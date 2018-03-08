Мужики берут на себя всё

В преддверии 8 Марта Сиб.фм попросил мужчин рассказать об их отношении к Международному женскому дню и как они обычно поздравляют своих женщин.

Александр Симушкин

владелец художественной галереи JAZZIUM:

Если честно, мартовский праздник обычно отходит на второй план. У мамы 6 марта день рождения, а в этом году ещё и восьмидесятилетие.

Вообще, 8 Марта у нас в семье не в особой чести: считаем, что это праздник с «политическим душком».



Исторически Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию

С супругой пользуемся лишним выходным для хорошей прогулки в лесу. Скоро там будет не пройти, начнёт всё таять, а начало марта — идеальное время. Но как бы там ни было, я понимаю, что цветы никто не отменял, им всегда будут рады мои любимые женщины. Это обязательно! Но, опять же, я люблю дарить цветы не по поводу. В общем, странный для меня праздник.

Дмитрий Прибаловец

депутат горсовета Новосибирска, член комиссий по городскому хозяйству, культуре, спорту, молодёжной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству:

Когда я работал топ-менеджером в концерне «Электрон», на 8 Марта, как и, наверное, везде, накрывали столы, а сотрудницам-женщинам дарили цветы и конфеты.

В этом году всем горсоветом мы идём в боулинг, это будет 10 марта. Отмечать будем сразу два праздника, в том числе и 23 февраля. Мужской состав депутатского корпуса будет поздравлять и наших женщин-коллег, и всех сотрудниц аппарата.

Дома же мы с сыном, как всегда, приготовим что-то вкусненькое 8 Марта. Конечно же, будут цветы.

Однажды мы с женой отметили женский праздник достаточно романтично — в Париже, поднявшись на Эйфелеву башню.

Александр Воронцов

художник, скульптор, культуртрегер, автор памятника Ростиславу Шило:

Считаю 8 Марта праздником коммунистической субкультуры, который достался нашему народу как наследство от прежнего режима.

По сути, этот праздник является продолжением разрушительных, инородных традиций, которые привели страну к катастрофе.

Государства из бывшего социалистического лагеря, жители которых имели более тесную связь со своей национальной культурой, давно отказались от празднования 8 Марта. И только в нашей стране этот праздник продолжает широко отмечаться. На сегодняшний день наши граждане веселятся в одиночестве, удивляя весь мир. Уникальное свойство наших людей воспринимать чужие идеи как свои может иметь и положительный момент. Мы поймём, что общество выздоравливает, когда коммунистические праздники уйдут в историю.

Нетрудно догадаться, что я не отмечаю это праздник. Никого с ним не поздравляю, включая жену или коллег.



В 1911 году первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта

Павел Мирошников

видеооператор, журналист, фотохудожник:

Я вообще люблю делать подарки. Конечно же, самые тёплые воспоминания, связанные с 8 Марта, — это подарки маме! Это первые детские поделки, сделанные своими руками и нежно мамой хранимые. И цветы, купленные заблаговременно, спрятанные от посторонних глаз и вручённые с утра пораньше в праздничный день. Горю желанием одарить всех, но это, увы, не получается, страшно из-за этого переживаю!

Не люблю только ажиотажа в последние предпразничные дни. Сейчас я для себя нашёл выход: покупаю заблаговременно много маленьких безделушек-сувенирчиков и при встрече дарю друзьям, любимым и знакомым.

Поздравляю всех женщин с праздником! Пусть они всегда остаются столь же прекрасными, добрыми и нежными!

Анатолий Локоть

мэр Новосибирска:

Я уже женщин поздравил — как умел, так и поздравил, в соцсетях можете ролик посмотреть.

А вообще я никогда не пропускаю случая поздравить женщин, вот сегодня, 7 марта, осуществлю это мероприятие в отношении сотрудниц мэрии.

Обычно я разрешаю их отпустить в этот день с работы пораньше. А мужики остаются, мужики берут на себя всё.

Конечно же, поздравлю жену, дочь и внучек своих — у меня в этом отношении богатый набор. Это приятная обязанность — а праздник мне нравится!

Андрей Жданов

поэт, продавец книг:

Я безмерно рад, что у меня прошёл период, когда перед этим праздником я лихорадочно думал о предстоящих подарках и поздравлениях. Моя любимая женщина терпеть не может гендерные праздники, а посему у меня есть целых триста шестьдесят пять дней в году, чтобы оказывать ей знаки внимания и дарить цветы и подарки.

Что касается поздравлений в так называемом рабочем коллективе, то мне выпала судьба работать в заведении, которое относится к сфере, куда люди приходят этот самый праздник отмечать, так что для меня это будет обычным рабочим днём, и я ограничусь устными поздравлениями коллег женского пола.