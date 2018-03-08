Голубая орхидея и новый унитаз

 Какой самый запоминающийся подарок женщины Новосибирска получали на 8 Марта  8 марта, 11:25
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Голубая орхидея и новый унитаз
Фотография Ильнара Салахиева

В канун Международного женского дня Сиб.фм поинтересовался у известных представительниц прекрасного пола из Новосибирска, какой подарок к этому празднику запомнился им на всю жизнь.

Екатерина Кузнецова
руководитель Новосибирского бюро Российского фонда помощи «Русфонд»:

Как раз сегодня получила самый запоминающийся подарок, могу похвастаться — это голубая орхидея в горшке. На самом деле, у меня дома много орхидей, но такой ещё не было, я о ней как раз мечтала. А порадовал меня любимый!

Мария Семеникова
региональный координатор Чемпионата по чтению вслух «Открой рот»:

Даже и вспомнить ничего не могу, мы просто не отмечаем этот праздник. Думаю, это просто формальность, не имеющая особого значения.

Лучше делать подарки и устраивать праздники, когда хочется, а не по государственным датам.

Анна Терешкова
глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска:

Мы в семье этот праздник не отмечаем, поэтому ни о каких подарках и речи не идёт.

Мы празднуем День семьи и День матери. А вот в смысловом наполнении 8 Марта так и не смогли разобраться.

15 тысяч женщин прошли маршем через Нью-Йорк 8 марта 1908 года, требуя сокращения рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты труда и права на голосование

Ксения Баскакова
младшая научная сотрудница ИНХ СО РАН, фемактивистка:

Больше всего мне запомнился подарок, полученный от мамы, — это была энциклопедия про динозавров, мне тогда было одиннадцать лет. К празднику 8 Марта я отношусь положительно. Однако мне не нравится то, что большинство его считает днём весны и красоты. На самом деле это праздник борьбы за женские права.

Считаю, что нужно бороться со стереотипами в обществе, издавать соответствующие законы, на основании которых женщины бы не дискриминировались и были бы в безопасности.

Наталия Павленко
директор МКУ «Агентство развития социальной политики»:

Наверное, самый запомнившийся на 8 Марта подарок это... унитаз.


Считается, что именно Клара Цеткин стала автором идеи празднования Международного женского дня

Серьёзно, ничего из восьмимартовских подарков не вспоминаю с большей нежностью. Когда-то, давным-давно, мне подарил его мой первый муж. Тогда мы были совсем юными и только начинали вести самостоятельную жизнь в однокомнатной хрущёвке на пятом этаже. Там была очень старая сантехника, а я как молодая хозяйка всё время по этому поводу переживала. Конечно же, денег всё время не хватало, да и вообще мы тогда не очень понимали, как это всё во взрослой жизни работает.

Анастасия Казаринова
директор event-агентства «Лаборатория событий SAVA» и «Quiz-club»:

Праздники по гендерному различию не совсем понимаю и принимаю. Исторически-то как раз за равноправие и боролись организаторы. Где же тогда мужской день? 23 февраля — только для военнослужащих. Но получать подарки приятно, как и дарить. Так что с этой точки зрения мне праздник нравится.

Про подарки. Как бы ни старались мужчины, но мне больше всего запомнился презент сына, подаренный мне, когда он был маленьким.

Это была раскладная открытка-коллаж (груды изрезанных и нужных книг и журналов до сих пор снятся) с настоящим замочком.

А ключик он вручил мне отдельно, чтобы только я весенними вечерами могла читать и разглядывать открытку, смахивая скупую материнскую слезу!

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