обхода» также необходимо и городу, и региону — при том, что строительство было приостановлено, а новосибирский подрядчик «Росавтодора», компания «Сибмост», находился в стадии банкротства. Реальный шанс восстановить работоспособность компании — соглашение АФК «Система» и Сбербанка России об инвестициях. «Объединённое мостостроительное предприятие», принадлежащее АФК «Система» и Сбербанку, приобрело «Сибмост» ещё в ноябре 2017 года. Врио губернатора подчеркнул, что к настоящему моменту предприятие разработало стратегию по выводу «Сибмоста» из банкротства.

«АФК „Система“ уже внутри „Сибмоста“. Есть хорошие перспективы, что при поддержке АФК „Система“ и Сбербанка будет восстановлена финансовая устойчивость и потенциал, и мы сохраним местного подрядчика „Восточного обхода“», — утверждает Травников.

Юго-Западный транзит

Травников считает, что Юго-Западный транзит должен быть реализован совместно с проектом Восточного обхода. Значит, это произойдёт нескоро.

«Если начать строить транзит, не завершив центральной и северной части, мы запрём весь транзитный поток транспорта с юго-запада Новосибирска в районе Академгородка и восточнее, на дорогах Новосибирского района», — предостерёг Травников.

Правительство региона готово отложить продление Бугринского моста и его развязок на улицах Большевистской и Кирова до завершения строительства Восточного обхода. По мнению врио губернатора, строительство четвёртого моста — более ближняя перспектива, чем завершение Юго-Западного транзита, и потребует от пяти до семи лет.

Онкодиспансер

Более 260 участников опроса Сиб.фм выбрали строительство онкодиспансера приоритетным для Новосибирска. К 2017 году на учёте в Новосибирском онкодиспансере стоит уже более 75 тысяч пациентов, а стационары представляют всего 610 коек. Проект предполагает более чем в два раза увеличить количество коек за счёт строительства онкодиспансера на 800 коек при горбольнице № 25. Техническое задание и земельный участок есть, но в проекте региональных бюджетов до 2020 года средств не предусмотрено.

Врио губернатора сообщил, что в приоритете на 2018 год — разработки проектно-сметной документации.

Перинатальный центр

Перинатальный центр находится на шестом месте в голосовании «Мост, обход или метро?», но является третьим среди приоритетных проектов для врио губернатора Травникова.

«Такому региону, как Новосибирская область, необходим перинатальный центр.

Отсутствие новых площадей для родовой терапии серьёзно осложняет работу областной клинической больницы. К тому же, иметь на руках недостроенное с 2014 года здание просто бесхозяйственно», — сказал Травников.

«Безусловно, я встречусь с Владимиром Путиным и обсужу с ним первые итоги работы. Я расскажу о планах региона, приоритетах и, возможно, обращусь к нему с просьбами», — рассказал в ходе пресс-конференции Травников.