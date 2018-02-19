С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников ознакомился с результатами и определил приоритеты для себя. Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.

Результаты опроса

I место — строительство метро

Более трёх тысяч участников опроса проголосовали за продолжение строительства метро — это почти половина всех голосов.

«Это тот случай, когда мнение властей совпадает с мнением жителей Новосибирска, по крайней мере в отношении трёх объектов», — прокомментировал опрос врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона уже обсудил приоритетные на ближайшие три-пять лет проекты с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Андрей Травников поддержал предложения мэра развивать метро в Новосибирске. Планируется разбить строительство на этапы и разработать проектно-сметную документацию, чтобы она была, по словам властей, под рукой.

На сегодня мэрия предлагает три больших этапа строительства метрополитена: достройку Дзержинской линии, продление Ленинской от площади Маркса и строительство Кировской.

Альтернативный проект — построить четыре станции от «Золотой Нивы» до Ключ-Камышенского плато: «Доватора», «Лазурную», «Выборную» и «Пединститут».

В будущем возможно продление Ленинской линии до городского аэропорта и далее — до жилмассивов «Родники» и «Снегири». Кировская линия должна пройти от «Площади Маркса» до Затулинского и Северо-Чемского жилмассивов.

Фотография Романа Брыгина

Президент России Владимир Путин посетил новосибирский Академгородок в День науки, 8 февраля. Врио губернатора Травников попросил главу государства поддержать строительство двух новых станций Дзержинской ветки метро.

«По всем просьбам президент России выразил свою поддержку и дал соответствующие поручения.

Моим коллегам из правительства Новосибирской области и коллегам из мэрии Новосибирска предстоит большая работа», — заявил Андрей Травников.

К этому моменту в мэрии Новосибирска завершили разработку пакета документов по развитию метрополитена и карты действующих и перспективных линий метро.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что нужно достроить начатые объекты метрополитена, в частности Дзержинскую линию со станциями «Золотая Нива», «Гусинобродская» и «Молодёжная», а также метродепо. Это потребует более 17,5 млрд рублей, уверены в мэрии. Также в проекте упомянули развитие второго направления метро — строительство перегона по Ленинской линии от площади Карла Маркса до площади Станиславского. На эти цели необходимо 6,5 млрд рублей. Ещё одна задача по метро — появление станции «Спортивная».

Напомним, что строительство двух новых станций Дзержинской ветки метро и депо «Волочаевского» оценивается в 15 млрд рублей.

«Согласен, что метрополитен — крайне важный для нашего города вид транспорта. Строительство ещё 40 станций, запланированных генеральным планом Новосибирска, — понятно, что это утопия, которая не будет реализована ни к 2030 году, ни в дальней перспективе. Мы должны достроить метрополитен до оптимального состояния, когда он будет серьёзно помогать в решении транспортных проблем Новосибирска», — рассказал Сиб.фм советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.

Градостроительный эксперт мэрии подчеркнул, что надо прежде всего достроить второй тоннель между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива». Это позволит сократить интервал движения поездов на Дзержинской линии — сегодня он чрезмерно велик. Существует технологическая необходимость продолжить строить метро до Волочаевской и построить второе метродепо. Единственное депо на первой линии не справится с возросшими объёмами пассажирских перевозок, возможности по его расширению исчерпаны.

Именно поэтому продолжение строительства Дзержинской линии, а не продолжение Ленинской линии было признано приоритетным.

Дальше необходимо продлевать Ленинскую линию метро вдоль улицы Титова до площади Станиславского, а затем — до улицы Троллейной. Это обусловлено тем, что в западной части Ленинского района существует плотная трамвайная сеть, которая позволяет быстро перевозить людей по району. Но сегодня эта линия трамваев очень плохо коррелирует с метрополитеном. До станции метро «Площадь Маркса» трамвай идёт кружными путями. Сегодня единственный транспортно-пересадочный узел на площади Маркса перегружен — с пассажиропотоком не справляется как станция метро, так и сама площадь. Необходимо построить второй транспортно-пересадочный узел в районе улицы Троллейной, чтобы соединить трамвай и метро.

Фотография Вадима Махорова

Дальше, по словам Ложкина, можно будет сосредоточиться на развитии других видов общественного транспорта: скоростного трамвая, скоростных автобусных линий. «Но сначала достроить метро до оптимального состояния, — утверждает эксперт, — здесь я солидарен с мнением участников опроса». Однако город Новосибирск и Новосибирская область не могут строить метро за счёт собственных средств, и пока федеральные органы власти не предусмотрели программы по строительству метрополитена в российских городах. Из-за этого метро активно строится только в Москве.

«Другие проекты также необходимы Новосибирску в той или иной мере. Хорошо, что часть из них можно осуществить, привлекая разные финансовые источники», — уверены в мэрии.

II место — новый ледовый дворец спорта

Городу необходим современный ледовый дворец спорта, учитывая интерес к хоккею и любовь к команде «Сибирь» в Новосибирске. Это подтверждают итоги голосования: за ЛДС проголосовали более 1,2 тысячи человек.

К завершению опроса стало известно, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазиль подтвердил проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. В мае 2018 года федерация должна принять окончательное решение. Место для строительства ледового дворца выбрано — это площадка в пойме Оби, рядом с недостроенной станцией метро «Спортивная» и существующим метромостом.

