Здесь будет город-сад

18 марта Новосибирск определит порядок благоустройства общественных пространств в рамках федеральной программы. Первый этап этой программы принёс городу реконструкцию набережной и широкое общественное обсуждение того, что может быть включено в планы программы до 2022 года. Какие проекты предложили к реализации, разбирался корреспондент Сиб.фм.

Весь год Новосибирск голосовал: то в электронном формате на сайте программы, то в районах на общественных обсуждениях, то в местах сбора предложений, собрав рекордное по России число участников. Более 40 тысяч человек выразили своё мнение в отношении того, какая часть города должна быть приведена в порядок в первую очередь.

В обсуждение активно включились депутаты, общественные организации, в СМИ одна за другой обсуждались новости внесения, вынесения, снятия... Архитектурное сообщество весь этот же год преобразовывало пожелания граждан в зарисовки и проекты, проектировало, обсуждало, перепроектировало, утверждало, согласовывало с Москвой...

18 марта всё это годовое проектирование должно, наконец, обрести свой итог: на избирательных участках будут представлены и места голосования за общественные пространства.

Комиссией программы предложено к выбору 10 площадок, из которых каждый от 14 лет и старше сможет выбрать одну. Не менее двух проектов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут претворены в жизнь в 2019 году. Далее также не менее двух в год будут выполняться проекты в соответствии с набранными голосами: чем больше, тем раньше.

Информация обо всех проектах будет размещена на участках, но никогда не повредит узнать заранее хотя бы немного о том, судьбу чего предстоит решать.

Полностью проекты опубликованы на сайте «Зелёный Новосибирск» — там же, кстати, все адреса участков для голосования. На правом берегу к выбору предложены восемь проектов, на левом — два.

Дзержинский район: пойма реки Каменки

Разработчики проекта предложили сделать в долине экопарк «Природный остров». Вдоль реки проложат тропу здоровья со смотровыми площадками и беседками.

Железнодорожный и Центральный районы: улица Ленина и бульвар на Красном проспекте

Улица Ленина должна быть благоустроена с формированием более удобных мест прогулок, получить новое озеленение и даже экопарковку на площади Ленина. Бульвар Красного проспекта — связующая нить набережной и площади Ленина — по проекту получит новое оформление прогулочных зон, озеленение, освещение. Обе территории вместе с набережной формируют ядро общественных пространств правого берега и призваны обновить центральную часть города, которая является площадкой всех праздничных и массовых мероприятий.

Заельцовский район: парк культуры и отдыха «Заельцовский»

Заельцовский парк — территория городского значения, которая нуждается в современном благоустройстве, которое позволит с комфортом проводить время в большом лесном массиве. Этнопарк, который уже традиционно собирает зрителей на фестиваль «Живые истории», задаст настрой всему парку, в котором экотропы будут дополнены историческими маршрутами. Появятся места тихого отдыха, расширятся детские площадки. Заельцовский парк — единственный из числа парков города, который в районных голосованиях обогнал дворовые и квартальные пространства. При этом вместе с другими территориями естественной природы — Инюшинским бором, озером Мышкино, набережной Ини и поймой Каменки — он участвует в создании нового благоустроенного зелёного пояса города.

Калининский район: озеро Мышкино

Озеро находится на краю Пашино, и интересно тем, что его благоустройством когда-то начал заниматься один местный житель, в честь которого, по местной легенде, это озеро теперь и зовётся. На озере может появиться набережная и пирс, спорт и рыбалка дополнятся площадками детского отдыха и ландшафтными композициями.

Октябрьский район: Инюшенский бор

Бор в Октябрьском районе благоустроят от улицы Выборной до реки Камышенки, здесь появится кафе и зона отдыха с лавочками. Центром притяжения станет площадь-сцена, к которой будут вести все дорожки.

Первомайский район: набережная Ини

Первомайка получит свою набережную, её особенностью станет археологическая тема: здесь смогут благоустроить памятник ирменской культуры. Набережная будет многоуровневой, с площадкой для выгула собак, смотровой площадкой, местами для рыбалки в нижней части, а в верхней рядом с памятником истории разместится спортивный парк.

Советский район: сквер на Демакова

Сквер фактически предстоит создавать заново, прокладывая тропинки и даже искусственный водоём. Сцена и площадка активного отдыха создадут возможность активного и творческого досуга жителям нескольких многоэтажных домов рядом.

Ленинский район: монумент Славы

Дорожки и малые архитектурные формы появятся на монументе Славы — одном из самых знаковых мест города. Скамейки, новые клумбы, новое озеленение — место должно стать более удобным для посещения пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Кировский район: Затулинский парк (сквер Кировчан, городок аттракционов)

Аллеи улицы Зорге и зелёные пространства за кинотеатром «Рассвет» станут первой линией Затулинского парка, вдоль которой начнёт создаваться проект большого прогулочного пространства Кировского района, объединяющий бульвар Петухова, пространства скверов и аллей улиц Зорге и Громова. В числе других проектов Затулинка выделяется тем, что здесь проектируется единое пространство общения, где предусмотрены места досуга для молодёжи, места совместного творчества для жителей всех возрастов, открытые эстрады, ярмарочные городки и экраны, и — самое главное — проект служит объединяющим пространством нескольких больших микрорайонов, в которых живёт большое количество молодёжи. «Создать пространство общения в спальном микрорайоне — это непростая, но очень важная задача. Пространство комфорта, безопасности, творчества. Тем, чем в малых районах является двор, в „спальниках“ должны стать именно такие объединяющие пространства», — это пожелание, высказанное жителями на одном из обсуждений Затулинского парка, и легло в основу проекта.

К слову, требование о создании новых общественных пространств было одним из основных требований федерального проекта. Именно к тому, насколько проект нацелен на преобразование, улучшение сценариев жизни в городе — между домом и работой, возвращением совместного досуга жителей в парки, скверы, на набережные и бульвары — Москва будет предъявлять особенные требования при формировании окончательной федеральной программы. У города неплохой шанс: Затулинский парк, пойма Каменки и набережная Ини создают интересные варианты организации общественных пространств в удалённых районах, которые можно будет использовать и в других городах.