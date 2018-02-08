Кто хочет стать депутатом

Открытие второго сезона школы помощника депутата состоялось в малом зале законодательного собрания Новосибирской области 6 февраля. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что должно быть главным в тех, кто претендует на обучение, жёсткий ли в школе отбор и серьёзная ли борьба за место, а также насколько реален шанс у прошедших обучение действительно стать помощниками депутатов, а в будущем — самими депутатами.

Участники проекта смогут почувствовать на себе образ жизни и проблемы помощников депутатов, а также потренируются в решении рядовых служебных задач.

Во вступительных речах депутаты рассказали молодёжи, с какими трудностями сталкиваются в рабочем процессе и как к ним подготовиться. Общественная работа предполагает полную включённость: нужно быть всегда готовым прийти на помощь жителям, особенно в неурочное время, и уметь принимать решения в сложных ситуациях. Но это как раз не сложность, поскольку быстро становится образом жизни. Самое сложное — быть избранным и не подвести своих избирателей. Именно поэтому больше чем на два срока, как правило, депутатам баллотироваться не рекомендуется.

Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, член комиссии по муниципальной собственности депутат Игорь Титаренко считает, что основная цель обучения в школе помощника депутата — понять, способен ли человек заниматься общественной деятельностью. Общественная деятельность ставится во главу угла, потому что в любом деле важно понимать, что ты действуешь во благо общества и во благо своей страны.

Из 50 депутатов в Новосибирске 45 работают на общественных началах.

«Несмотря на то, что обучение длится недолго, всего два месяца, ученики понимают, нужно ли им заниматься общественной деятельностью, стоит ли пробовать себя в качестве помощника депутата и в перспективе депутата, в какой из ветвей власти, законодательной или исполнительной, предпочтительнее работать; одним словом, главное — самоопределение», — отметил Игорь Титаренко.

По мнению депутата, половина из тех, кто начинает обучение, могут стать помощниками депутатов, потому что в общении с ними видно, насколько они грамотны, сколько в них энергии и насколько у них развиты креативность и понимание тенденций развития современного общества.

«В первую очередь помощник депутата должен быть честным.

3 депутата — Вячеслав Илюхин, Олег Шестаков и Наталья Пинус — не являются членами ни одного из депутатских объединений

Должен быть патриотом с большой буквы, а также отзывчивым и способным прийти на помощь», — добавил Игорь Титаренко.

Пилотный запуск Школы помощника депутата состоялся год назад, в начале 2017 года. Из 80 заявок было отобрано 50, а приглашение работать помощником депутата получили пять человек. В этом году заявок было уже 185. Из заявок и анкет были отобраны наиболее интересные. Также при отборе учитывался возраст участников: десять желающих попробовать свои силы в качестве помощника депутата не прошли конкурс, поскольку верхний возрастной порог участника — 35 лет. Приглашение работать помощником депутата получат 10 участников, которые покажут наиболее высокие результаты в процессе обучения.

Организаторы признают, что в системе отбора участников недостаточно личного общения с претендентами, поэтому в будущем планируют сделать отбор двухступенчатым: кроме отбора заявок по содержанию, претенденты будут приглашаться на собеседование, в ходе которого, по замыслу, смогут продемонстрировать свои личные качества.

Автор проекта, помощник депутата Василий Носков назвал основные цели Школы помощника депутата. «Для нас это не только формирование кадрового резерва, а в первую очередь проект, направленный на воспитание молодёжи, на борьбу с правовым нигилизмом, — сказал Носков.

— Молодёжь не должна отрекаться от органов государственной власти, а должна учиться с ними взаимодействовать, во благо развития государства».

Василий Носков также сделал акцент на практической направленности учебного процесса. «То, чему обучают в университетах, не всегда сходится с практикой. В первом запуске школы тоже было недостаточно практики, — посетовал помощник депутата. — Мы приняли во внимание обратную связь участников, учли этот недостаток и построили программу второго курса с упором на практику. Также, если я не ошибаюсь, вузы отправляют студентов на практику не на высокие должности, многим приходится разносить бумаги. Мы позволяем пощупать будущую работу, увидеть её изнутри».

Во многом Школа помощника депутата вписывается в федеральный тренд вовлечения молодёжи в участие в политической повестке. «Омоложение власти уже началось. Из 50 депутатов городского совета большинство моложе 40, а самому молодому только что исполнилось 28. Молодые и энергичные ребята обязательно придут, но это должно происходить постепенно, потому что без подсказки старших, более опытных товарищей, молодым будет тяжеловато», — заключил Василий Носков.

Работа помощника депутата разнообразна и трудна. Участникам школы предстоит научиться общаться с различными группами населения, вникая в проблемы и пытаясь найти решение, доносить проблемы населения до представителей власти различного уровня, организовывать мероприятия различной сложности и выполнять другие задачи, с которыми помощнику депутата периодически приходится сталкиваться. Не все, кто пройдёт обучение, примут решение работать помощником депутата, но все гарантированно попадут в кадровый резерв и смогут принять решение спустя некоторое время — например, после окончания учёбы в университете.