Министр проинспектировал проникновение

5 марта в Новосибирске побывал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Чиновнику рассказали о ходе проекта «Устранение цифрового неравенства» и региональных инициативах по подключению к высокоскоростному интернету небольших посёлков региона.

«Устранение цифрового неравенства» — федеральный проект, цель которого — подключить к интернету небольшие населённые пункты с численностью жителей от двухсот пятидесяти до пятисот человек. Ежегодно на данные цели из федеральной казны выделяют порядка 12 млрд рублей.

Фотография Сергея Мордвинова



На 21 января 2018 года, по данным ВЦИОМ, пользовались интернетом 80 % совершеннолетних россиян, причём 61 % опрошенных

По данным, которые были представлены министру связи, за период с 2011 по 2016 год рост числа абонентов фиксированного и мобильного широкополосного доступа в интернет в регионе составил 61,2 % и 11,9 % соответственно. При этом семьдесят девять из ста жителей Новосибирской области в возрасте от пятнадцати до семидесяти двух лет являются пользователями интернета.

В правительстве региона отчитались о строительстве инфраструктуры. За период с 2015 по 2017 годы построено более полутора тысяч километров волоконно-оптических линий связи, введено в эксплуатацию сто тридцать точек коллективного доступа в интернет.

Эти показатели считаются лучшими в Сибирском федеральном округе.

Компания «Ростелеком» в 2017 году организовала 245 точек доступа к Wi-Fi в Сибири. Чтобы ввести их в эксплуатацию, было проложено более 3,4 тысячи километров волоконно-оптических линий связи.

Благодаря программе устранения цифрового неравенства доступом в интернет в малых сёлах в течение 2017 года воспользовались почти 12 тысяч человек. Активнее всего были жители Новосибирской области — 3 335 человек, Омской области — 3 100 человек и Алтайского края — 2 002 человека.

Фотография Веры Сальницкой

В Красноярском крае трафик вырос с 600,6 ГБ до 6,5 ТБ, в Алтайском крае — с 16,5 ТБ до 43,4 ТБ, в Новосибирской области — с 31,9 ТБ до 71,5 ТБ. Увеличивается и количество времени, проведённого пользователями в сети.

В прошлом году только жители небольших отдалённых посёлков Новосибирской области провели в интернете в общей сложности почти десять миллионов минут.

2,3 % ВВП России в 2015 году составила интернет-экономика

«Если в рамках федеральной программы мы подключаем населённые пункты с населением от двухсот пятидесяти до пятисот человек, то регионы инициативно вместе с Ростелекомом подключают посёлки, где живут более пятисот человек. Около ста тридцати учреждений здравоохранения были подключены к высокоскоростному интернету — это отдельное президентское поручение. Так что мы сегодня проанализировали весь набор инициатив и проектов, которые тут реализуются, все они на контроле у главы субъекта. Есть основания полагать, что поручения президента будут реализованы за несколько лет до 2024 года», — оценил ситуацию министр Никифоров.

Врио губернатора региона Андрей Травников подтвердил, что Новосибирская область планирует до 2019 года полностью реализовать федеральную программу «Устранение цифрового неравенства».

С ней синхронизируется региональная программа «500+».

Андрей Травников выразил мнение, что городской житель уже воспринимает интернет как электричество или воду, то есть ресурс, который есть всегда, при условии, что ты за него платишь.

В небольших сёлах и деревнях картина совершенно другая. И это оборачивается, по словам экспертов, действительно неравенством.

Речь в первую очередь о здравоохранении с его электронным документооборотом, онлайн-консультациями и поиском информации. Кроме того, глава региона напомнил, что интернет помогает развитию сотовой связи.

«Мы понимаем, что сотовые операторы — это коммерческие предприятия, и при принятии инвестиционных решений они ориентируются на собственные экономические соображения.

Не всегда в малых населённых пунктах установка вышек экономически оправдана. Но тем не менее мы сегодня обсуждали, что вместе с ликвидацией цифрового неравенства мы будем ликвидировать неравенство сотовой связи с помощью этих каналов связи», — пообещал глава региона.

Фотография Андрея Ксенчука

Кроме интернета и сотовой связи на совещании с министром в Новосибирске было поднято ещё несколько вопросов, в том числе — проблема воздушных линий и коммуникаций, которые портят внешний вид улиц. В Новосибирске ситуация с ними за последние несколько лет стала критической.

До настоящего момента представители власти об этом публично не говорили. Но вот выяснилось, что Андрею Травникову огромное количество висящих проводов тоже не нравится. Он высказался за поддержку усилий муниципалитетов, направленных на решение вопроса.