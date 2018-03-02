Италия и другие блюда

Литры молока, рецепты от итальянских женщин, поиски идеальных ингредиентов и милая улыбка официантки — чем владельцы ресторанов пытаются удивить и соблазнить жителей Сибири? Корреспондент Сиб.фм пообщался с представителями двух, по-разному уютных, заведений Новосибирска: лофтовым «Семь лис» с самой разнообразной кухней и Trattoria La Trenta со строгими аутентичными блюдами Италии.

Маленькая лофтовая Италия

Как гастрономически выразить любовь к сибирякам с помощью мраморной говядины, Италии и литров молока

Ресторан «Семь лис» открылся 1,5 года назад в самом центре Новосибирска, на улице Советской, 18. Это уютное лофтовое заведение, которое объединяет в себе стиль жизни большого города и теплоту сибирского колорита.

«Семь лис» не имеет определённого стиля в меню, кроме «всего, что нравится гостям».

Здесь есть блюда как русской, в том числе и сибирской, так и европейской кухонь.

100 гостей могут разместиться в двух залах ресторана «Семь лис»

Помимо разнообразной кухни, «Семь лис» предлагает и различные способы посещения ресторана, не только ради того чтобы вкусно поесть: например, здесь можно проводить бизнес-переговоры или корпоративные мероприятия. В двух залах на 35 и 65 гостей можно провести яркую презентацию на проекторе или телевизоре, создать идеальную уютную обстановку и расположить ваших клиентов к открытому общению.

Что же касается юбилея или другого праздника, то в «Семи лисах» его можно провести не только весело, но и демократично. В распоряжении гостей ресторана будет закрытый или отдельный зал с оформленным по желанию виновника торжества фуршетом. Более того, заведение может помочь вам в развлечении гостей: провести интерактив в виде гастрономических мастер-классов с шеф-поваром или барменом.

В общем, неважно, пришли вы в «Семь лис» на обед, конференцию или юбилей подруги — ресторан готов вас встретить и угостить своими вкусными блюдами, в числе которых есть и интересные новинки.

«Наша еда очень аппетитная. Мы любим радовать гостя», — отмечает шеф-повар ресторана Глеб Булахов.

Блюдо № 1

Из чистой любви к гостям ресторан разработал закуску «Маленькая Италия». Она подойдёт для большой компании и растопит сердце сибиряка своим насыщенным вкусом, напоминающем о тепле и солнце.

«Здесь вы сможете поэкспериментировать и насладиться в полной мере: салями Милано, подкопчённая сёмга, ростбиф, три вида сыра, а в качестве пикантного дополнения — ягодный джем, мёд, солёные крекеры, каперсы, оливки и виноград. Это закуска для большой компании, которая найдёт отклик в сердце у каждого», — рассказывает маркетолог ресторана Александра Загороднюк.

Блюдо № 2

Стейк стиплойн из мраморных бычков породы black angus. Прожарку вы можете выбрать любую, хотя шеф-повар советует medium. Классический перечный соус прекрасно дополняет мясо.

«Про стейк много не скажешь. Это нужно вкусить!» — комментирует блюдо Александра Загороднюк.

Блюдо № 3

Милккейк. Вкуснейший десерт — бисквит изготовлен из пяти видов молока! Цельное, сгущённое, сгущённое варёное, сливки... в общем, чистая нежность во плоти. Крем выполнен из сливок без всяких добавок, потому он не приторный, а умеренно сладкий.

«И завершающий элемент — клубника, которая служит изящным напоминанием о долгожданном лете», — рассказывает управляющая рестораном Инна Коренева.

Моя аутентичная Италия

Чем груша помогает голубому сыру и что ищут ранним утром на рынках итальянские хозяйки



Trattoria La Trenta расположена по адресу Ленина, 9

Придерживаться в своём кафе кухни, не слишком традиционной для местных жителей, всегда непросто. Далеко не каждый в холодной Сибири предпочтёт аутентичные блюда. Виктория Коротышева вместе с мужем Андреем три года назад решили открыть свою маленькую Италию в столице Сибири — Trattoria La Trenta.

