Пополнить фонды

Аналитики предсказывают возможное укрепление евро. Специально для Сиб.фм финансовый эксперт, директор филиала «БКС — премьер» в Новосибирске Григорий Сосновский комментирует процессы на сегодняшнем валютном рынке.

Курс евро на московской бирже на днях превысил отметку в 70 рублей впервые с 7 декабря 2017 года. К концу торгов произошла корректировка в меньшую сторону. На сегодня Центробанк установил курс 69,93 рубля за 1 евро. Это не единственное интересное событие на валютном рынке. Напомним, на прошлой неделе было отмечено падение доллара по отношению к евро и другим мировым валютам, в том числе к рублю.

По словам Григория Сосновского, всё происходящее логично и укладывается в рамки краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Укрепление рубля связано, во-первых, с ценами на нефть. Для российской экономики, зависимой от сырьевого рынка, рост цен на нефть — это в целом хорошо.

Учитывая, что сейчас нефть стоит дороже, чем ожидали и закладывали в бюджет на 2018 год, Россия сможет наполнить фонды.

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«Россия начинает получать некоторые сверхдоходы благодаря этому, — утверждает Сосновский. — Неминуемо это влияет на стоимость рубля. Здесь я бы разве что обратил внимание на один факт. Если посчитать стоимость барреля нефти в рублях, а не в долларах, то получается почти 4 тысячи рублей за баррель. Это очень выгодно для нашей страны, очень хорошо. Но при этом доллар не теряет свои позиции значительно. Он снизился до уровня 56 рублей, но это не 48, не 50, как было в прошлый раз, когда нефть стоила 70 долларов за баррель. Я это связываю с так называемым бюджетным правилом. С 2018 года наше государство решило снова наполнять те фонды, которые были потрачены в 2016 и 2017 годах. Их нужно наполнять. На сверхдоходы, получаемые от продажи нефти, покупать валюту с рынка и наполнять. Государство пользуется этим моментом для того, чтобы наполнить резервные фонды».

Форекс данные от TradingView

По сравнению с курсами минувшей недели доллар несколько усилил свои позиции. Сегодня американская валюта торгуется в районе отметки в 56 рублей. Это довольно привлекательная цена, говорят аналитики. Доллары сейчас активно покупает государство и крупные инвесторы. Рядовые граждане в обменные пункты не спешат. Этому есть две причины, считает Григорий Сосновский.

Первая — многим попросту нечего переводить в доллары, вторая — привычка покупать за дорого, в условиях ажиотажа и очередей.



Стоимость бивалютной корзины на сайте ЦБ РФ

Подорожание евро, по мнению финансовых экспертов, — также процесс предсказуемый. Он связан всё с тем же долларом, объясняет Григорий Сосновский.

«Это связано с политикой США, которая ориентирована на то, чтобы внутреннюю свою промышленность разгонять, — комментирует аналитик. — Программа Трампа, „сделаем Америку снова великой“, ориентирована на внутреннее производство, на внутреннее потребление в США. Чтобы США производили товары, которые будут идти на экспорт. Ни одна внутренняя экономика не развивалась при сильной валюте. Товары должны быть конкурентоспособны, выгодны для покупки в местной валюте. Вполне логично, что доллар ослабел по отношению ко всем основным валютам. Вполне возможно, что текущая ситуация сохранится».

Указанные тренды останутся в силе в течение первого квартала 2018 года, а возможно, и дольше. Правда, эксперты признают, что повлиять на курс национальной валюты могут политические события. В частности, новые санкции в отношении России.