Фотография Романа Брыгина

«Депутатам заксобрания региона уже сообщили, что федеральных средств нет и этот вопрос не поднимался. Поэтому инвестиционную схему мы реализовать не сможем, и выполнять проект придётся за счёт регионального бюджета.

Чтобы успеть к молодёжному ЧМ-2021 по хоккею, начинать нужно сейчас. Новый ледовый дворец появится совершенно точно», — подчеркнул Андрей Травников.

Правительство региона будет пытаться получить средства на строительство инфраструктуры: укрепление берега, строительство набережной, транспортных развязок и станции метро. Сам ЛДС требует чуть больше половины расходов в смете.

Шанс получить средства есть, уверен врио губернатора. Правительство региона будет участвовать в конкурсах по федеральным программам, а также привлекать инвесторов на привлекательную территорию для объектов массового отдыха, общепита и развлечений.

Губернатор пообещал, что строительство начнётся на бюджетные деньги, а дальше можно будет подключить и частных инвесторов, но, естественно, только по честной и прозрачной схеме.

III место — восточный обход

Масштабный проект полукольца вокруг Новосибирска привлёк 899 голосов участников опроса. Однако в приоритете властей — расширение участка, соединяющий аэропорт с Северным объездом.

«Наиболее приоритетный участок при создании транспортного кольца вокруг Новосибирска — отрезок дороги от Северного объезда до Толмачёва.

Сегодня это самый загруженный и самый аварийный участок сети федеральных и региональных дорог в Новосибирской области», — считает врио губернатора Травников.

Глава региона отметил, что продолжение строительства «Восточного обхода» также необходимо и городу, и региону — при том, что строительство было приостановлено, а новосибирский подрядчик «Росавтодора», компания «Сибмост», находился в стадии банкротства. Реальный шанс восстановить работоспособность компании — соглашение АФК «Система» и Сбербанка России об инвестициях. «Объединённое мостостроительное предприятие», принадлежащее АФК «Система» и Сбербанку, приобрело «Сибмост» ещё в ноябре 2017 года. Врио губернатора подчеркнул, что к настоящему моменту предприятие разработало стратегию по выводу «Сибмоста» из банкротства.

Фотография Романа Брыгина

«АФК „Система“ уже внутри „Сибмоста“. Есть хорошие перспективы, что при поддержке АФК „Система“ и Сбербанка будет восстановлена финансовая устойчивость и потенциал, и мы сохраним местного подрядчика Восточного обхода», — утверждал Травников в январе.

Уже в феврале 2018 года стало известно, что «Сибмост» останется генеральным подрядчиком строительства.

IV место — новый онкодиспансер

Проект нового онкодиспансера привлёк внимание 750 жителей Новосибирска, однако правительство Новосибирской области не включило его в перечень приоритетных проектов на 2018 год. Ранее планировалось закрыть дефицит больничных коек в городе за счёт строительства онкодиспансера на 800 коек при горбольнице № 25.

Техническое задание и земельный участок уже есть, но в проекте региональных бюджетов до 2020 года средств на эту стройку не предусмотрено.

V место — перинатальный центр

Завершить долгострой — корпус перинатального центра при Областной клинической больнице — хотели бы 188 участников опроса. Но для врио губернатора региона Андрея Травникова этот проект попал в топ-3 приоритетных на этот год.

«Такому региону, как Новосибирская область, необходим перинатальный центр.

Отсутствие новых площадей для родовой терапии серьёзно осложняет работу областной клинической больницы. К тому же, иметь на руках недостроенное с 2014 года здание просто бесхозяйственно», — сказал Травников.

Для завершения проекта требуется около 3 млрд рублей федеральных средств, которые планируется получить за счёт участия в федеральных целевых программах.

Фотография Алексея Танюшина

Аутсайдеры

На шестом месте оказался проект городской электрички между жилмассивами левого берега и центром Новосибирска. Широко обсуждаемый четвёртый мост занял седьмое место, восьмым стал Юго-Западный транзит. Последний в опросе — аэроэкспресс до Толмачёва.

Фотография Антонины Никулиной

Международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске обслужил более пяти миллионов человек за 2017 год, около миллиона из них летели транзитом. Это рекорд для международного аэропорта, но пока пассажиры самолётов вынуждены добираться на электричке до станции «Обь» или на автобусе преодолевать пробки вдоль улицы Станционной.

Как ранее обещал экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, первый этап строительства аэроэкспресса должен быть закончен к 2019 году.

Однако необходимость строительства аэроэкспресса до сих пор вызывает множество сомнений — за него проголосовали всего 783 человека.

«Единственный из проектов в вашем опросе, который я бы отнёс к пустой трате денег, — это аэроэкспресс. Для того чтобы у него было достаточно пассажиров, пассажиропоток аэропорта должен быть не менее десяти миллионов человек в год. Опыт городов, построивших электрички в аэропорт, а сегодня вкладывающих деньги в дотации на них или отменяющих рейсы — Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Сочи — подтверждает мои слова, — считает советник мэра Новосибирска Александр Ложкин. — Наверное, не стоит тратить миллиарды на строительство, чтобы потом в аэропорт приходили две-три электрички в сутки с десятком пассажиров на борту».