Траттория — это небольшое семейное заведение, которое не может похвастаться обширным меню, но хранит в себе душевную, чисто итальянскую атмосферу.

По словам Виктории, пицца и паста — это два основных блюда, на которых держится меню, потому что в традиционных итальянских заведениях люди выбирают их чаще других.

Да и в Сибири гости в итальянское заведение приходят за тем же.

Порядка пятнадцати аутентичных итальянских пицц вы найдёте в меню La Trenta. Помимо традиционных итальянских начинок пиццы в траттории есть и варианты авторских, так называемых сибирских. Сибиряки — любители более сытных и калорийных начинок, и это дань их вкусу.

«Тем не менее, даже предлагая различные начинки, мы выдерживаем формат чисто итальянской пиццы на тонком хрустящем тесте», — рассказывает Виктория.

Пасту в траттории подают, в большинстве своём, по оригинальным итальянским рецептам. Безусловно, в меню есть чисто русский хит — паста с курицей, грибами и сливочным соусом — сочетание, практически не встречающееся в Италии. Но эта паста прекрасно соседствует с настоящими итальянскими блюдами.

«Мы часто ездим в Италию и обязательно привозим новые рецепты.



В основе итальянской кухни лежат многовековые традиции с культурными влияниями римлян, греков, лангобардов, арабов и прочих народов, когда-либо населявших Италию

Затем пробуем вводить их в меню нашего заведения, а наши гости своим выбором сами решают, останется ли это блюдо в меню. Например, у нас есть паста ригатони с томатным соусом и белой рыбой — это достаточно простое сочетание, оно является классикой юга Италии. Теперь у этой пасты есть поклонники и в нашей траттории. Хотя надо отметить, что такие блюда обычно нравятся тем, кто открыт к новым, отличным от принятых в Сибири, вкусам», — подмечает владелица La Trenta.

Хозяева траттории нацелены в первую очередь на то, чтобы люди смогли погрузиться в атмосферу и кухню Италии. Так, каждый месяц проводятся тематические гастрономические вечера, посвящённые кухне различных регионов Италии. Приглашённый шеф-повар готовит для гостей интересные аутентичные блюда, особенные для данного региона. Всего в такой вечер подаётся шесть различных блюд и пара бокалов регионального вина.

«Наши гости — люди разного возраста и взглядов, но их объединяет интерес к итальянской культуре и кухне.

Атмосфера траттории передаёт истинный дух небольшого семейного итальянского ресторана.

Приветливость и неформальное общение персонала с гостями — это часть той культуры, которая нам так дорога и так нравится. Многие приходят к нам и за этим», — говорит Виктория Коротышева.

Сейчас в La Trenta гостям предлагают три новых блюда, которые мысленно перенесут вас в Италию:

Блюдо № 1

Стейк из тунца. Must have юга Италии: местные хозяйки с утра идут на рынок, чтобы выбрать самого лучшего тунца к ужину. La Trenta подаёт тунец в классической прожарке medium или medium rare. Стейк остаётся практически сырым внутри, лишь слегка обжарен с двух сторон. Таким образом, в рыбе сохраняются вся текстура, вкус и витамины.

«Итальянская кухня — достаточно простая, и весь её секрет — в качестве используемых продуктов. Мы щепетильно относимся к этому вопросу. Мы выбираем самое лучшее из того, что может предложить рынок, и наш девиз: никогда не подадим гостю то, что не будем есть сами», — комментирует Виктория Коротышева.

Блюдо № 2

Фарфале с грушей, пармской ветчиной и сыром с голубой плесенью.

Сладость груши позволяет раскрыть вкус сыра с голубой плесенью, подчёркивая его остроту и неповторимость.

А парма, которую привозят для La Trenta из Италии, придаёт блюду сытности. Это блюдо популярно в центральной Италии. Да и сибирские девушки от него тоже в восторге.

Блюдо № 3

Фрутти Де Мара Песто — пицца с морепродуктами на соусе песто. Очень сытное блюдо. В начинке встречаются кальмары, мидии и креветки. Соус песто придаёт пицце аромат базилика, который органично дополняет вкус морепродуктов.

Стоит попробовать эти блюда, чтобы почувствовать себя немножко итальянцем.