В битве за «воздух» появились жертвы

В затянувшемся конфликте между провайдерами и транспортниками на 100 миллионов рублей произошёл неожиданный поворот. На фоне судебных процессов свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт» Евгений Жиратков.

Необоснованно или противоправно

Нового руководителя МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) Константина Прокина неожиданно представили на комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска 14 марта. Отставка прежнего руководителя казённого предприятия Евгения Жираткова произошла на фоне долгого конфликта ГЭТ и нескольких провайдеров, решений антимонопольной службы и резких заявлений бизнес-омбудсмена Новосибирской области Виктора Вязовых.

Спор казённого предприятия и телекоммуникационных компаний длится уже несколько лет.

Провайдеры Новосибирска считают, что муниципальное казённое предприятие ГЭТ сильно завышает цены, сдавая свои столбы в аренду для размещения воздушных оптоволоконных кабелей.

Сразу несколько телекоммуникационных компаний в прошлом году направили жалобы в антимонопольную службу на «монопольно высокие» тарифы. Один столб обходился компаниям в 622,82 рубля в месяц. ФАС встала на сторону провайдеров. В решении антимонопольщиков есть довольно интересные моменты.

Фотография Сергея Мордвинова

Например, ФАС установила, что предприятие нанимало подрядчика для помывки и покраски опор контактной сети. Одновременно с этим в материалах дела есть документ, в котором указаны работы по помывке и покраске опор штатными сотрудниками ГЭТ.

428,27 километра составляет протяжённость контактной сети «Горэлектротранспорта»

«Либо работы выполняются не сотрудниками предприятия — и тогда включение норм и расценок на эти работы не обосновано, — делает вывод ФАС, — либо в материалы дела представлены документы, доказывающие противоправные действия директора МКП „Горэлектротранспорт“ по заключению фиктивных сделок и выводу бюджетных денежных средств из расчётных средств предприятия», — говорится в решении по делу № 02-01-12-10-17 (есть в распоряжении Сиб.фм).

ФАС нашла ещё несколько нарушений. Например, сотрудники неправомерно получали компенсацию за использование личного транспорта. Антимонопольщики также посчитали, что ГЭТ неправомерно заключил контракт по аренде грузового транспорта с экипажем.

Этими затратами ГЭТ обосновывал высокую цену аренды столбов для провайдеров. ФАС признала ГЭТ монополистом и предписала установить цену, которая не превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.

Евгений Жиратков отказался отвечать на вопросы Сиб.фм, связанные с данной ситуацией.

Цена за место

ФАС выдала предписание прекратить нарушение антимонопольного законодательства, а именно: установить цену на услугу по предоставлению мест креплений самонесущих волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта, находящихся в оперативном управлении ГЭТ.

Транспортников обязали выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Предписание ФАС пока не выполнено, оно обжалуется в арбитраже.

К участию в процессе привлечены провайдеры. В качестве третьих лиц, не заявляющих требования, выступают компании «Сибирские сети», «НовИнвестРезерв», «Телеконнект», «Мегаком», «Зап-СибТранстелеком».

ГЭТ попросил суд отложить заседание и дать представителям ознакомиться с материалами дела.

Фотография Антона Карлинера

Окончательное разрешение спора между МКП «Горэлектротранспорт» и интернет-провайдерами будет иметь значение не только для предпринимателей Новосибирска, но и всей страны, считает бизнес-омбудсмен Новосибирской области Виктор Вязовых.

«Понятно, что сейчас там идут судебные процессы. Горэлектротранс захотел получить дополнительно 100 миллионов рублей дохода за то, что по его опорам идут оптоволоконные кабели, — пояснил Вязовых. — Но калькуляция, которую представил Горэлектротранспорт, совершенно не отражает действительно необходимых затрат.

Получается, что они каждый столб по три раза на день красят, и выходят какие-то совершенно невероятные затраты.

Этот случай будет иметь множественное, прецедентное значение для предпринимателей, в том числе и за пределами Новосибирска».

По заказу одной из компаний-провайдеров Новосибирская торгово-промышленная палата провела оценку стоимости одного крепления кабеля к опоре контактной сети. Независимые оценщики посчитали, что объективная цена данной услуги составляет 64 рубля.

Справка

Муниципальное казённое предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт» осуществляет перевозку пассажиров наземным городским электрическим транспортом (трамвай, троллейбус), сказано на официальном сайте компании.

Предприятие входит в структуру Управления пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.